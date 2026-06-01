Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi tiến hành!

Thứ hai, 09:01 01/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong bài viết này, sẽ tổng hợp và phân tích một số điều quan trọng mà gia chủ nên cân nhắc khi bố trí bàn thờ cho chung cư, để giúp mọi người có được một không gian thờ cúng trang nghiêm và thích hợp nhất.

Lưu ý khi lập bàn thờ chung cư

Vị trí của bàn thờ

"Nhất vị nhị hướng" là câu nói quen thuộc, cho thấy vị trí đặt bàn thờ có ý nghĩa hết sức quan trọng, chiếm phần lớn giá trị phong thủy đem lại. Vị trí đặt bàn thờ chung cư phải là nơi có trường khí tốt nhất trong nhà, để mang lại sức khỏe và tài lộc cho gia đình.

Bàn thờ nhà chung cư nên được đặt tại các vị trí có phong thuỷ bát trạch hợp với tuổi của gia chủ, tốt nhất là đặt tại những nơi có khoảng trống lớn giữa các mặt của căn phòng, có không gian thoáng đãng, hướng ra ngoài trời.

Gia chủ của căn nhà chung cư cũng nên lưu ý không để bàn thờ cố định hoàn toàn hay bị tách ra riêng biệt tại một phòng nào đó của căn hộ chung cư.

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi dọn về nhà mới! - Ảnh 1.

Bàn thờ nhà chung cư nên được đặt tại các vị trí có phong thuỷ bát trạch hợp với tuổi của gia chủ.

Do chung cư thường sẽ không có nhiều phòng rộng rãi và thoáng như nhà riêng, mà lại có những vị trí lối đi tương đối hẹp, vậy nên cần biết khéo léo trong việc chọn vị trí thích hợp nhất đặt bàn thờ ở nhà chung cư.

Xác định hướng bàn thờ chung cư

Hướng bàn thờ được xác định là hướng ngược lại với người đứng thắp hương. Mặt khác hướng bàn thờ được xác định căn cứ theo hướng nhà, chọn những hướng Diên niên, Sinh khí, Thiên Y, Phục vị để gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Ngoài ra, gia chủ cũng có thể xem xét tuỳ theo tuổi cùng số mệnh để chọn các hướng đặt bàn thờ khác nhau. Minh chứng cụ thể như:

Gia chủ thuộc mệnh Đông tứ trạch thì hợp với hướng Đông (Chấn), hướng Bắc (Khảm), hướng Đông Nam (Tốn) hoặc hướng Nam (Ly).

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi dọn về nhà mới! - Ảnh 2.

Hướng bàn thờ được xác định là hướng ngược lại với người đứng thắp hương.

Còn riêng mệnh Tây tứ trạch thường hợp với những hướng như: hướng Đông Bắc (Cấn), hướng Tây (Đoài), hướng Tây Bắc (Càn) hay hướng Tây Nam (Khôn).

Kích thước bàn thờ

Phong thủy cho rằng, bàn thờ có kích thước được chọn vào các cung như Đại Cát, Tài Vượng, Tiến Bảo, Quý Tử, Phú Quý, Nghi Phúc… sẽ giúp gia chủ và các thành viên gặp thuận lợi, may mắn về sức khỏe, gia đình, công việc.

Tuy kích thước thường phụ thuộc vào nhu cầu của gia chủ và không gian thực tế, ví dụ như không gian rộng thì bàn thờ thường lớn hơn, và không gian phòng nhỏ thì bàn thờ nhỏ hơn. Nhưng gia chủ có thể tham khảo các số đo phong thủy sau đây để cân nhắc trong việc lựa chọn kích thước:

Bàn thờ treo tường: Dài 610 mm (Tài Lộc) x Rộng 1070mm (Quý Tử). Sâu 480 mm (Tài Vượng) x Rộng 810 mm (Tài Vượng). Sâu 480 mm (Hỷ Sự) x Rộng 880 mm (Tiến Bảo).

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi dọn về nhà mới! - Ảnh 3.

Bàn thờ có kích thước được chọn vào các cung như Đại Cát, Tài Vượng, Tiến Bảo, Quý Tử, Phú Quý, Nghi Phúc… sẽ giúp gia chủ và các thành viên gặp thuận lợi, may mắn về sức khỏe, gia đình, công việc.

Tủ thờ: Ngang 107 cm x Sâu 48 – 61 cm: kích thước tủ thờ này phù hợp cho các căn hộ diện tích nhỏ.

Ngang 148/ 153/ 167 cm x Sâu 61/ 67/ 69cm: kích thước này phù hợp cho không gian thờ có diện tích trung bình.

Ngang 175/ 193cm x Sâu 81/ 87 – 89cm: Dành cho các không gian thờ cúng có diện tích lớn hơn.

Vật liệu màu sắc của bàn thờ

Đối với màu sắc của bàn thờ thì bạn nên lựa chọn những gam màu trầm, trung tính như màu nâu, màu gỗ để thể hiện sự tôn nghiêm và trang trọng.

Không nên lựa chọn những màu sắc quá tối tránh việc không gian trở nên u ám hay những tông màu sặc sỡ tạo cảm giác lòe loẹt, không đúng với tinh thần tôn nghiêm và không gian tâm linh của gia đình. Đồng thời sẽ tạo sự đối kháng với tổng thể thiết kế nội thất chung cư.

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi dọn về nhà mới! - Ảnh 4.

Khi thiết kế bàn thờ cho căn hộ chung cư, bạn cũng cần chú ý đến việc đặt bài vị tổ tiên phù hợp.

Cách đặt bài vị tổ tiên

Khi thiết kế bàn thờ cho căn hộ chung cư, bạn cũng cần chú ý đến việc đặt bài vị tổ tiên phù hợp. Nếu đặt bài vị tổ tiên cao hơn tượng Thần, Phật, gia đình có thể sẽ gặp phải "hạ phạm thượng", "nô phụ chủ", "thiên địa điên đảo", "Nữ cường nam suy".

Cách đặt bát hương

Trên bàn thờ, không nên đặt quá nhiều bát hương, phù hợp nhất là 2 đến 3 bát để tốt về mặt tâm linh và phong thủy. Ở vị trí cao nhất sẽ là một bát hương thờ ngũ vị thần. Hai bên sẽ gồm một bát hương thờ gia tiên, tổ phụ, các bậc bề trên…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

GĐXH - Cách đặt bàn thờ chung cư như thế nào để không phạm phong thủy đang là thắc mắc của rất nhiều người sinh sống ở chung cư. Vậy cần lưu ý gì khi đặt bàn thờ chung cư để đón may mắn? Hãy đọc bài viết sau.

Nguyên tắc "vàng" bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủyNguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy

GĐXH - Đối với nhà ống hay căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ trong phòng khách luôn đòi hỏi sự khéo léo. Để không gian tâm linh vừa tôn nghiêm, vừa hợp phong thủy và đón tài lộc, gia chủ tuyệt đối không nên bỏ qua các nguyên tắc dưới đây.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sắp xếp nhà vệ sinh hợp phong thủy: Đừng để tiền tài trôi theo nguồn nước

Sắp xếp nhà vệ sinh hợp phong thủy: Đừng để tiền tài trôi theo nguồn nước

"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài

"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

Nguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy

Nguyên tắc 'vàng' bố trí bàn thờ phòng khách chung cư và nhà ống hợp phong thủy

Cùng chuyên mục

Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

- 1 giờ trước

GĐXH - Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các tai nạn điện là việc sử dụng ổ cắm điện sai cách. Trong bài viết này, sẽ chia sẻ 10 mẹo hữu ích giúp bạn sử dụng ổ cắm điện an toàn hơn để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn.

5 mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, vừa dễ chịu vừa hút tài lộc

5 mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, vừa dễ chịu vừa hút tài lộc

- 14 giờ trước

GĐXH – Ngày hè nóng bức khiến không gian sống trở nên ngột ngạt, khó chịu. Không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều chi phí để cải tạo nhà cửa, những mẹo này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn thu hút tài lộc cho gia đình.

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

- 16 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo bàn thờ thực sự mang lại bình an, tài lộc cho gia đình, gia chủ nên lựa chọn hướng đặt phù hợp với mệnh của mình và tuân theo các lưu ý về phong thủy.

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

- 18 giờ trước

GĐXH – Người xưa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”, phản ánh quan niệm phong thủy và góc nhìn tinh tế của người xưa về mối liên hệ giữa không gian sống và đời sống hôn nhân.

'Điều hòa xanh' cho nhà phố: 8 loại cây hạ nhiệt, lọc bụi mịn cực đỉnh trong mùa nắng nóng

'Điều hòa xanh' cho nhà phố: 8 loại cây hạ nhiệt, lọc bụi mịn cực đỉnh trong mùa nắng nóng

- 18 giờ trước

GĐXH - Mùa hè nắng gắt khiến nhiều loại cây dễ héo, cháy lá hoặc chết nhanh nếu chăm không đúng cách. Những loại cây dưới đây có khả năng chịu nhiệt tốt, dễ sống, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn giúp không gian xanh mát và dễ chịu hơn.

Mẹo dùng quạt tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Giảm nửa hóa đơn tiền điện nhiều gia đình đang bỏ qua

Mẹo dùng quạt tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Giảm nửa hóa đơn tiền điện nhiều gia đình đang bỏ qua

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tối ưu hiệu quả làm mát và giảm chi phí tiền điện hàng tháng, bạn có thể áp dụng những mẹo sử dụng quạt tiết kiệm điện hữu ích dưới đây. Cùng khám phá ngay.

9 cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện giảm nửa hóa đơn, máy bền như mới

9 cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện giảm nửa hóa đơn, máy bền như mới

Mẹo vặt - 1 ngày trước

GĐXH - Tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất trong gia đình, nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm bớt lượng điện tiêu thụ bằng các biện pháp đơn giản sau.

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

- 1 ngày trước

GĐXH – Để thực hiện các công việc thuận lợi, thu hút tài lộc, nhất là trong các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành… chuyên gia khuyên tham khảo xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026.

Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu

Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhắc đến nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến bồn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vệ sinh, có không ít vật dụng quen thuộc trong gia đình còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh vì được sử dụng liên tục nhưng hiếm khi được làm sạch đúng cách.

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chắc hẳn bạn cũng từng băn khoăn quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết để tìm ra thiết bị vừa mát mẻ, vừa tiết kiệm điện tối đa.

Xem nhiều

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top