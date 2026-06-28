10 món canh ngày hè thanh mát, vừa bổ dưỡng vừa dễ nấu cho mâm cơm mùa hè, nhìn là muốn ăn
GĐXH - Không cần thực đơn cầu kỳ, những mâm cơm ngày hè với những món canh thanh mát, bổ dưỡng và dễ làm dưới đây cũng đủ khiến bạn khỏi đau đầu nghĩ.
Ngày hè oi bức, trong mâm cơm gia đình Việt thường không thể thiếu những bát canh thanh mát. Các món canh không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn giúp cân bằng dinh dưỡng trong thời thời tiết nóng bức khi cảm giác thèm ăn thường giảm sút.
Chỉ một bát canh nóng hổi được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc của rau theo mùa kết hợp với cua đồng, tôm, xương hầm hay các loại cá… cũng tạo nên những món canh thơm ngon và bổ dưỡng.
Bát canh ngọt mát thêm vài quả cà pháo giòn giòn là đủ để cả nhà ăn ngon miệng hơn trong những ngày hè.
Nếu đang băn khoăn hôm nay nấu gì cho cả nhà, bạn có thể tham khảo những mâm cơm dưới đây của mẹ đảm Vũ Thu Hương (Hà Nội) để có thêm ý tưởng đổi vị cho mâm cơm gia đình bằng các món canh thanh mát vừa ngon miệng vừa đủ dinh dưỡng vào ngày hè.
Mâm cơm mùa hè với món canh bầu nấu tôm thơm ngon và bổ dưỡng
Mâm cơm mùa hè 2 với bát canh cua mồng tơi mướp mát lành
Mâm cơm mùa hè 3 với canh vịt xáo măng
Mâm cơm ngày hè 4 với canh sườn hầm đậu
Mâm cơm ngày hè 5 với canh cá diêu hồng nấu chua
Mâm cơm ngày hè 6 với canh hến nấu chua
Mâm cơm ngày hè 7 với canh chua ngao nấu dứa
Mâm cơm ngày hè 8 với canh rau cải nấu thịt băm
Mâm cơm ngày hè 9 với canh đầu cá trắm đen nấu chua
Mâm cơm ngày hè 10 với canh cua khoai sọ rau rút
Khi cơ thể mệt mỏi, nên ăn ngay loại cháo này để nhanh hồi sứcĂn - 7 giờ trước
GĐXH - Những ngày thời tiết thay đổi, làm việc quá sức hoặc vừa trải qua một đợt cảm lạnh nhẹ, nhiều người thường cảm thấy cơ thể uể oải, ăn không ngon miệng và thiếu năng lượng. Trong những lúc như vậy, một bát cháo nóng thường là lựa chọn được ưu tiên vì dễ tiêu hóa và giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.
Luộc tôm đừng chỉ nghĩ đến hành, gừng: thêm “mảnh này” giúp tôm đỏ đẹp, thơm ngọt tự nhiênĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Tôm là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ giàu protein, canxi và các vi chất quan trọng, tôm còn chứa astaxanthin – một chất chống oxy hóa tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Rán cá đừng đổ dầu ngay vào chảo: thêm một bước nhỏ giúp cá vàng giòn, không dính chảo và hạn chế bắn dầuĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá rán là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Một đĩa cá vàng giòn, da cá se lại, thịt bên trong mềm ngọt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là khi ăn cùng cơm nóng và nước mắm chua ngọt.
Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên chế biến theo cách này để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏeĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hạt kê được ví tốt ngang với insulin tự nhiên, cực giàu dinh dưỡng giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Chế biến món ăn thế nào từ hạt kê để tốt cho người bệnh tiểu đường?
Vợ NSND Xuân Bắc không nấu sơn hào hải vị nhưng khiến chồng hạnh phúc mỗi lần mở lồng bàn: "Niềm vui được gọi tên"Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa nhịp sống bận rộn của làng giải trí, nơi nhiều nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển và làm việc với lịch trình dày đặc, NSND Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình ấm áp, giản dị. Đằng sau thành công của nam nghệ sĩ là hình ảnh người vợ đảm đang, khéo léo và luôn chăm chút từng bữa ăn cho chồng con.
Đặc sản ẩm thực bám chi chít trên ghềnh đá, được ví như 'nhân sâm, thuốc bổ'Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi thủy triều rút, dải ghềnh đá ven biển phường Quỳnh Phương (Nghệ An) lại nhộn nhịp bước chân người đi gỡ vẹm xanh. Giữa sóng biển và những mỏm đá sắc, người dân cần mẫn mưu sinh, đổi lấy nguồn thu nhập trong mùa hè từ món quà của biển.
12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - 12 món ngon từ mực tươi dễ làm tại nhà: Từ món quen đến món lạ đều cuốn cơm, lạ miệng để ăn cơm hay đãi khách đều rất hấp dẫn, dễ làm.
'MC giàu nhất Việt Nam': Vui đời độc thân tuổi U50 với những món chay thanh đạm, đủ chấtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "MC giàu nhất Việt Nam" nhờ sự chăm chỉ và khả năng làm việc đáng nể, Đại Nghĩa ngoài đời lại chọn cho mình một lối sống vô cùng giản dị. Nam nghệ sĩ đã duy trì chế độ ăn chay trường nhiều năm nay. Đối với anh, việc nấu nướng không chỉ để duy trì sức khỏe mà còn là một hình thức thư giãn, mang lại niềm vui an yên sau những giờ làm việc căng thẳng dưới ánh đèn sân khấu.
Rán đậu muốn vàng giòn, không nát: chỉ cần chọn đúng loại đậu và nhớ 4 mẹo nhỏ nàyĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đậu phụ rán là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Miếng đậu vàng ươm, lớp vỏ ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm béo luôn mang lại cảm giác hấp dẫn khó cưỡng, đặc biệt khi chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt.
Ít người mua vì nghĩ không bổ, phần thịt lợn giá rẻ này lại giàu vitamin A và sắt, ăn đúng cách vừa ngon vừa bổĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Đây là bộ phận ít người mua ở con lợn, giá thành rẻ nhưng lại giàu vitamin A và sắt. Vào ngày hè, bạn có thể tham khảo để đổi vị cho mâm cơm gia đình.
Cách pha chế chanh gừng mật ong thanh lọc cơ thể, tốt cho sức khỏeĂn
GĐXH - Sự kết hợp của chanh, gừng, mật ong sẽ tạo nên một món uống thơm ngon, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong bài viết dưới đây, hướng dẫn bạn cách làm chanh gừng mật ong vô cùng đơn giản để tăng sức đề kháng.