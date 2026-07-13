Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông. Nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi vẫn ở mức rất cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp nối chuỗi ngày mưa dông kéo dài. Nguy cơ sạt lở đất vẫn ở mức rất cao.

Nguyên nhân bởi rãnh áp thấp vẫn vắt chéo ngang từ khu vực Tây Bắc Bộ xuống Bắc Trung Bộ, đồng thời trên mực 5000m tồn tại vùng hội tụ gió. Các hình thế này thường gây mưa về chiều tối tới đêm từ nay tới thứ Sáu.

Cường độ mưa giảm so với những ngày trước, ít điểm phía Tây Bắc Bộ có mưa to. Từ thứ Bảy, Bắc Bộ sẽ xảy ra một trận mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo nền đất đá đang bão hòa trong khi mưa vẫn tiếp diễn thì tại vùng núi như Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu tiếp tục nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở đất.

Thời tiết Hà Nội tuần tới sẽ có 5/7 ngày có mưa dông, tập trung về chiều tối đến đêm. Ban ngày trời oi nóng, mức nhiệt từ 32-35 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế 2 ngày đầu tuần và cuối tuần sẽ có mưa dông. Có nơi mưa to, nguy cơ ngập úng, sạt lở đất cục bộ. Các ngày trong tuần trời nắng, mức nhiệt cao nhất dao động từ 31-34 độ.

Từ TP Đà Nẵng đến phía đông tỉnh Lâm Đồng trời nắng, có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối. Có nơi mưa to, có thể gây ra ngập úng cục bộ đi kèm lốc sét và gió giật mạnh.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, do mưa lớn nhiều khu vực vùng núi Bắc Bộ nguy cơ cao diễn ra sạt lở đất. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 13/7 đến ngày 14/7:

- Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

- Đông Bắc Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng chiều và tối ngày 15/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/7 đến ngày 22/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở Tây Bắc Bộ vào chiều tối và đêm). Từ khoảng ngày 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19/7 có mưa rào và dông rải rác.

- TP Huế và khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng - Ảnh 2.Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất hôm nay trong đợt mưa to ở miền Bắc

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh là vùng mưa lớn nhất trong ngày hôm nay. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở mức cao đến rất cao.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng - Ảnh 3.Thời tiết Hà Nội mưa to thế nào trong chiều tối nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm nay mưa dông sẽ quay trở lại khu vực Hà Nội và nhiều tỉnh thành Bắc Bộ. Trước khi có mưa, thời tiết oi nóng mức nhiệt cao nhất 34 độ.

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