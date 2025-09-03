7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Infographic cảnh báo 7 loại thực phẩm cần tránh khi đang dùng thuốc tim mạch gồm bưởi và nước ép bưởi, rau lá xanh đậm giàu vitamin K, đồ ăn nhiều muối, thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, rượu bia, cam thảo và các sản phẩm từ cam thảo, cùng thực phẩm giàu caffein như cà phê đặc và nước tăng lực. Những thực phẩm này có thể làm giảm tác dụng thuốc, gây rối loạn huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch và tăng nguy cơ biến chứng nếu sử dụng sai cách.