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4 món canh ngày hè với loại đặc sản rẻ tiền nhưng giúp mát gan, giải độc

Thứ hai, 19:01 29/06/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH – Là loại hải sản có giá cự rẻ nhưng lại cho nước dùng ngọt thanh tự nhiên. Chỉ cần kết hợp với các loại rau quen thuộc ngày hè là có những món canh ngày hè giải nhiệt, đưa cơm trong những ngày nắng nóng.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 1.Loại cá giàu protein hơn cá hồi, được Đông y ví là thực phẩm bổ thận, tốt cho người tuổi trung niên, chế biến món nào cũng ngon

GĐXH – Không chỉ có thịt giòn dai, vị ngọt tự nhiên, loại cá này giàu protein hơn cá hồi. Theo y học cổ truyền, loại cá này có tác dụng bổ tỳ, bổ thận… phù hợp với người tuổi trung niên khi được sử dụng trong chế độ ăn cân đối.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 2.10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.

Lợi ích của con dắt

Con dắt là loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, có cùng họ với hến, ngao nhưng kích thước nhỏ hơn. Ở nhiều địa phương ven biển và cửa sông, dắt được bán với giá khá rẻ, thậm chí là mọi người có thể tự cào được. Giá ruột con dắt được làm sạch và bày bán tại các siêu thị, chợ mạng ở Hà Nội ở mức 130.000 - 150.000 đồng/kg, tùy nơi.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 3.

Con dắt có nhiều giá trị dinh dưỡng.

Mặc dù con dắt rất nhỏ nhưng có chứa lượng protein khá cao, cùng nhiều khoáng chất như sắt, kẽm, canxi.... cần thiết cho cơ thể. Khi luộc, dắt tiết ra vị ngọt tự nhiên giúp nước dùng có vị thanh mà không cần ninh xương hay dùng đến nhiều gia vị.

Trong y học cổ truyền, dắt có vị ngọt mặn, tính hàn, được dùng như một thực phẩm giúp thanh nhiệt, hỗ trợ lợi tiểu, mát gan trong ngày hè.

Cách sơ chế để canh dắt trong và không còn cát

Để dắt làm nguyên liệu trong món ăn được thơm ngon, mọi người cần lưu ý cách sơ chế để không còn cát. Dắt mua về nên ngâm trong nước vo gạo hoặc nước muối loãng vài giờ để nhả hết cát. Sau đó cho dắt vào nồi nước lạnh, đun đến khi vỏ mở miệng rồi khuấy nhẹ cho phần thịt dắt tách ra.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 4.

Thịt dắt là nguyên liệu chế biến nhiều món ngon. Ảnh HM

Khi dùng dắt nấu canh, mọi người cần để phần thịt dắt ra riêng, còn nước luộc nên để lắng rồi gạn lấy phần nước trong phía trên để nấu canh. Lưu ý là không khuấy lớp cặn dưới đáy nồi, điều này giúp cho món nước canh có màu trong, vị ngọt thanh, không bị lẫn cát.

Trong quá trình chế biến, mọi người lưu ý là chỉ nấu thịt dắt trong thời gian ngắn để tránh bị dai. Ngoài ra, cần ăn dắt đã được nấu chín hoàn toàn để giảm nguy cơ nhiễm vi sinh vật hoặc ký sinh trùng.

Trong ngày hè, mọi người có thể tham khảo chế biến 4 món canh từ con dắt dưới đây, không hề đắt tiền mà vẫn giúp cho mâm cơm gia đình thêm hấp dẫn.

4 món canh ngày hè thơm ngon nấu cùng con dắt

Canh dắt nấu lá hẹ

Đây là món canh đơn giản nhưng rất đưa cơm vào ngày hè. Rau hẹ có tác dụng giải độc, mát gan, bổ khí tỳ. Khi nấu cùng con dắt có tính hàn sẽ trung hòa lẫn nhau, tạo ra một bài thuốc giúp hạ hỏa, giải nhiệt, trị rôm sảy… tốt cho sức khỏe.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 5.

Cách làm đơn giản là sau khi phi thơm hành khô, cho thịt dắt vào đảo nhanh rồi trút nước luộc dắt vào nồi. Nước sôi, mọi người cho lá đã được sơ chế, cắt khúc ngắn 2- 3cm cùng phần thịt dắt vào, đảo đều khoảng 30 giây rồi tắt bếp. Lá hẹ vừa chín tới sẽ giữ được màu xanh, giòn và vị thơm đặc trưng. Lưu ý không ninh quá lâu sẽ vừa làm rau và dắt bị dai.

Canh dắt nấu mồng tơi ngon mát, ngọt lịm

Dắt là vị ngọt rất thanh, nước nấu trong và không tanh khi sơ chế đúng cách. Loại hải sản này kết hợp với mướp, vị ngọt ấy càng đậm vị. Đây là món canh quen thuộc của nhiều gia đình miền Bắc vào mùa hè.

Mướp được cho vào trước đến khi vừa chín thì thêm mồng tơi. Cuối cùng cho thịt dắt vào, nêm nếm vừa ăn rồi tắt bếp ngay. Nước canh ngọt thanh, mướp mềm, mồng tơi xanh mướt và thịt dắt giòn ngọt tạo nên món ăn vừa thanh mát vừa bổ dưỡng.

4 Món canh ngày hè từ con dắt giúp mát gan và giải độc - Ảnh 6.

Dắt nấu mướp với rau đay

Dắt nấu cùng mướp đã ngon, thêm rau đay vào càng giúp cho nước canh đậm vị hơn. Rau đay mang vị ngọt nhẹ và tạo độ sánh tự nhiên cho nước canh.

Sơ chế rau đay nhặt phần lá non, đem rửa sạch rồi thái nhỏ. Mướp gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Sau khi nước dùng sôi, cho mướp vào rồi thêm rau đay. Thịt dắt được cho vào sau cùng để giữ độ ngọt và không bị dai. Món canh này giải nhiệt được ưa chuộng trong những ngày nắng nóng.

Dắt nấu mướp với rau dền

Nấu canh rau dền với con dắt cũng là một trong những món canh cực hấp dẫn ngày hè. Rau dền có vị ngọt nhẹ, mềm nhưng không nhớt, kết hợp cùng với vị thanh của dắt rất hợp.

Cách nấu đơn giản như mọi món canh khác. Món canh có màu sắc bắt mắt, vị ngọt tự nhiên và rất thích hợp cho bữa cơm ngày hè.

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GĐXh – Không chỉ ít calo, giàu chất xơ và vitamin, đậu bắp còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương khớp… nên bổ sung trong bữa cơm ngày hè.

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