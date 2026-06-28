Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn

Chủ nhật, 20:56 28/06/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 1.Loại quả mùa hè được ví như ‘insulin tự nhiên’ giúp ổn định đường huyết, tốt cho xương khớp và tiêu hóa

GĐXh – Không chỉ ít calo, giàu chất xơ và vitamin, đậu bắp còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương khớp… nên bổ sung trong bữa cơm ngày hè.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 2.Nhìn như khoai lang, nhưng ăn giòn ngọt hơn củ đậu, ví như 'nhân sâm dưới lòng đất', làm được nhiều món ngon bổ dưỡng

GĐXH – Bề ngoài khá giống khoai lang, nhưng loại củ này lại khiến không ít người bất ngờ bởi vị ngọt thanh, giòn mát và hương thơm nhẹ đặc trưng. Không chỉ là món ăn giải nhiệt ngày hè, sâm đất còn được nhiều người ưa thích vì chế biến được nhiều món ngon bổ dưỡng.

Ngày hè oi bức, trong mâm cơm gia đình Việt thường không thể thiếu những bát canh thanh mát. Các món canh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong thời thời tiết nóng bức khi cảm giác thèm ăn thường giảm sút.

Chỉ một bát canh nóng hổi được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của rau theo mùa kết hợp với cua đồng, tôm, xương hầm hay các loại cá… cũng tạo nên những món canh thơm ngon và bổ dưỡng.

Bát canh ngọt mát thêm vài quả cà pháo giòn giòn là đủ để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày hè.

Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo những mâm cơm dưới đây của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội) để có thêm ý tưởng đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng các món canh thanh mát vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng vào ngày hè.

Mâm cơm mùa hè với món canh bầu nấu tôm thơm ngon và bổ dưỡng

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 3.

Mâm cơm mùa hè 2 với bát canh cua mồng tơi mướp mát lành

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 4.

Mâm cơm mùa hè 3 với canh vịt xáo măng

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 5.

Mâm cơm ngày hè 4 với canh sườn hầm đậu

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 6.

Mâm cơm ngày hè 5 với canh cá diêu hồng nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 7.

Mâm cơm ngày hè 6 với canh hến nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 8.

Mâm cơm ngày hè 7 với canh chua ngao nấu dứa

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 9.

Mâm cơm ngày hè 8 với canh rau cải nấu thịt băm

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 10.

Mâm cơm ngày hè 9 với canh đầu cá trắm đen nấu chua

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 11.

Mâm cơm ngày hè 10 với canh cua khoai sọ rau rút

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 12.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 13.Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

GĐXH – Đây là bộ phận ít người mua ở con lợn, giá thành rẻ nhưng lại giàu vitamin A và sắt. Vào ngày hè, bạn có thể tham khảo để đổi vị cho mâm cơm gia đình.

10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn - Ảnh 14.Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

GĐXH - Dưa lê đang vào chính vụ nên được bán nhiều với giá khá rẻ chỉ vài chục/kg. Loại quả này có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng không phải ai cũng biết cách chọn được những quả dưa thơm ngọt tự nhiên, mọng nước và hạn chế mua phải dưa bị ép chín.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cá được ví như 'ích mẫu hà tiêu', vừa là món ngon mùa hè vừa hỗ trợ sức khỏe phụ nữ

Loại cá được ví như 'ích mẫu hà tiêu', vừa là món ngon mùa hè vừa hỗ trợ sức khỏe phụ nữ

Những thực phẩm giúp ngủ ngon hơn có sẵn trong căn bếp nhưng nhiều người vẫn bỏ qua

Những thực phẩm giúp ngủ ngon hơn có sẵn trong căn bếp nhưng nhiều người vẫn bỏ qua

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

Loại cá được ví như “gà nước”, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/kg nhưng giàu dinh dưỡng, tốt cho xương khớp tuổi trung niên

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

6 đồ uống giải nhiệt ngày hè cho người tiểu đường nên bổ sung để hạn chế tăng đường huyết

Cùng chuyên mục

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sức

Ăn - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiên

Ăn - 13 giờ trước

GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầu

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cá rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Một đĩa cá vàng giòn, da cá se lại, thịt bên trong mềm ngọt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là khi ăn cùng cơm nóng và nước mắm chua ngọt.

Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe

Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt kê được ví tốt ngang với insulin tự nhiên, cực giàu dinh dưỡng giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Chế biến món ăn thế nào từ hạt kê để tốt cho người bệnh tiểu đường?

Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển và làm việc với lịch trình dày đặc, NSND Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm áp, giản dị. Đằng sau thành công của nam nghệ sĩ là hình ảnh người vợ đảm đang, khéo léo và luôn chăm chút từng bữa ăn cho chồng con.

Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'

Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.

12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng

12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - 12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng để ăn cơm hay đãi khách đều rất hấp dẫn, dễ làm.

'MC giàu nhất Việt Nam': Vui đời độc thân tuổi U50 với những món chay thanh đạm, đủ chất

'MC giàu nhất Việt Nam': Vui đời độc thân tuổi U50 với những món chay thanh đạm, đủ chất

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam" nhờ sự chăm chỉ và khả năng làm việc đáng nể, Đại Nghĩa ngoài đời lại chọn cho mình một lối sống vô cùng giản dị. Nam nghệ sĩ đã duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm nay. Đối với anh, việc nấu nướng không chỉ để duy trì sức khỏe mà còn là một hình thức thư giãn, mang lại niềm vui an yên sau những giờ làm việc căng thẳng dưới ánh đèn sân khấu.

Rán đậu muốn vàng giòn, không nát: chỉ cần chọn đúng loại đậu và nhớ 4 mẹo nhỏ này

Rán đậu muốn vàng giòn, không nát: chỉ cần chọn đúng loại đậu và nhớ 4 mẹo nhỏ này

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Đậu phụ rán là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Miếng đậu vàng ươm, lớp vỏ ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm béo luôn mang lại cảm giác hấp dẫn khó cưỡng, đặc biệt khi chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt.

Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổ

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Đây là bộ phận ít người mua ở con lợn, giá thành rẻ nhưng lại giàu vitamin A và sắt. Vào ngày hè, bạn có thể tham khảo để đổi vị cho mâm cơm gia đình.

Xem nhiều

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏe

Ăn

GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Mẹo bảo quản tỏi bóc sẵn cả tháng vẫn thơm nức, không lo teo tóp

Ăn
Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Thời điểm vàng uống sữa đậu nành và cách uống chuẩn khoa học

Ăn
Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Đang vào mùa ngon nhất năm, dưa lê được bán đầy chợ với giá rẻ, mách bạn cách chọn dưa lê ngọt lịm, thơm tự nhiên và không hóa chất

Ăn
Luộc thịt nên cho vào nước sôi hay nước lạnh? Nhiều người làm theo thói quen nhưng chưa chắc đã đúng

Luộc thịt nên cho vào nước sôi hay nước lạnh? Nhiều người làm theo thói quen nhưng chưa chắc đã đúng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.