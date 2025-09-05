Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện trong thời gian sắp tới
GĐXH - Ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo không khí lạnh đến sớm, từ tháng 10. Khi kết hợp với hoàn lưu các cơn bão sẽ gây ra mưa lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung.
Tháng 10 sẽ có không khí lạnh, miền Trung mưa lũ phức tạp
Theo Thanh Niên, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 4/9, ông Hoàng Đức Cường (Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn) cho biết, dự báo năm nay không khí lạnh sẽ xuất hiện sớm, trùng với cao điểm mùa mưa bão nên diễn biến mưa lũ sẽ rất phức tạp, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.
Ông Cường cho rằng, từ nay đến cuối năm, bão, lũ, không khí lạnh sẽ là những từ khóa quan trọng.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến cuối năm, Biển Đông sẽ xuất hiện 5 - 7 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.
Các cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới từ nay đến cuối năm thường ảnh hưởng đến khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.
"Dự báo năm nay không khí lạnh đến sớm, khi bão và không khí lạnh tương tác kết hợp với địa hình nên có khả năng tạo ra hình thái thời tiết nguy hiểm, đó là mưa lũ rất phức tạp ở khu vực Trung Bộ. Về cơ bản, các sông suối ở miền Trung sẽ lên báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3.
Với cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn do bão/áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và địa hình gây ra nguy cơ về ngập úng đô thị, khu công nghiệp, kể cả các đô thị ven biển và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ", ông Cường thông tin.
Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc trời nắng mạnh. Trong khi Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông về chiều tối.
Bắc Bộ trời tiếp tục quang mây, buổi trưa có nơi xảy ra nắng nóng như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Việt Trì (Phú Thọ), phường Hòa Bình (Hòa Bình) 35-36 độ. Còn các khu vực khác phổ biến từ 32-34 độ.
Khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết nắng ráo cả ngày. Dự báo mức nhiệt cao nhất trưa nay ở mức 33-34 độ.
Thời tiết hôm nay tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối do khu vực này đang chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới nối với cả một vùng thấp ở giữa Biển Đông. Dự báo dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh về chiều và đêm do đó mưa vẫn còn tiếp diễn về chiều tối nay.
Khu vực từ Quảng Trị vào tới Lâm Đồng và Nam Bộ, cục bộ có những điểm mưa to trên 80mm. Đề phòng ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất ở các sườn đồi núi.
Trước khi có mưa trời nắng gián đoạn. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 33-34 độ.
Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết có phần dịu hơn với mức nhiệt từ 30-32 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Trong dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính bỏ đề xuất tính thuế 20% trên lãi từng lần chuyển nhượng bất động sản; Bộ GD-ĐT đang hoàn thiện dự thảo quy định chi tiết về tiền lương, phụ cấp và các chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên...
Chiều 4/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan, trong đó có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.
Dù pháp luật không cho phép, vậy nhưng do nhu cầu về giao thông tĩnh quá lớn, không gian dưới các gầm ở Hà Nội vẫn được tận dụng làm nơi trông giữ phương tiện. Thực tế này đang kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là sau sự cố cháy bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngày 30/8 vừa qua.
Sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, siết chặt an toàn hạ tầng giao thông.
Ba tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống đường sắt khiến một đoạn đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, hư hỏng gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.
Lãnh đạo UBND xã Ea Wer (Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ 3 nam thanh niên đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc tại khu vực thủy điện Sêrêpốk 3.
Những trận mưa lớn lại sắp trút xuống miền Bắc sau ngày nắng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng mạnh cả ngày. Từ khoảng 9-13/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Ngày 3/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội vì đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tuyên truyền về quá trình luyện tập, hợp luyện, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
Sở Xây dựng Hà Nội đã ra thông báo cấm xe có tải trọng trên 18 tấn lưu thông qua nhánh Ramp CV1C hướng các phương tiện từ cầu Vĩnh Tuy rẽ phải đi đường Nguyễn Khoái, sau vụ cháy bãi trông giữ xe dưới chân cầu ngày 30/8 làm lộ cốt thép.
