Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi tiến hành!

Lưu ý khi lập bàn thờ chung cư

Vị trí của bàn thờ

"Nhất vị nhị hướng" là câu nói quen thuộc, cho thấy vị trí đặt bàn thờ có ý nghĩa hết sức quan trọng, chiếm phần lớn giá trị phong thủy đem lại. Vị trí đặt bàn thờ chung cư phải là nơi có trường khí tốt nhất trong nhà, để mang lại sức khỏe và tài lộc cho gia đình.

Bàn thờ nhà chung cư nên được đặt tại các vị trí có phong thuỷ bát trạch hợp với tuổi của gia chủ, tốt nhất là đặt tại những nơi có khoảng trống lớn giữa các mặt của căn phòng, có không gian thoáng đãng, hướng ra ngoài trời.

Gia chủ của căn nhà chung cư cũng nên lưu ý không để bàn thờ cố định hoàn toàn hay bị tách ra riêng biệt tại một phòng nào đó của căn hộ chung cư.

Do chung cư thường sẽ không có nhiều phòng rộng rãi và thoáng như nhà riêng, mà lại có những vị trí lối đi tương đối hẹp, vậy nên cần biết khéo léo trong việc chọn vị trí thích hợp nhất đặt bàn thờ ở nhà chung cư.

Xác định hướng bàn thờ chung cư

Hướng bàn thờ được xác định là hướng ngược lại với người đứng thắp hương. Mặt khác hướng bàn thờ được xác định căn cứ theo hướng nhà, chọn những hướng Diên niên, Sinh khí, Thiên Y, Phục vị để gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể xem xét tuỳ theo tuổi cùng số mệnh để chọn các hướng đặt bàn thờ khác nhau. Minh chứng cụ thể như:

Gia chủ thuộc mệnh Đông tứ trạch thì hợp với hướng Đông (Chấn), hướng Bắc (Khảm), hướng Đông Nam (Tốn) hoặc hướng Nam (Ly).

Còn riêng mệnh Tây tứ trạch thường hợp với những hướng như: hướng Đông Bắc (Cấn), hướng Tây (Đoài), hướng Tây Bắc (Càn) hay hướng Tây Nam (Khôn).

Kích thước bàn thờ

Phong thủy cho rằng, bàn thờ có kích thước được chọn vào các cung như Đại Cát, Tài Vượng, Tiến Bảo, Quý Tử, Phú Quý, Nghi Phúc… sẽ giúp gia chủ và các thành viên gặp thuận lợi, may mắn về sức khỏe, gia đình, công việc.

Tuy kích thước thường phụ thuộc vào nhu cầu của gia chủ và không gian thực tế, ví dụ như không gian rộng thì bàn thờ thường lớn hơn, và không gian phòng nhỏ thì bàn thờ nhỏ hơn. Nhưng gia chủ có thể tham khảo các số đo phong thủy sau đây để cân nhắc trong việc lựa chọn kích thước:

Bàn thờ treo tường: Dài 610 mm (Tài Lộc) x Rộng 1070mm (Quý Tử). Sâu 480 mm (Tài Vượng) x Rộng 810 mm (Tài Vượng). Sâu 480 mm (Hỷ Sự) x Rộng 880 mm (Tiến Bảo).

Tủ thờ: Ngang 107 cm x Sâu 48 – 61 cm: kích thước tủ thờ này phù hợp cho các căn hộ diện tích nhỏ.

Ngang 148/ 153/ 167 cm x Sâu 61/ 67/ 69cm: kích thước này phù hợp cho không gian thờ có diện tích trung bình.

Ngang 175/ 193cm x Sâu 81/ 87 – 89cm: Dành cho các không gian thờ cúng có diện tích lớn hơn.

Vật liệu và màu sắc của bàn thờ

Đối với màu sắc của bàn thờ thì bạn nên lựa chọn những gam màu trầm, trung tính như màu nâu, màu gỗ để thể hiện sự tôn nghiêm và trang trọng.

Không nên lựa chọn những màu sắc quá tối tránh việc không gian trở nên u ám hay những tông màu sặc sỡ tạo cảm giác lòe loẹt, không đúng với tinh thần tôn nghiêm và không gian tâm linh của gia đình. Đồng thời sẽ tạo sự đối kháng với tổng thể thiết kế nội thất chung cư.

Cách đặt bài vị tổ tiên

Khi thiết kế bàn thờ cho căn hộ chung cư, bạn cũng cần chú ý đến việc đặt bài vị tổ tiên phù hợp. Nếu đặt bài vị tổ tiên cao hơn tượng Thần, Phật, gia đình có thể sẽ gặp phải "hạ phạm thượng", "nô phụ chủ", "thiên địa điên đảo", "Nữ cường nam suy".

Cách đặt bát hương

Trên bàn thờ, không nên đặt quá nhiều bát hương, phù hợp nhất là 2 đến 3 bát để tốt về mặt tâm linh và phong thủy. Ở vị trí cao nhất sẽ là một bát hương thờ ngũ vị thần. Hai bên sẽ gồm một bát hương thờ gia tiên, tổ phụ, các bậc bề trên…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

