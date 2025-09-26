Đừng chủ quan khi tim đập lạ: Bác sĩ chỉ ra dấu hiệu nguy hiểm ai cũng bỏ qua
GĐXH - Tim đập loạn nhịp, hụt nhịp hay nhanh bất thường? Đây là dấu hiệu rối loạn nhịp tim bạn không được bỏ qua, cảnh báo sức khỏe tim mạch.
Nhịp tim là "nhịp điệu sống" của cơ thể, quyết định khả năng tuần hoàn máu và cung cấp oxy cho mọi cơ quan. Khi nhịp tim mất cân bằng, cơ thể có thể gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Rối loạn nhịp tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà còn xuất hiện ở những người trẻ, đặc biệt khi lối sống không lành mạnh. Nhận biết sớm dấu hiệu và biết cách phòng ngừa là chìa khóa bảo vệ trái tim.
Rối loạn nhịp tim là gì?
Rối loạn nhịp tim là sự bất thường trong nhịp đập của tim, gây ra tình trạng tim đập quá nhanh (trên 100 nhịp/phút), hoặc quá chậm (dưới 60 nhịp/phút) hoặc không đều.
Khi tim đập quá nhanh được gọi là rối loạn nhịp tim nhanh. Tim đập quá chậm là rối loạn nhịp tim chậm. Tim đập không đều, bỏ nhịp là ngoại tâm thu.
Tất cả những loại rối loạn nhịp tim này đều có thể ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim. Khi đó, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra các dấu hiệu cảnh báo. Thậm chí trong các trường hợp rối loạn nhịp tim nặng, tim có thể ngừng đập đột ngột cực kỳ nguy hiểm.
Các triệu chứng của rối loạn nhịp tim như thế nào?
Triệu chứng rối loạn nhịp tim ở mỗi người không giống nhau, nó phụ thuộc vào từng loại rối loạn nhịp tim và bệnh gây ra rối loạn nhịp.
Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Khánh (Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội) cho biết, người bị rối loạn nhịp tim thường có các biểu hiện:
- Tim đập nhanh hoặc bất thường, có cảm giác hồi hộp.
- Người bị mệt mỏi bất thường, chóng mặt hoặc bị ngất,
- Người có cảm giác bị đau ngực hoặc có cảm giác nặng nề ở phần ngực
- Có biểu hiện khó thở hoặc thở gấp.
- Có cảm giác tim loạn nhịp, nhịp tim không đều.
Có một số trường hợp rối loạn nhịp tim, bản thân người bệnh không nhận thấy được vì không có triệu chứng hoặc triệu chứng không gây chú ý, và chỉ được phát hiện khi đo điện tâm đồ. Một số khác thì có triệu chứng dồn dập, thậm chí là phải cấp cứu do rối loạn huyết động nặng nề. Ví dụ: nhịp nhanh thất, rung thất, block nhĩ thất cấp 3, yếu nút xoang…
Những ai có nguy cơ bị loạn nhịp tim?
Người cao tuổi và bệnh nhân có bệnh lý tim mạch có nguy cơ cao mắc loạn nhịp tim. Các đối tượng nguy cơ gồm:
- Người mắc bệnh cơ tim, suy tim, bệnh lý van tim
- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim
- Bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid
- Bệnh nhân mắc bệnh lý tuyến giáp
- Người hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, chất kích thích Bệnh nhân tim bẩm sinh
Các biến chứng của rối loạn nhịp tim để lại
Một số loạn nhịp tim nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tim và não.
- Ngừng tim: Một số dạng loạn nhịp tim có thể khiến tim đột ngột ngừng đập, đe dọa tính mạng.
- Suy tim: Khi nhịp tim bất thường kéo dài, cơ tim có thể bị tổn thương, dẫn đến suy tim – tình trạng tim không bơm đủ máu để nuôi cơ thể.
- Vấn đề về trí nhớ và suy nghĩ: Người mắc loạn nhịp tim có nguy cơ giảm khả năng nhận thức, sa sút trí tuệ, bởi lưu lượng máu lên não bị ảnh hưởng.
- Đột quỵ: Một số loại loạn nhịp tim, chẳng hạn rung nhĩ, có thể hình thành cục máu đông. Nếu cục máu này di chuyển lên não, nguy cơ đột quỵ là rất cao. Loạn nhịp tim khác: Thậm chí, một dạng loạn nhịp tim kéo dài có thể kích hoạt các loại nhịp tim bất thường khác theo thời gian.
Rối loạn nhịp tim ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bơm máu của tim, do đó việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời là cực kỳ quan trọng để phòng ngừa những trường hợp nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng.
Những thực phẩm nên bổ sung để bảo vệ trái tim khoẻ mạnh
