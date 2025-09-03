Mới nhất
7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Thứ tư, 10:59 03/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch: Ăn sai dễ 'mất mạng' - Ảnh 1.

Infographic cảnh báo 7 loại thực phẩm cần tránh khi đang dùng thuốc tim mạch gồm bưởi và nước ép bưởi, rau lá xanh đậm giàu vitamin K, đồ ăn nhiều muối, thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, rượu bia, cam thảo và các sản phẩm từ cam thảo, cùng thực phẩm giàu caffein như cà phê đặc và nước tăng lực. Những thực phẩm này có thể làm giảm tác dụng thuốc, gây rối loạn huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch và tăng nguy cơ biến chứng nếu sử dụng sai cách.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.

8 loại quả giúp cơ thể 'chống đạn' ung thư, tim mạch khỏe như 'vạn lý trường thành'

GĐXH - Mùa thu là mùa của nhiều loại trái cây bổ dưỡng. Ăn đúng loại không chỉ ngon miệng mà còn giúp phòng ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Bảo An
Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùng

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Bệnh thường gặp - 16 giờ trước

GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp

GĐXH - Các bác sĩ đã điều trị thành công cho bệnh nhân 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp nhưng tự điều trị bằng thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba, di căn hai bên hạch.

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp
Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặp

Bệnh thường gặp
Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?

Bệnh thường gặp

Top