Nắng nóng bao giờ lan rộng khắp miền Bắc?

Thứ hai, 07:32 06/04/2026 | Thời sự
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhiều nơi tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất có nơi 38 - 39 độ.

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng do vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Nắng nóng tiếp tục mở rộng tới Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, phía Tây Phú Thọ cũng như đồng bằng Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội với mức nhiệt 35 độ.

Đến thứ Ba, vùng nắng nóng tiếp tục lan rộng phần lớn khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt tăng cao phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng xảy ra từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cường độ gay gắt hơn với mức nhiệt từ 35-37 độ, có nơi vùng núi Hà Tĩnh trên 39 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Dự báo đợt nắng nóng kéo dài sang đến tuần sau cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thời tiết hôm nay tại Nam Bộ nhiều điểm cũng tiếp tục nắng nóng gay gắt. Ở TPHCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Phước, Châu Đốc trời nóng rát, mỏng mây với mức nhiệt 35-37 độ.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng xảy ra nhiều nơi trên cả nước. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 6/4 đến ngày 7/4:

- Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 7/4 khả năng có nắng nóng diện rộng.

- Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng, từ ngày 7/4 Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 7/4 đến ngày 15/4:

- Khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

GĐXH - Một đợt nắng nóng được dự báo sắp bắt đầu ở miền Bắc, lần này sẽ là nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể sẽ vượt mức 40 độ C nhiều ngày liên tiếp; khi nhận được giấy mời này, hãy báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất là 2 tin trong số nhiều tin tức đáng chú ý.

Nữ sinh 21 tuổi trên đường đi thi không may va chạm giao thông, ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán tử vong thương tâm.

Người phụ nữ nhờ 2 thanh niên lạ thao tác chuyển khoản giúp mua xe máy đã bị chiếm đoạt hơn 20,5 triệu đồng, nhưng Công an nhanh chóng truy tìm, buộc đối tượng trả lại toàn bộ số tiền.

GĐXH - Đơn vị cung cấp thực phẩm đã được chỉ rõ, quy trình tiếp nhận được khẳng định “đúng chuẩn”, nhưng thực tế phát sinh ngoài quy trình từ việc mang thịt đi xay nhờ, đến nghi vấn chất lượng đang đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên).

GĐXH - Ngày 03/4, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi UBND TP Hà Nội liên quan đến định hướng quy hoạch sân bay thứ hai của Thủ đô, đồng thời đề nghị thành phố rà soát lại quy hoạch hệ thống đường sắt nhằm bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo trong đầu tư hạ tầng.

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng một khối không khí lạnh yếu kèm với rãnh áp thấp từ chiều tối nay khu vực miền Bắc nhiều nơi có mưa dông. Cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá có thể xảy ra.

GĐXH - Trước tình trạng lưu lượng phương tiện tăng đột biến kéo theo số vụ vi phạm giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Huế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

GĐXH - Trước phản ánh nghi vấn mất an toàn thực phẩm tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng), lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

GĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2026; UBND TP Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn.

