Dự báo thời tiết Hà Nội: Thủ đô có thể ảnh hưởng 11 - 15 đợt nắng nóng trong mùa hè 2026

Thứ ba, 15:44 07/04/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11 - 15 đợt nắng nóng, có tháng mức nhiệt cao nhất 39 - 41 độ C.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, chiều ngày 7/4, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37–39 độ, có nơi trên 39 độ như: Tây Hiếu (Nghệ An) 40.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.9 độ; độ ẩm tương đối phổ biến 35–40%.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35–36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45–50%.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên ngày 7 và 8/4, Hà Nội xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ C tập trung từ 12h đến 16h hằng ngày.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa, cửa kính...

Theo dự báo thời tiết, từ nay đến tháng 9/2026, Thủ đô Hà Nội bị ảnh hưởng bởi 11-15 đợt nắng nóng. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ nay đến tháng 9/2026, thời tiết Hà Nội có thể ảnh hưởng 11-15 đợt nắng nóng. Trong đó, giai đoạn đầu hè, từ tháng 4 đến tháng 6, thành phố xuất hiện 3-5 đợt nắng nóng, mỗi đợt kéo dài từ 2 ngày trở lên. Riêng tháng 6 có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến 39-41 độ C.

Nhiệt độ trung bình tháng 4/2026 được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm 1-1,5 độ C; tháng 5 và tháng 6 cao hơn 0,5-1 độ C. Giai đoạn chính hè, từ tháng 7 đến tháng 9, Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng 8-10 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tập trung chủ yếu trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8.

Từ tháng 7 đến tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tháng tại Hà Nội được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ Tư, ngày 8/4/2026: Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27-35 độ.

Thứ Năm, ngày 9/4/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 26-34 độ.

Thứ Sáu, ngày 10/4/2026: Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ.

Thứ Bảy, ngày 11/4/2026: Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25-36 độ.

Chủ nhật, ngày 12/4/2026: Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 26-36 độ.

Thứ Hai, ngày 13/4/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 26-34 độ.

Thứ Ba, ngày 14/4/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 26-33 độ.

Thứ Tư, ngày 15/4/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 25-32 độ.

Thứ Năm, ngày 16/4/2026: Có mây, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 25-32 độ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
