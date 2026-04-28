Các loại gỏi gà thơm ngon, đầy dinh dưỡng cho gia đình nhân ngày nghỉ lễ 30/4-1/5
GĐXH - Các món gỏi trộn với thịt gà thường rất được ưa chuộng bởi cách thực hiện đơn giản và hương vị lại vô cùng hấp dẫn, đầy dinh dưỡng. Bài viết sau cho bạn những cách làm gỏi gà thơm ngon, dễ làm.
Gỏi gà hành tây
Món gỏi gà hành tây với đầy đủ hương sắc và cách làm lại cực đơn giản. Thịt gà mềm ngọt, hành tây giòn giòn, không bị hăng hòa quyện cùng nước trộn gỏi chua, ngọt vừa phải cực bắt miệng.
Món này có thể ăn kèm với bánh tráng, bánh phồng tôm hoặc ăn với cơm đều vô cùng tuyệt vời.
Gỏi gà bắp cải
Gỏi gà bắp cải, món ăn khá quen thuộc được rất nhiều người yêu thích bởi độ chua chua ngọt vừa phải của nước trộn gỏi, thịt gà thơm béo, bắp cải giòn ngọt cực kích thích vị giác.
Món ăn cực kì thích hợp để ăn kèm với cháo gà thì chuẩn vị vô cùng. Còn chần chờ gì nữa, vào bếp và thực hiện ngay.
Gỏi gà măng cụt
Thưởng thức món gỏi gà măng cụt vô cùng mới lạ, độc đáo đầy dinh dưỡng với các làm cực đơn giản. Vị giòn ngọt, chua thanh của măng cụt kết hợp với gà xé tạo thành món gỏi rất ngon mà không bị ngán.
Nhanh tay ghi lại món bánh này vào sổ tay nấu ăn để thực hiện cho cả nhà cùng thưởng thức.
Gỏi gà bắp chuối (hoa chuối)
Chỉ với vài bước đơn giản thôi bạn sẽ có ngay dĩa gỏi gà bắp chuối (hoa chuối) đầy đủ hương sắc rồi! Hoa chuối giòn ngọt, gà thơm béo, dai ngon, thêm nước gỏi đậm đà ăn cùng với một bát cháo nóng hổi, thơm lừng thì còn gì bằng.
Gỏi gà ngó sen
Với nhưng nguyên liệu đơn giản, dễ tìm lại cho ra đời món ăn hấp dẫn, đảm bảo dinh dưỡng. Món này ăn cùng với cháo nóng hoặc bánh phồng tôm và chấm cùng với một ít nước mắm chua ngọt thì ngon hết sẩy.
Gỏi gà rau răm
Vị chua chua ngọt ngọt của nước mắm hòa quyện với thịt gà mềm, rau củ giòn giọt quyện cùng mùi thơm nồng đặc trưng mùi rau răm.
Gắp một ít gỏi gà, ăn cùng với bát cháo nóng vào những ngày trời se lạnh chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên.
Gỏi gà xoài xanh
Món gỏi gà xoài xanh với thịt gà dai dai, thơm ngon quyện với vị chua chua và giòn ngọt của xoài xanh chắc chắn sẽ là một trong các món nhậu "bắt mồi" để các bạn nhâm nhi và trò chuyện cùng bạn bè.
Gỏi gà rau muống
Với cách làm đơn giản, vị ngon không thể chối từ, món gỏi gà rau muống sau khi hoàn thành có vị ngon vô cùng hấp dẫn.
Thịt gà chín mềm, ngon ngọt tự nhiên ăn cùng rau muống dai giòn sần sật, đậm đà đầy hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm một món ăn mới lạ mà lại thơm ngon cùng các nguyên liệu dễ tìm thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Gỏi gà mãng cầu
Vị chua nhẹ và giòn thơm của mãng cầu xiêm kết hợp vị dai ngọt của thịt gà, giòn rụm của tỏi lát và thoảng hương thơm của mè rang, nước cốt tắc và các loại rau củ trộn kèm khiến cho gỏi gà mãng cầu trở thành món ăn đầy cuốn hút.
Món ăn này chắc chắn sẽ trở thành thực đơn khoái khẩu của các thành viên trong gia đình bạn.
Gỏi gà bưởi
Gợi ý cuối cùng của bài viết hôm nay chính là món gỏi gà bưởi thơm ngon đơn giản đậm đà hương vị.
Thịt gà dai dai kết hợp với bưởi và rau củ tươi mát, hòa cùng mùi thơm của rau thơm khiến cho món ăn hài hòa và kích thích vị giác vô cùng. Đầy đủ cả hương và sắc như thế này thì còn chờ gì mà không thực hiện.
Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưaĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.
Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026Ăn - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.
Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡngĂn - 4 giờ trước
Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.
Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyếtĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.
Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đìnhĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.
Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"Ăn - 19 giờ trước
Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.
Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?Ăn - 1 ngày trước
Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.
Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.
Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.
Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.
Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hèĂn
GĐXH - Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay sắp xếp thực đơn, lựa chọn món ăn ngày hè cho gia đình thì hãy đọc bài viết sau.