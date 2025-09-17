5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua
GĐXH - Suy tim tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện sớm dễ dẫn đến tử vong. Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý.
Suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Điều đáng lo ngại là nhiều người thường nhầm lẫn triệu chứng suy tim với mệt mỏi thông thường, dẫn đến chậm trễ trong việc thăm khám. Việc nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cơ thể có thể giúp phát hiện suy tim ở giai đoạn đầu, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.
Dưới đây là 5 dấu hiệu điển hình mà bạn không nên bỏ qua.
Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?Bệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, từng giây đều quyết định. Ghi nhớ nguyên tắc vàng để không bỏ lỡ “cửa sổ sống” cho bệnh nhân.
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏeBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.
Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạcBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Bỏng mắt là cấp cứu nhãn khoa, nếu sơ cứu sai có thể mù lòa. Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu bỏng nhiệt, bỏng hóa chất an toàn, hiệu quả.
Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.
Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những năm gần đây, các bác sĩ lâm sàng đã phát hiện một hiện tượng đáng ngạc nhiên: Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút một điếu thuốc nào.
Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giảnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.
5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.
Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏeBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy raBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.