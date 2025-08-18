Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức

Thứ hai, 20:33 18/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Số liệu trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu khi trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 18/8.

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Ông Vũ Chiến Thắng cho biết, một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá là Đảng bộ tham mưu cho các cấp có thẩm quyền sắp xếp tổ chức bộ máy của khối Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Kết quả là giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (tương ứng giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (tương ứng giảm 37,5%). Ở cấp trung gian, cắt giảm toàn bộ 30/30 tổng cục; 1.025 vụ, cục; 4.413 chi cục và 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về đơn vị hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định cuộc sắp xếp vĩ đại đã diễn ra, đưa cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh xuống còn 34 (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, tương ứng 66,91%), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

" Công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Đến ngày 31/7/2025, đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức ", ông Vũ Chiến Thắng nêu rõ.

Song song với đó, các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành. Yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội được triển khai hiệu quả với mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm; mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021); diện bao phủ bảo hiểm xã hội ngày càng mở rộng.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho hay, Đảng bộ sẽ hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính nhà nước, quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý, quản trị phát triển giữa Trung ương và địa phương; thể chế về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách đối với người có công.

Bên cạnh đó, Đảng bộ sẽ đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức gắn cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ; thực hiện hiệu quả chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng người tài, tài năng cho khu vực công.

Cụ thể là hoàn thiện công cụ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân; đánh giá công khai, định lượng gắn với vị trí việc làm và mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chú trọng sàng lọc thường xuyên, loại bỏ cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, yếu kém về năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ không đáp ứng yêu cầu; trọng dụng người có năng lực, trách nhiệm; bảo đảm nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống" góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, sẽ nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của hệ thống chính trị.

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Trước đó, phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những vận hội phát triển mới, song cũng đan xen nhiều thách thức.

Đặc biệt, Đại hội diễn ra trong thời điểm Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai những quyết sách có ý nghĩa lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng, với điểm nhấn là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

" Những vận hội mới đối với đất nước đang đặt ra cho Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phải có nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, cần có năng lực dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước những nhiệm vụ nặng nề đó, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu cùng tập trung trí tuệ, tâm huyết để thảo luận, nhận diện, đánh giá với tư duy toàn diện, vượt ra khỏi những lối mòn, những thói quen hiện tại để thay đổi nhận thức và tư duy mới, thực chất trước các vấn đề thực tiễn.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Cùng chuyên mục

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Xã hội - 25 phút trước

Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhóm 10 thiếu niên che, tháo biển số xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Xã hội - 1 giờ trước

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 1 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, dây điện vẫn 'mắc võng' ngang đường

Xã hội - 1 giờ trước

Vành đai 3 TPHCM sắp thông xe, nhưng trên tuyến đoạn qua Đồng Nai vẫn còn chằng chịt dây điện, cáp viễn thông “mắc võng” trên đầu, chưa đảm bảo tĩnh không, nguy cơ mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Xã hội - 1 giờ trước

Cả đội bóng trước khi vào sân đã chuẩn bị 6 con dao để sẵn sàng xông vào chém cầu thủ đội bạn. Trận đấu bóng phút chốc đã thành hiện trường vụ án khi cầu thủ đội bạn bị tấn công bằng dao...

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Lời khai của phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi bỏ chạy

Xã hội - 2 giờ trước

Người phụ nữ trong quá trình điều khiển xe đạp điện trên đường đã tông mạnh vào người bán vé số, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xem nhiều

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật
Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Biết lý do này, người dân nên làm sổ đỏ trước năm 2026 kẻo bị thiệt

Đời sống
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top