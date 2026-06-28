10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa GĐXh – Không chỉ ít calo, giàu chất xơ và vitamin, đậu bắp còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương khớp… nên bổ sung trong bữa cơm ngày hè.

Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

Ngày hè oi bức, trong mâm cơm gia đình Việt thường không thể thiếu những bát canh thanh mát. Các món canh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong thời thời tiết nóng bức khi cảm giác thèm ăn thường giảm sút.

Chỉ một bát canh nóng hổi được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của rau theo mùa kết hợp với cua đồng, tôm, xương hầm hay các loại cá… cũng tạo nên những món canh thơm ngon và bổ dưỡng.

Bát canh ngọt mát thêm vài quả cà pháo giòn giòn là đủ để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày hè.

Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo những mâm cơm dưới đây của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội) để có thêm ý tưởng đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng các món canh thanh mát vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng vào ngày hè.

Mâm cơm mùa hè với món canh bầu nấu tôm thơm ngon và bổ dưỡng

Mâm cơm mùa hè 2 với bát canh cua mồng tơi mướp mát lành

Mâm cơm mùa hè 3 với canh vịt xáo măng

Mâm cơm ngày hè 4 với canh sườn hầm đậu

Mâm cơm ngày hè 5 với canh cá diêu hồng nấu chua

Mâm cơm ngày hè 6 với canh hến nấu chua

Mâm cơm ngày hè 7 với canh chua ngao nấu dứa

Mâm cơm ngày hè 8 với canh rau cải nấu thịt băm

Mâm cơm ngày hè 9 với canh đầu cá trắm đen nấu chua

Mâm cơm ngày hè 10 với canh cua khoai sọ rau rút

Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ GĐXH – Đây là bộ phận ít người mua ở con lợn, giá thành rẻ nhưng lại giàu vitamin A và sắt. Vào ngày hè, bạn có thể tham khảo để đổi vị cho mâm cơm gia đình.