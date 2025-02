Dùng vitamin D không đúng cách gây hại như thế nào?

1. Tiêu thụ vitamin D không đúng cách gây hại gì?

- Khi bổ sung quá nhiều: Bổ sung quá nhiều vitamin D có thể dẫn đến ngộ độc vitamin D . Tình trạng này, mặc dù hiếm gặp, có thể khiến nồng độ canxi tăng cao (tăng canxi huyết). Theo đó, nồng độ vitamin D cao trong máu thường trên 375 nmol/L hoặc 150 ng/mL, có thể dẫn đến buồn nôn, nôn, yếu cơ, lú lẫn, chán ăn và thậm chí là gây sỏi thận . Trong những trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến suy thận, nhịp tim bất thường hoặc tử vong.

Nồng độ cao này có nhiều khả năng là do hấp thụ quá nhiều từ các chất bổ sung chứ không phải do ánh nắng mặt trời. Do đó, điều quan trọng là phải tránh dùng vitamin D liều cao trừ khi được bác sĩ kê đơn.

Ngộ độc vitamin D có thể dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn… thậm chí là biến chứng thận hoặc tim trong những trường hợp nghiêm trọng.

- Uống vitamin D khi bụng đói: Ngoài ra, việc dùng vitamin D khi không có thức ăn hoặc khi bụng đói có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như buồn nôn hoặc táo bón. Để cải thiện khả năng hấp thụ, nên dùng vitamin D cùng với bữa ăn có chứa chất béo lành mạnh.

- Khi dùng nhiều loại thuốc một lúc: Thảo luận về bất kỳ loại thuốc nào bạn đang dùng với bác sĩ, vì một số loại thuốc nhất định - như corticosteroid hoặc thuốc điều trị động kinh… có thể tương tác bất lợi với các chất bổ sung vitamin D.

2. Cách sử dụng vitamin D hiệu quả nhất

- Tuân thủ khuyến nghị hàng ngày : Để tránh biến chứng bất lợi khi dùng vitamin, điều quan trọng là phải tuân thủ mức vitamin D được khuyến nghị hàng ngày theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

- Bổ sung đúng cách: Một khía cạnh quan trọng khác của việc bổ sung vitamin D là cách bạn bổ sung. Vitamin D là một loại vitamin tan trong chất béo, do đó, nên được bổ sung cùng với các loại thực phẩm béo như bơ, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh… để hấp thụ hiệu quả hơn.

Vitamin D giúp điều chỉnh nồng độ canxi, vì vậy nên dùng cùng với các thực phẩm giàu canxi như các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh và sữa thực vật tăng cường. Dùng vitamin D mà không có chất béo và canxi sẽ làm giảm hiệu quả.

Để hấp thụ vitamin D hiệu quả hơn, hãy đảm bảo bạn tiêu thụ các chất dinh dưỡng có tác dụng hiệp đồng với vitamin D, chẳng hạn như canxi, magiê và vitamin K2, giúp tăng cường sức khỏe xương và chuyển hóa canxi tốt hơn.

- Thời điểm uống: Thời điểm bạn dùng vitamin D cũng quan trọng. Uống vào đêm muộn sẽ làm gián đoạn giấc ngủ, vì có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melatonin, hormone gây ngủ. Do đó, nên dùng vào thời điểm sớm hơn trong ngày.

- Theo dõi máu thường xuyên: Đây là điều cần thiết đối với bất kỳ ai dùng vitamin D liều cao hoặc mắc một số tình trạng nhất định, như béo phì hoặc bệnh thận, để ngăn ngừa mất cân bằng hoặc ngộ độc. Nồng độ vitamin D dao động tùy thuộc vào mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên có thể cần điều chỉnh theo mùa, đặc biệt là vào mùa đông.

- Kết hợp các nguồn tự nhiên như ánh sáng mặt trời, cá béo, trứng và sữa tăng cường có thể hỗ trợ thêm mức vitamin D lành mạnh. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định phương pháp tốt nhất cho nhu cầu cá nhân.