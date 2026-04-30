Nhóm những người không nên ăn bắp cải

Đặc điểm

Bắp cải là loại rau có thể sử dụng chế biến rất nhiều món ăn từ salad, muối dưa đến luộc, xào, nấu súp, nấu canh, làm món kho, món cuộn... Nó cung cấp ít calo nên phù hợp với người muốn giảm béo.

Thị trường hiện nay có nhiều giống bắp cải, nếu xét về hình dáng thì có 2 loại cơ bản là hình tròn và hình bầu dục. Nên chọn bắp cải hình bầu dục hay bắp cải hình tròn là băn khoăn của không ít bà nội trợ khi chưa hiểu rõ đặc điểm từng loại.

Bắp cải hình bầu dục hay bắp cải hình tròn ngon hơn?

Nếu bạn muốn món ăn có độ giòn và hương vị ngọt tự nhiên, bắp cải hình tròn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, nếu bạn cần một loại bắp cải có vị đậm đà hơn để chế biến các món xào hay làm salad, bắp cải hình bầu dục sẽ thích hợp hơn. Mỗi loại bắp cải đều có những điểm mạnh riêng và đều mang lại lợi ích sức khỏe.

Bắp cải hình tròn có độ giòn và vị ngọt tự nhiên, phù hợp với nhiều món ăn như luộc, xào, nấu canh hoặc muối dưa. (Ảnh: Food News)

Hương vị của bắp cải là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người mua. Nhiều người cho rằng bắp cải hình tròn có vị ngọt dịu và giòn hơn bắp cải hình bầu dục. Điều này có thể do bắp cải hình tròn có kết cấu nhiều lớp giúp giữ độ ẩm tốt hơn, mang lại cảm giác tươi mới và ngon miệng khi ăn.

Bắp cải hình bầu dục dù thường ít giòn hơn, ít nước hơn và dễ bị xẹp khi nấu chín, vì vậy cảm giác tươi mát sẽ kém hơn bắp cải hình tròn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bắp cải hình bầu dục có hương vị đậm đà hơn khi được chế biến thành các món xào hoặc nấu canh, đặc biệt là khi kết hợp với các gia vị.

Bắp cải hình tròn giòn hơn nên dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn như luộc, xào, nấu canh hoặc muối dưa, làm nộm. Bắp cải hình bầu dục thường được dùng trong các món xào hoặc làm salad, tuy Mặc dù không có độ giòn bằng bắp cải hình tròn, nhưng khi được kết hợp với các gia vị như tỏi, hành, và gia vị đặc trưng khác, bắp cải bầu dục mang đến hương vị khá đặc biệt.

Bắp cải hình bầu dục thường được dùng trong các món xào hoặc làm salad. (Ảnh: DigiDrone)

Sự tiện dụng của từng loại bắp cải cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người mua. Bắp cải hình tròn được người mua lựa chọn nhiều hơn vì bảo quản được lâu và dễ chia thành các phần nhỏ khi chế biến. Nó cũng có thể để được lâu hơn trong tủ lạnh mà không bị hư hỏng.

Bắp cải hình bầu dục có kích thước nhỏ nên thuận tiện để dùng trong một bữa ăn, không cần chia nhiều bữa và bảo quản phần thừa.

Cách chọn bắp cải ngon

Kiểm tra độ cứng

Dùng ngón tay ấn nhẹ vào bắp cải để xác định được nó còn tươi ngon hay không. Nếu bạn nghe tiếng rách giòn của lá bên trong, tay cảm nhận độ cứng cáp thì đây là những bắp cải mới thu hoạch, rất ngon.

Ngược lại nếu bạn ấn vào mà không cảm giác được độ giòn cứng, phần lá dẻo và mềm thì đây là những bắp cải để lâu, đã héo và mất nước, khi ăn sẽ bị xạp, không còn ngon nữa.

Dựa vào trọng lượng

Bắp cải ngon khi cầm sẽ có cảm giác săn chắc, nặng tay, các lá cuốn chặt vào nhau, lá bắp cải dày, cuống nhỏ.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra hai bắp cải cùng kích cỡ, bắp cải nào nặng hơn chứng tỏ đó là bắp cải ngon, mọng nước, dày lá và đặc ruột.

Kiểm tra bên trong

Nếu có thể, bạn hãy cắt đôi cái bắp cải để kiểm tra chất lượng bên trong. Bắp cải ngon thường có các lá sẽ xếp sát vào nhau, ít khoảng trống. Khi cắt, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn của bắp cải tươi.

Những người không nên ăn bắp cải

Người bị bướu cổ

Bắp cải chứa nhiều goitrin - một chất giúp chống ôxy hóa nhưng có thể gây bướu cổ. Vì vậy, người bị rối loạn tuyến giáp hoặc bướu cổ không nên ăn bắp cải để tránh làm tuyến giáp hoặc bướu cổ phù to hơn.

Nếu vẫn muốn ăn, nhóm người này dùng lượng nhỏ, ăn không quá 2 bữa mỗi tuần. Nên ngâm rửa từng lá và thái nhỏ, để khoảng 10-15 phút rồi mới chế biến để goitrin bị phân hủy bớt.

Người tiêu hóa kém

Ưu điểm của bắp cải là chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ nhuận tràng, ngừa táo bón... Tuy nhiên, người đang bị tiêu chảy nếu ăn nhiều loại rau này có thể khiến tình trạng thêm nặng, khó điều trị hơn.

Một số người như mắc bệnh thận, dạ dày... không nên ăn bắp cải.

Ngoài ra, rau bắp cải dễ sinh khí, có thể gây đầy bụng nếu ăn sống. Vì vậy những người bị đau dạ dày, hay chướng bụng, đầy hơi nên hạn chế ăn bắp cải sống.

Người bị bệnh thận

Bắp cải chứa khá nhiều axit oxalic. Khi được tiêu thụ quá nhiều, axit oxalic có thể kết hợp với các chất dinh dưỡng cần thiết trong cơ thể như canxi, mangiê, sắt, kali... tạo thành các muối oxalat.

Oxalat canxi có thể lắng đọng ở thận, làm tăng khả năng hình thành sỏi ở thận, gây ra sỏi thận. Do đó người đang bị suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo không nên dùng bắp cải. Người có tiền sử sỏi thận nên hỏi ý kiến bác sỹ về liều lượng ăn bắp cải phù hợp.

Người khỏe mạnh khi ăn bắp cải nên cắt nhỏ và nấu kỹ để giảm thiểu lượng axit oxalic trong loại rau này.

Người tạng hàn

Theo Đông y, bắp cải có tính hàn, những ai yếu người, lạnh tay chân hay gặp các vấn đề liên quan đến phong hàn không nên ăn bắp cải. Nếu bạn vẫn muốn ăn thì có thể cho thêm một nhánh gừng đập dập và luộc cùng bắp cải để trung hòa bớt tính hàn.

Người bị dị ứng, xuất huyết dưới kết mạc

Việc ăn bắp cải làm cho tình trạng dị ứng, xuất huyết dưới kết mạc trở nên trầm trọng hơn, nhất là dưa bắp cải muối chua vì chứa histamine có khả năng gây ngứa, chảy nước mắt, xung huyết và chảy nước mũi.

Bắp cải sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nếu ăn sống. Bởi ăn sống sẽ giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng trong rau. Hoặc bạn có thể nấu chín tới, thay vì nấu chín nhừ. Như vậy, vẫn đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ.

Một số lưu ý khi chế biến rau bắp cải

Những người không nên ăn bắp cải bạn đã biết. Tuy nhiên, để loại rau này mang đến những công dụng trọn vẹn cho sức khỏe của mình thì các bạn không nên bỏ qua một số lưu ý quan trọng như sau:

Bắp cải sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn nếu ăn sống. Bởi ăn sống sẽ giữ lại được nhiều chất dinh dưỡng trong rau. Hoặc bạn có thể nấu chín tới, thay vì nấu chín nhừ. Như vậy, vẫn đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ.

Không được nấu bắp cải trong lò vi sóng. Điều này sẽ làm mất hết những enzym cần thiết cho sự chuyển hóa glucosinolate thành hợp chất có khả năng phòng chống ung thư. Có thể uống nước ép rau bắp cải hoặc ăn bắp cải muối. Món ăn này cực kỳ tốt cho cơ thể của con người khi có thể cung cấp nhiều lợi khuẩn.

