Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái tim

Thứ ba, 14:39 23/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - 7 loại hạt tốt cho tim mạch như óc chó, hạt dẻ cười, hạnh nhân,... giàu dưỡng chất, giúp trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn gì để tim mạch khoẻ?: 7 loại hạt giúp bảo vệ trái tim - Ảnh 1.

Infographic: 7 loại hạt giàu dưỡng chất như óc chó, hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười… giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol và bảo vệ trái tim.

'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UV

GĐXH - Không chỉ kem chống nắng, 6 chất chống oxy hóa trong thực phẩm sau đây mới là “áo giáp” thầm lặng bảo vệ làn da trước tia UV.

8 loại rau củ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho gan và thận

GĐXH - Gan và thận đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thải độc của cơ thể. Gan giúp phá vỡ các chất độc hại, còn thận giúp lọc máu và đào thải chất thải.

Tập luyện chăm, ăn kiêng kỹ mà vẫn tăng cân: 4 nguyên nhân ít ai ngờ tới

GĐXH - Nhiều người tập luyện đều đặn, ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng cân nặng không giảm, thậm chí còn tăng. Dưới đây là 4 nguyên nhân bạn cần biết.

 

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!

6 dấu hiệu giấc ngủ kém cảnh báo bệnh nguy hiểm: Đừng chủ quan bỏ qua!

Ăn gì để giảm mỡ cánh tay? 5 thực phẩm quen thuộc giúp tay săn chắc

Ăn gì để giảm mỡ cánh tay? 5 thực phẩm quen thuộc giúp tay săn chắc

Sau khi chạy bộ nên bổ sung nhóm thực phẩm nào vừa ngon vừa phục hồi cơ bắp?

Sau khi chạy bộ nên bổ sung nhóm thực phẩm nào vừa ngon vừa phục hồi cơ bắp?

7 thực phẩm tự nhiên giúp máu lưu thông trơn tru, trái tim khỏe mạnh hơn mỗi ngày

7 thực phẩm tự nhiên giúp máu lưu thông trơn tru, trái tim khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp

Sinh viên được tập huấn sơ cứu ngoại viện khi xảy ra các tình huống khẩn cấp thường gặp

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Sống khỏe - 8 phút trước

GĐXH - Sau 4 tuần uống sai liều thuốc so với chỉ định của bác sĩ, người bệnh xuất hiện trợt loét, hoại tử da – niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bệnh thường gặp - 33 phút trước

GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị viêm tụy cấp vốn có mỡ máu cao, rối loạn lipid máu, món ăn lợn sữa quay chính là tác nhân trực tiếp "châm ngòi" đợt cấp tính này.

'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UV

'Bí kíp' chống nắng tự nhiên cần biết: 6 chất chống oxy hóa có trong rau củ quả bảo vệ làn da trước tia UV

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ kem chống nắng, 6 chất chống oxy hóa trong thực phẩm sau đây mới là “áo giáp” thầm lặng bảo vệ làn da trước tia UV.

Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?

Trẻ bị viêm da: Chăm sóc da cho bé thế nào?

Sống khỏe - 6 giờ trước

Viêm da là một trong những bệnh ngoài da thường gặp ở trẻ em, nhất là vào mùa hè. Vậy khi trẻ bị viêm da, cha mẹ cần làm gì để con mau cải thiện?

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện sớm ung thư vú thừa nhận gia đình có đặc điểm này

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân bị ung thư vú có tiền căn gia đình. Em gái ruột mắc ung thư buồng trứng phát hiện vào đầu tháng 5 đã phẫu thuật.

Bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua hạt chia: Siêu thực phẩm giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa táo bón cực hiệu quả

Bạn sẽ hối tiếc nếu bỏ qua hạt chia: Siêu thực phẩm giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngừa táo bón cực hiệu quả

Sống khỏe - 7 giờ trước

Chỉ riêng 2 thìa hạt chia đã cung cấp khoảng 10g chất xơ, tương đương 40% nhu cầu cho nữ giới.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5

Sống khỏe - 8 giờ trước

Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa xác nhận và trao kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên có Hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình "lab trong lab", ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi" cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đánh dấu bước tiến vượt trội ở tầm quốc tế trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân

Ăn sáng lành mạnh: Bí quyết để cả ngày khỏe mạnh, làm việc hiệu quả mà không tăng cân

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Ăn sáng lành mạnh, đầy đủ sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ, năng suất làm việc hiệu quả và giảm nguy cơ béo phì...

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Mẹ và bé

GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

Bệnh thường gặp
7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Bệnh thường gặp
5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

5 món ngon giàu dinh dưỡng, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Sống khỏe
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

Bệnh thường gặp

