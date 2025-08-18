CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Từ cuối tháng 7, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, triển khai kế hoạch tổng kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và cả phương tiện thủy nội địa. Các tổ công tác trực 24/24 giờ tại những tuyến giao thông trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này, công an cấp xã cũng được huy động phối hợp với lực lượng CSGT, tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín trên từng địa bàn. Mục tiêu đặt ra là siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trên toàn thành phố.

Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm soát điều kiện an toàn về phương tiện, bằng lái, nồng độ cồn, đại diện công an xã hỗ trợ kiểm tra ma túy đối với lái xe. Ngoài kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng cũng kiểm soát các hành vi của lái xe khách, xe tải đường dài qua trích xuất camera giám sát để phát hiện vi phạm.

Khu vực hướng Đại lộ Thăng Long, cửa ngõ phía Tây Hà Nội, có lưu lượng phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt là xe tải và xe khách. Nhằm kiểm soát chặt, không chỉ đội địa bàn phụ trách, CSGT Hà Nội còn triển khai thêm các tổ tuần tra liên tuyến để tăng cường lực lượng hỗ trợ xử lý.

"Đội Cảnh sát giao thông số 11 phân chia khép kín toàn bộ địa bàn, phân ca kíp tuần tra, kiểm soát, cắm chốt tại các điểm ra vào cao tốc, các cung đường để thuận tiện trong kiểm soát tất cả các phương tiện, trong đó có phương tiện vận chuyển hành khách đường dài, xe container, xe taxi và các phương tiện khác", Thiếu tá Nguyễn Văn Thương (Đội Cảnh sát giao thông số 11, phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cho biết.

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát hơn 10.500 phương tiện xe kinh doanh vận tải. Trên 1.600 trường hợp xe vi phạm đã bị xử lý, trong đó có hơn một nửa là xe tải, còn lại là xe khách, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.