6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu, thơm ngon và đậm đà hương vị, ăn kèm với cơm thì tuyệt vời
Mỗi khi nghĩ về gia đình, có lẽ mọi người cũng sẽ giống tôi, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là mẹ đang tất bật nấu ăn trong bếp. Tiếng xoong nồi thi thoảng va chạm, mùi thức ăn thơm phức lan toả khắp nơi... Hình ảnh và ký ức đó có thể xua tan ngay lập tức sự mệt mỏi của một ngày dài. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người 6 món ăn ngon nhất do mẹ tôi nấu. Cách chế biến đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng tuyệt vời. Dù đó chỉ là một món xào đơn giản hay món cá kho với nguyên liệu quen thuộc... nhưng cũng đủ khiến chúng tôi vét sạch đĩa trong bữa ăn. Chúng rất ngon khi ăn kèm với cơm và mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu. Chỉ cần một miếng thôi, bạn sẽ biết đây là món ăn nhà làm ngon lành và ấm cúng nhất.
1. Cá kho nước tương cay
Cá chắc thịt và mềm, có hương vị đậm đà. Món ăn tươi ngon, cay nồng và đậm đà hương vị mà không hề tanh. Nước dùng cực kỳ thơm khi trộn với cơm. Chỉ cần một miếng thôi cũng đã ngon đến mức gây nghiện. Đây là lựa chọn hàng đầu cho món ăn nhà làm, rất thích hợp để thưởng thức cùng cơm.
2. Trứng hấp thịt băm
Trứng hấp mềm mịn như bánh pudding, tan chảy trong miệng. Thịt băm tươi ngon, mọng nước và được nêm nếm hoàn hảo. Món ăn mềm, ngon ngọt và không hề ngấy, được cả người già và trẻ em yêu thích. Nhẹ nhàng, bổ dưỡng và mang lại cảm giác ấm áp.
3. Thịt lợn kho vị cam
Món này béo ngậy nhưng không ngấy, mềm tan trong miệng, với hương cam tươi mát làm giảm bớt độ béo, độ ngọt vừa phải và màu đỏ tươi hấp dẫn. Hương thơm của thịt và trái cây hòa quyện hoàn hảo, tạo nên mùi thơm dễ chịu mà không quá nồng, và rất hợp với cơm.
4. Bánh gạo sườn cola
Sườn heo mềm tan trong miệng, vị ngọt và mặn cân bằng hoàn hảo. Bánh gạo mềm, dai, thấm đẫm nước dùng. Hương thơm ngọt ngào của cola hòa quyện hoàn hảo với mùi thơm của thịt, tạo nên hương vị đậm đà, ngon miệng mà không hề ngấy.
5. Cánh gà kho tiêu
Hương vị cay nhẹ và sảng khoái, không quá nồng. Cánh gà có lớp da hơi cháy sém và bên trong mọng nước. Chúng có hương vị đậm đà, không béo ngậy, với kết cấu mềm mịn. Càng nhai, chúng càng thơm. Món ăn này rất ngon miệng và no bụng, hoàn hảo khi ăn kèm với cơm hoặc dùng làm món ăn kèm với đồ uống.
6. Thịt heo chua ngọt với dứa
Những miếng thịt được phủ một lớp nước sốt chua ngọt, giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong. Dứa ngọt thanh mát, thịt dứa mềm, mọng nước. Vị chua ngọt được cân bằng hoàn hảo, không quá ngấy. Màu vàng óng hấp dẫn, khiến món ăn này trở thành món khai vị tuyệt vời và là món ăn kèm tuyệt hảo với cơm. Món ăn này được mọi lứa tuổi yêu thích.
Nấu ăn theo kiểu nhà làm không cần những gia vị cầu kỳ, phương pháp nấu phức tạp; giá trị của nó nằm ở sự chăm sóc và sự giản dị của những bữa ăn hàng ngày. Món ăn trong bữa ăn hàng ngày của người mẹ ẩn chứa sự dịu dàng và tình yêu thương, đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Bạn hãy lưu lại những công thức này để trổ tài bếp, và dù bạn nấu ăn cho bản thân hay cho gia đình, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc. Hãy nấu ăn bất cứ khi nào bạn có thời gian, để những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng này sưởi ấm trái tim bạn mỗi ngày nhé.
