Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ ba, 10:01 28/04/2026 | Ăn
GĐXH - Các món gỏi trộn với thịt gà thường rất được ưa chuộng bởi cách thực hiện đơn giản và hương vị lại vô cùng hấp dẫn, đầy dinh dưỡng. Bài viết sau cho bạn những cách làm gỏi gà thơm ngon, dễ làm.

Gỏi gà hành tây

Món gỏi gà hành tây với đầy đủ hương sắc và cách làm lại cực đơn giản. Thịt gà mềm ngọt, hành tây giòn giòn, không bị hăng hòa quyện cùng nước trộn gỏi chua, ngọt vừa phải cực bắt miệng.

Món này có thể ăn kèm với bánh tráng, bánh phồng tôm hoặc ăn với cơm đều vô cùng tuyệt vời.

Gỏi gà bắp cải

Gỏi gà bắp cải, món ăn khá quen thuộc được rất nhiều người yêu thích bởi độ chua chua ngọt vừa phải của nước trộn gỏi, thịt gà thơm béo, bắp cải giòn ngọt cực kích thích vị giác.

Món ăn cực kì thích hợp để ăn kèm với cháo gà thì chuẩn vị vô cùng. Còn chần chờ gì nữa, vào bếp và thực hiện ngay.

Gỏi gà măng cụt

Thưởng thức món gỏi gà măng cụt vô cùng mới lạ, độc đáo đầy dinh dưỡng với các làm cực đơn giản. Vị giòn ngọt, chua thanh của măng cụt kết hợp với gà xé tạo thành món gỏi rất ngon mà không bị ngán.

Nhanh tay ghi lại món bánh này vào sổ tay nấu ăn để thực hiện cho cả nhà cùng thưởng thức.

Gỏi gà bắp chuối (hoa chuối)

Chỉ với vài bước đơn giản thôi bạn sẽ có ngay dĩa gỏi gà bắp chuối (hoa chuối) đầy đủ hương sắc rồi! Hoa chuối giòn ngọt, gà thơm béo, dai ngon, thêm nước gỏi đậm đà ăn cùng với một bát cháo nóng hổi, thơm lừng thì còn gì bằng.

Gỏi gà ngó sen

Với nhưng nguyên liệu đơn giản, dễ tìm lại cho ra đời món ăn hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng. Món này ăn cùng với cháo nóng hoặc bánh phồng tôm và chấm cùng với một ít nước mắm chua ngọt thì ngon hết sẩy.

Gỏi gà rau răm

Vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm hòa quyện với thịt gà mềm, rau củ giòn giọt quyện cùng mùi thơm nồng đặc trưng mùi rau răm.

Gắp một ít gỏi gà, ăn cùng với bát cháo nóng vào những ngày trời se lạnh chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.

Gỏi gà xoài xanh

Món gỏi gà xoài xanh với thịt gà dai dai, thơm ngon quyện với vị chua chua và giòn ngọt của xoài xanh chắc chắn sẽ là một trong các món nhậu "bắt mồi" để các bạn nhâm nhi và trò chuyện cùng bạn bè.

Gỏi gà rau muống

Với cách làm đơn giản, vị ngon không thể chối từ, món gỏi gà rau muống sau khi hoàn thành có vị ngon vô cùng hấp dẫn.

Thịt gà chín mềm, ngon ngọt tự nhiên ăn cùng rau muống dai giòn sần sật, đậm đà đầy hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm một món ăn mới lạ mà lại thơm ngon cùng các nguyên liệu dễ tìm thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Gỏi gà mãng cầu

Vị chua nhẹ và giòn thơm của mãng cầu xiêm kết hợp vị dai ngọt của thịt gà, giòn rụm của tỏi lát và thoảng hương thơm của mè rang, nước cốt tắc và các loại rau củ trộn kèm khiến cho gỏi gà mãng cầu trở thành món ăn đầy cuốn hút.

Món ăn này chắc chắn sẽ trở thành thực đơn khoái khẩu của các thành viên trong gia đình bạn.

Gỏi gà bưởi

Gợi ý cuối cùng của bài viết hôm nay chính là món gỏi gà bưởi thơm ngon đơn giản đậm đà hương vị.

Thịt gà dai dai kết hợp với bưởi và rau củ tươi mát, hòa cùng mùi thơm của rau thơm khiến cho món ăn hài hòa và kích thích vị giác vô cùng. Đầy đủ cả hương và sắc như thế này thì còn chờ gì mà không thực hiện.

