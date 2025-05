Điểm danh những nơi mưa rất to do khối không khí lạnh tràn về

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Vùng mưa ở Bắc Bộ dịch chuyển do khối không khí lạnh đã đẩy rãnh thấp dịch chuyển xuống và vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ. Do đó từ đêm qua, từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 15–30mm, có nơi trên 50mm.

Riêng Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50–120mm, có nơi trên 180mm.

Tại khu vực Bắc Bộ mưa thu hẹp về khu vực đồng bằng và Hòa Bình với lượng mưa không lớn. Độ ẩm lớn sau mưa cùng không khí mát sẽ duy trì tiết trời dịu mát ở khu vực này. Nhiệt độ các thành phố của miền Bắc cũng như các thành phố Vinh, Hà Tĩnh không vượt quá 30 độ.

Thời tiết Hà Nội từ đêm qua đến sáng sớm nay có lúc mưa rào nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23 độ, trời se se lạnh. Đến trưa chiều mưa sẽ tạnh dần.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay tiếp diễn mưa dông mạnh. Nhiều nơi có mưa to trên 70mm, dễ xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết tiêu cực đi kèm.

Miền Bắc chuẩn bị hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối nay trên cả nước nhiều nơi có mưa dông. Trong đó Bắc Bộ mưa dông gia tăng, khu vực vùng núi là tâm điểm mưa lớn. Cần đề phòng hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.

Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều nơi trên cả nước có mưa. Ảnh minh họa: TL

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa và có nơi có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/5 đến ngày 26/5:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Trung và Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ:

+ Ngày 25/5: Chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

+ Đêm 25/5 và ngày 26/5: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/5 đến ngày 3/6:

- Khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 26-30/5 có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 28-29/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Từ đêm 26-29/5 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

- Trung và Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam từ ngày 27-28/5 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng 1-2 ngày cuối có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở phía Bắc.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.