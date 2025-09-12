Vợ vay tiền chơi cờ bạc, chu cấp tình trẻ: Chồng có phải trả nợ khi ly hôn?

Vay tiền nuôi tình trẻ

Anh T.V.T. (44 tuổi, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) kết hôn đã 10 năm. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập từ công việc lái xe cho các công ty vận tải và du lịch của anh.

Vợ anh, chị L.T.A. (40 tuổi), ở nhà buôn bán nhỏ, thu nhập không ổn định.

Khoảng một năm trở lại đây, anh T. nhận thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường. Chị thường xuyên về khuya, giấu điện thoại, lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, căng thẳng.

Ảnh minh họa: P.X

Khi anh gặng hỏi, chị A. chỉ trả lời rằng mình đang lo toan chuyện làm ăn. Tuy nhiên, gần đây anh liên tục nhận được những cuộc gọi đòi nợ từ người lạ.

Những người này cho biết vợ anh đã vay của họ số tiền lớn, đến hạn nhưng chưa thanh toán. Không chỉ vậy, có người còn tìm đến tận nhà lớn tiếng quát tháo, yêu cầu chị A. trả tiền.

Lúc này, anh T. mới biết vợ giấu mình vay mượn khắp nơi. Có khoản vay bằng giấy viết tay, có khoản vay từ xã hội đen với lãi suất cắt cổ.

Điều đau lòng hơn cả, số tiền đó không hề được dùng để chăm lo cho gia đình, chủ yếu phục vụ việc chơi lô đề và chu cấp cho một người đàn ông khác mà chị A. đang qua lại.

Sự thật khiến anh T. đau đớn vì bị phản bội cả tình cảm lẫn niềm tin. Sau cú sốc này, hôn nhân của anh chị rơi vào khủng hoảng.

Những khoản nợ chồng chất và chuyện ngoại tình khiến vợ chồng thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn ngày càng gay gắt. Cuối cùng, anh T. yêu cầu vợ ký đơn ly hôn. Chị A. đồng ý, nhưng đòi anh T. phải cùng trả các khoản nợ mà chị đã vay.

Anh T. bức xúc, không hiểu yêu cầu trên có hợp lý, đúng pháp luật hay không. Anh đặt câu hỏi: “Vợ vay tiền nhưng giấu chồng. Khi ly hôn, chồng có phải trả cùng không? Vợ vay tiền xã hội đen để cờ bạc, nuôi nhân tình, chồng có phải chịu trách nhiệm?”.

Luật sư Cồ Lê Huy (Công ty Luật Đại Việt, Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời: Chúng ta cần xác định, khoản vay trên được sử dụng vào mục đích gì.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ghi rõ vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện được quy định tại Khoản 1 của Điều 30 và các Điều 24, 25 và 26 của Luật này.

Khoản 2, Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định rõ nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng. Cụ thể, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình …

Ảnh minh họa: P.X

Dựa trên các quy định trên, về nguyên tắc, vợ chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với những giao dịch do một bên thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình và chịu trách nhiệm về nghĩa vụ chung về tài sản của 2 người.

Do đó, những khoản vay phát sinh vì mục đích sinh hoạt chung, vì nghĩa vụ đã thỏa thuận của hai vợ chồng hoặc được sử dụng cho lợi ích chung của gia đình sẽ được coi là nợ chung. Trong trường hợp này, vợ chồng có trách nhiệm thanh toán.

Việc vợ hoặc chồng vay tiền để sử dụng vào mục đích chung của gia đình như chăm sóc con cái, nhà cửa… nhưng không báo cho người còn lại, thì khi ly hôn vợ/chồng vẫn có khả năng phải liên đới thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Về việc vợ vay tiền xã hội đen để cờ bạc/bồ bịch, chồng có trách nhiệm phải trả không, Luật sư Huy cho biết, Điều 45 của Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có những quy định cụ thể nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng gồm:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật của vợ, chồng.

Dựa trên các điều luật này, nếu vợ/chồng vay tiền để đánh bạc, ngoại tình hoặc dùng vào hoạt động bất hợp pháp sẽ được xem là mục đích vay cá nhân, không nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu chung của gia đình.

Nếu vợ/chồng không biết, không ủy quyền cho người kia vay thì khoản vay đó được xác định là nợ riêng của người vay.

Do đó, trong trường hợp vợ tự ý vay tiền xã hội đen để đánh bạc/bồ bịch mà không có sự thỏa thuận, đồng thuận của chồng thì về nguyên tắc người chồng không phải chịu trách nhiệm cùng trả nợ.