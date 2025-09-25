Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báo

Trong thời đại số, giới trẻ đang trải qua nhịp sống nhanh, áp lực học tập, công việc và mạng xã hội dường như là những "người bạn đồng hành" không thể thiếu. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng những thói quen hàng ngày này đang gây áp lực lớn cho trái tim – cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, nếu không thay đổi, lối sống hiện đại có thể khiến nhịp tim và sức khỏe tim mạch của giới trẻ xuống cấp sớm hơn.

Thông tin về bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong toàn cầu, chiếm khoảng 31% tổng số ca tử vong, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận. Theo báo cáo của WHO, bệnh tim mạch đã gây ra khoảng 19,8 triệu ca tử vong vào năm 2022, chiếm khoảng 32% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Trong guồng quay hiện đại, giới trẻ dễ bị cuốn theo những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm bào mòn sức khỏe tim mạch.

Nhịp tim – trái tim và sức khỏe không thể xem nhẹ

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Khánh (Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội) cho biết: "Rối loạn nhịp tim ở người trẻ đang ngày càng trở nên phổ biến vì tỉ lệ người trẻ mắc các bệnh lý tim mạch phỉa nhập viện điều trị, đột tử ngày càng nhiều. Vấn đề quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung, thanh thiếu niên nói riêng ngày càng được chú trọng. Lối sống được cho là hiện đại của các bạn trẻ là một trong những yếu tố tác động xấu đến sức khỏe tim mạch của các bạn trẻ".

Thiếu tá Nguyễn Xuân Khánh (Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội).

Cũng theo BS Khánh, những nguyên nhân phổ biến gây rối loạn nhịp tim ở người trẻ bao gồm:

- Lối sống: Thói quen ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn các loại đồ ăn nhanh, thức uống nhiều đường, sử dụng chất kích thích nhiều (cà phê, thuốc lá, rượu bia), người sử dụng ma tuý,... Ngoài ra, thói quen sử dụng thiết bị điện tử, thiếu vận động thể chất cũng là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh liên quan đến tim mạch.

Việc ăn uống không lành mạnh gây ảnh hưởng đến nhịp tim.

- Công việc: Người thường xuyên bị căng thẳng, áp lực stress hoặc bị một số tác động tiêu cực từ mạng xã hội.

- Tập thể thao quá sức: Một số môn thể thao đòi hỏi phải có sự rèn luyện bài bản, chuyên nghiệp, cần thời gian dài như chạy bộ, bơi lội,... Nếu người chơi không được chuẩn bị tốt hoặc mắc các bệnh lý tim mạch bẩm sinh thì rất có thể dẫn đến đột tử, tử vong.

- Di truyền: Một số người mắc các bệnh lý bẩm sinh, di truyền rối loạn nhịp tim như H/c Brugada, H/c QT kéo dài,...

- Bệnh lý tiềm ẩn: Tăng huyết áp, hẹp van tim, H/c Wolff- Parkinson - White, rối loạn chuyển hoá, suy thận ở người trẻ,... cũng có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Phòng ngừa rối loạn nhịp tim như thế nào?

Để phòng ngừa rối loạn nhịp tim, mọi người cần duy trì lối sống khoa học để giảm các yếu tố nguy cơ bằng cách:

- Chú ý chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A, vitamin D, rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thịt trắng… vào thực đơn hàng ngày. Đồng thời hạn chế các đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo bão hòa như mỡ động vật, lòng đỏ trứng…

- Nên lựa chọn chế độ ăn nhạt và hạn chế muối, mì chính, đường mía, hạt nêm…

- Duy trì tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày ít nhất 30 phút tùy vào từng thể trạng. Với người thừa cân béo phì cần giảm cân, duy trì BMI hợp lý.

- Ngừng hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, chất kích thích. Tránh xa căng thẳng stress trong công việc và cuộc sống, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

- Người bệnh cần lưu ý khi có dấu hiệu tim đập mạnh hoặc hồi hộp, khó thở nên ngồi nghỉ ngơi tại chỗ sau đó nhờ sự hỗ trợ của người thân để đến thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Trong guồng quay hiện đại, giới trẻ dễ bị cuốn theo những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm bào mòn sức khỏe tim mạch. Trái tim không chỉ là trung tâm sự sống, mà còn là "người bạn đồng hành" đi cùng ta suốt chặng đường dài.

Giữ cho nhịp tim khỏe mạnh hôm nay chính là đầu tư cho tương lai mai sau. Thức khuya ít hơn một chút, vận động nhiều hơn một chút, ăn uống điều độ và học cách buông bỏ căng thẳng – đó chính là "chìa khóa" giúp thế hệ trẻ tận hưởng cuộc sống hiện đại mà vẫn giữ được một trái tim bền bỉ, vững vàng.

