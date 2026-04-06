Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Nắng nóng tiếp tục mở rộng tới Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, phía Tây Phú Thọ cũng như đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt 35 độ.

Đến thứ Ba, vùng nắng nóng tiếp tục lan rộng phần lớn khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt tăng cao phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ gay gắt hơn với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi vùng núi Hà Tĩnh trên 39 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dự báo đợt nắng nóng kéo dài sang đến tuần sau cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nhiều điểm cũng tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ở TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Phước, Châu Đốc trời nóng rát, mỏng mây với mức nhiệt 35-37 độ.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng xảy ra nhiều nơi trên cả nước. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 6/4 đến ngày 7/4:

- Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.

- Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng, từ ngày 7/4 Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 7/4 đến ngày 15/4:

- Khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

