5 loại rau củ mùa hè hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, tốt cho người viêm dạ dày
GĐXH - Những loại rau này tăng cường vào thực đơn mùa hè không chỉ hỗ trợ kiểm soát mỡ máu mà còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, đặc biệt có lợi cho người bị viêm dạ dày.
Thói quen ăn nhiều thực phẩm chiên rán, dầu mỡ nhiều cộng thêm việc lười vận động sẽ âm thầm làm gia tăng lượng cholesterol xấu trong máu. Theo thời gian sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch. Với người bị viêm dạ dày, chế độ ăn uống hàng ngày càng cần được chú ý bên cạnh việc giảm lượng cholesterol xấu trong máu.
4 loại rau củ mùa hè này được xem tốt để "hút" cholesterol xấu và cũng tốt cho người bị viêm loét dạ dày được bác sĩ khuyên ăn thường xuyên.
1. Đậu bắp
Đậu bắp là thực phẩm có nhiều trong ngày hè, giá thành rất bình dân nhưng lại là vũ khí chống mỡ máu, viêm dạ dày. Rau nổi bật nhờ chứa nhiều pectin và chất nhầy mucilage.
Theo chuyên gia dinh dưỡng Viện Dinh dưỡng quốc gia, chất xơ có trong đậu bắp có khả năng liên kết với axit mật trong đường tiêu hóa. Khi vào hệ tiêu hóa như chiếc "nam châm" hút cholesterol xấu từ thức ăn, làm tăng đào thải axit mật qua phân. Để bù đắp lượng axit mật mất đi, gan sẽ sử dụng cholesterol trong máu để tổng hợp axit mật mới, từ đó góp phần giảm cholesterol LDL.
Lớp chất nhầy của đậu bắp cũng giúp làm dịu niêm mạc đường tiêu hóa nên người bị viêm dạ dày thường dung nạp tốt khi ăn đậu bắp đã nấu chín.
Cách chế biến tốt nhất: Hấp, luộc hoặc xào nhanh để giữ vitamin, chất xơ.
2. Rau mồng tơi
Mồng tơi là loại rau mùa hè quen thuộc có thể chế biến được nhiều món ngon từ xào, luộc, nấu canh… Mồng tơi giàu chất xơ hòa tan, vitamin A, vitamin C cùng các chất ôxy hóa. Đặc biệt là chất nhầy tự nhiên ở trong mồng tơi giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn trong đường tiêu hóa và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi kích thích của dịch vị.
Chất xơ hòa tan trong rau cũng góp phần hỗ trợ giảm cholesterol LDL thông qua cơ chế tăng đào thải acid mật.
Lưu ý: Khi chế biến nên rửa rau mồng tơi sạch trước khi cắt nhỏ. Ngoài ra, không nấu quá lâu vì sẽ làm giảm lượng vitamin.
3. Bông cải xanh
Bông cải xanh đứng đầu trong các loại rau bảo vệ tim mạch. Loại rau này chứa nhiều chất xơ, vitamin C, folate và đặc biệt là hợp chất sulforaphane. Hợp chất được giải phóng từ loại rau này có khả năng kích hoạt các protein bảo vệ tự nhiên, giảm tình trạng viêm, ngăn chặn sự hình thành mảng bám.
Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy sulforaphane có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn H. pylori – tác nhân liên quan đến viêm loét dạ dày.
Cách ăn: Hấp khoảng 3–5 phút hoặc luộc nhanh để giữ hoạt tính của sulforaphane. Khi chế biến cũng cần phải đặc biệt rửa thật kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn.
4. Cải bó xôi
Cải bó xôi (rau bina) chứa nhiều vitamin A, C, K, folate cùng các flavonoid có tác dụng chống oxy hóa. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, góp phần giảm tình trạng viêm mạn tính, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Cải bó xôi đã nấu chín mềm thường dễ tiêu hóa hơn rau sống đối với người viêm dạ dày.
5. Bí đỏ
Bí đỏ chứa nhiều beta-carotene, vitamin C, vitamin E và chất xơ hòa tan. Sau khi nấu chín, bí đỏ khá dễ tiêu hóa nên tốt với người mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.
Ngoài ra, lượng chất xơ trong bí đỏ cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol khi kết hợp với chế độ ăn ít chất béo bão hòa.
Món ăn gợi ý từ bí đỏ: Canh bí đỏ nấu tôm, bí đỏ hầm xương, soup bí đỏ...
Mẹo ăn rau mà không đau dạ dày
Để vừa tận dụng được lợi ích của rau củ vừa hạn chế kích thích dạ dày, các chuyên gia khuyến nghị nguyên tắc cần áp dụng là "chế biến kỹ - ăn chậm rãi".
+ Ưu tiên nấu chín thay vì ăn sống. Phương pháp chế biến tốt nhất là hấp, luộc, hầm nhừ... thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Hạn chế ăn rau cùng các món quá cay, quá chua hoặc nhiều gia vị nếu đang có đợt viêm dạ dày cấp.
+ Chia nhỏ bữa ăn: Thay vì ép dạ dày làm việc quá tải, mọi người nên chia thành các bữa nhỏ giúp duy trì nồng độ acid ổn định và giảm áp lực lên niêm mạc. Cần tránh để bụng đói hoặc quá no mới ăn.
+ Nhai kỹ giúp giảm bớt việc cho dạ dày.
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