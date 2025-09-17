Mới nhất
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

Thứ tư, 10:56 17/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Suy tim tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện sớm dễ dẫn đến tử vong. Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý.

Suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Điều đáng lo ngại là nhiều người thường nhầm lẫn triệu chứng suy tim với mệt mỏi thông thường, dẫn đến chậm trễ trong việc thăm khám. Việc nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cơ thể có thể giúp phát hiện suy tim ở giai đoạn đầu, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả và kéo dài tuổi thọ. 

Dưới đây là 5 dấu hiệu điển hình mà bạn không nên bỏ qua.

5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 1.

Suy tim tiến triển âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu điển hình giúp bạn thăm khám kịp thời và bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 2.5 thói quen nhỏ giúp trái tim luôn khỏe, ngừa bệnh tim từ sớm

GĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, chỉ với 5 thói quen đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 3.Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra

GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.


 

Bảo An
Top