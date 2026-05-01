Đừng đem sườn đi xào chua ngọt nữa, thử ngay cách luộc ủ muối này đảm bảo cả nhà vét sạch nồi
Đổi vị cho bữa cơm gia đình với món sườn ủ muối thảo mộc thanh mát, đậm đà. Thịt sườn chắc ngọt, nước dùng đem nấu canh hay nấu bún đều ngon tuyệt vời. Cùng vào bếp ngay nhé!
Giữa nhịp sống hối hả và tất bật, những bữa cơm nhà bốc khói nghi ngút, thanh đạm luôn là "liều thuốc chữa lành" tuyệt vời nhất cho mọi thành viên trong gia đình. Thay vì quẩn quanh với những món chiên xào nhiều dầu mỡ quen thuộc, sao hôm nay chúng ta không thử đổi gió với món sườn heo ủ muối thảo mộc luộc? Nghe tên có vẻ lạ tai, nhưng thực chất đây lại là một kỹ thuật nấu ăn giữ trọn vẹn vị ngọt nguyên bản của nguyên liệu.
Thớ thịt sườn sau khi ủ muối sẽ trở nên săn chắc, đậm đà từ bên trong và thoang thoảng hương hồi, quế vô cùng dễ chịu. Tuyệt vời hơn nữa, món ăn này mang đến cho các chị em "lợi ích kép" khi phần nước luộc sườn thanh ngọt tự nhiên có thể tận dụng ngay để làm một bát bún, phở chống ngán tuyệt hảo. Không cần tẩm ướp cầu kỳ hay đứng bếp nhễ nhại, hãy lưu ngay công thức tối giản mà tinh tế này vào sổ tay nội trợ nhé!
1. Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để món ăn đạt chất lượng tốt nhất, khâu chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng:
- Sườn heo non: 1kg. Nên chọn phần sườn có cọng dẹt, nhỏ, dắt chút mỡ và nhiều sụn. Màu thịt phải hồng hào, tươi sáng.
- Muối hạt to (muối biển): 150g. Tuyệt đối không dùng muối tinh hay bột canh vì chúng tan rất nhanh, sẽ làm sườn bị mặn chát và mất đi độ ngon.
- Gia vị khô: Hoa hồi, quế, lá nguyệt quế, hạt tiêu sọ... (Bạn có thể mua các gói gia vị khô ủ muối bán sẵn tại siêu thị trộn cùng muối hạt).
- Gừng tươi: 1 củ nhỏ.
- Các loại rau ăn kèm nước dùng: Cải thìa, xà lách, hành lá, ngò rí, hoặc bún/phở/bánh canh tùy sở thích gia đình.
2. Các bước thực hiện chi tiết
Bước 1: Rang muối gia vị thảo mộc
Bắc một chiếc chảo lên bếp, cho 150g muối hạt to cùng các loại gia vị khô (hoa hồi, quế, tiêu...) vào chảo. Bật lửa ở mức nhỏ nhất và đảo đều tay. Việc rang muối trên lửa nhỏ giúp tinh dầu từ các loại thảo mộc tiết ra, quyện chặt vào từng hạt muối.
Bạn rang cho đến khi thấy hạt muối khô ráo, chuyển sang màu hơi ngà ngà vàng và gian bếp tỏa ra mùi thơm thảo mộc nức mũi thì tắt bếp. Đổ phần muối này ra một chiếc bát lớn và để cho thật nguội.
Bước 2: Kỹ thuật ủ muối (bí quyết cốt lõi)
Một lưu ý cực kỳ quan trọng: Sườn heo mua về bạn tuyệt đối không rửa qua nước . Nếu thịt dính nước, lớp muối sẽ bị trôi tuột, không bám dính và không thể rút bớt lượng nước thừa trong thịt ra ngoài.
Cho toàn bộ phần sườn vào một chiếc âu lớn. Đổ phần muối gia vị đã nguội hẳn vào âu. Dùng tay xoa bóp, "massage" thật đều để muối phủ kín bề mặt từng dẻ sườn.
Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín âu sườn lại, cho vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Trong trường hợp bạn quá bận rộn và muốn ướp qua đêm để hôm sau nấu, hãy nhớ giảm lượng muối xuống chỉ còn một nửa.
Bước 3: Tắm sạch và hầm sườn
Sau thời gian ủ, lớp muối đã hoàn thành nhiệm vụ giúp thịt săn lại và thấm đẫm hương thơm. Lúc này, bạn lấy sườn ra và đem xả rửa thật kỹ dưới vòi nước sạch. Hãy rửa nhiều lần để trôi đi hoàn toàn lớp muối hạt và các vụn gia vị khô bám bên ngoài, tránh làm món ăn bị mặn đắng.
Chuẩn bị một chiếc nồi đất (hoặc nồi sứ, nồi đế dày). Xếp sườn vào nồi, thả thêm vài lát gừng tươi đập dập để khử tanh. Đổ nước lạnh vào ngập mặt sườn và đun trên lửa lớn.
Khi nước bắt đầu sôi bùng lên, sẽ có một lớp bọt máu đen nổi lên trên. Bạn dùng thìa vớt bỏ thật sạch lớp bọt này để nước dùng được trong vắt. Cuối cùng, đậy nắp nồi lại, hạ lửa xuống mức nhỏ nhất và hầm liu riu trong khoảng 30 đến 40 phút là sườn chín mềm.
Bước 4: Tận dụng phần nước hầm "vàng"
Khi sườn chín, bạn vớt dẻ sườn ra đĩa. Miếng sườn lúc này bóng bẩy, thịt căng mọng, cắn vào có độ dai giòn nhẹ và mặn mòi, thơm mùi thảo mộc mộc mạc mà vô cùng cuốn hút, ăn vào cũng ngon mà ăn với cơm trắng thì cực kỳ đưa miệng.
Nhưng linh hồn của món ăn không chỉ dừng lại ở đó. Phần nước hầm trong vắt còn lại trong nồi chính là "nước dùng vàng". Phần nước này đã mang sẵn vị mặn thanh từ sườn ủ muối tiết ra, hòa quyện với chất ngọt tủy xương. Bạn chỉ cần đun sôi lại, thả vào đó một nắm bánh canh, chút rau cải thìa hoặc xà lách. Khi múc ra tô, rắc thêm một nhúm hành lá thái nhỏ và chút tiêu xay. Vậy là gia đình bạn đã có thêm một món canh bún nóng hổi, thanh tao, giúp làm dịu đi những căng thẳng, mệt mỏi của một ngày dài.
Phương pháp ủ muối luộc này không chỉ áp dụng riêng cho sườn heo mà bạn hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng cho bắp bò, thịt ba chỉ hay thịt vịt đều mang lại kết quả xuất sắc. Chúc gia đình bạn có những bữa cơm thật ấm áp và trọn vẹn!
Vì sao “ăn kiêng mãi vẫn béo”? Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ và cách giảm cân bền vữngĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Việt Nam tăng nhanh, kéo theo nghịch lý: nhiều người ăn kiêng nghiêm ngặt nhưng vẫn không giảm cân. Tọa đàm “Tại sao chúng ta ăn quá nhiều” đã chỉ ra, vấn đề không nằm ở ý chí mà ở việc hiểu sai về cơ thể và dinh dưỡng.
6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu, thơm ngon và đậm đà hương vị, ăn kèm với cơm thì tuyệt vờiĂn - 14 giờ trước
Đây là 6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu. Cách chế biến đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng tuyệt vời.
8 món "ăn một lần là mê", nấu ngay dịp nghỉ lễ 30/4: Chồng con chỉ muốn ở nhà, chẳng thiết đi chơiẨm thực 360 - 16 giờ trước
GĐXH - Dịp Kỷ niệm 51 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 là lúc nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cũng là “cơ hội vàng” để chị em trổ tài bếp núc.
Loạt món ngon “ăn là nhớ” khi tới Hà Nội dịp lễ 30/4 – 1/5: Từ tinh hoa phố cổ đến ẩm thực đường phố khiến du khách mê mẩnẨm thực 360 - 20 giờ trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 là thời điểm lý tưởng để khám phá Hà Nội – nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Bắc Bộ với vô vàn món ngon trứ danh.
Nhóm những người không nên ăn bắp cảiMẹo nấu nướng - 23 giờ trước
GĐXH - Bắp cải mang lại nhiều lợi ích nhưng có nhóm người nên cân nhắc. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận diện những ai không nên ăn bắp cải.
Thịt vừa luộc xong không nên ăn luôn, sự thật về quá trình "nghỉ" để trọn vẹn lộc láĂn - 23 giờ trước
Đây không chỉ là mẹo bếp núc mà còn là bài học về sự tích lũy và bảo toàn giá trị.
Top 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ: Ăn gì? Mua quà gì ở Đà Lạt?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ nhờ khí hậu, sức hút của Đà Lạt còn đến từ sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Ẩm thực nơi đây phản ánh rõ nét đặc trưng vùng cao nguyên: ấm nóng, đậm đà, sử dụng nhiều nguyên liệu tươi và phù hợp với thời tiết lạnh.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.
Tự làm món chè ngon tuyệt, thổi bay thời tiết nóng bức chỉ với 3 bước đơn giảnĂn - 1 ngày trước
Chỉ với các nguyên liệu dễ mua cùng 3 bước làm đơn giản là bạn đã có món chè ngon tuyệt, hấp dẫn và đầy đặn hơn món chè mua ngoài tiệm với giá mấy chục nghìn đồng.
Ăn gì, mua gì làm quà ở thành phố được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4–1/5Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5 trong hai năm liên tiếp.
Loại lá mọc dại trong vườn nhà, thơm hơn chả lá lốt, hỗ trợ sức khỏe xương khớp cho người tuổi trung niênĂn
GĐXH – Lá này vẫn thường mọc dại ở trong góc vườn của nhiều gia đình. Đem chúng cuốn chả hay nấu canh mang lại hương vị thơm ngon, độc đáo hơn chả lá lốt mà tốt cho xương khớp của người tuổi trung niên.