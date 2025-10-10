Được chồng đại gia giao toàn bộ gia sản nhưng Phan Như Thảo vẫn 'quên ăn, quên ngủ' vì theo đuổi đam mê

Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz' Phan Như Thảo cho biết thu nhập từ nghề phun xăm thẩm mỹ hấp dẫn và gần như không giới hạn, mang lại cơ hội tài chính tốt hơn nhiều so với thời cô đóng phim, làm người mẫu.

Phan Như Thảo mới đây đã tổ chức một sự kiện công phu, tạo ra sân chơi giá trị trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ ở Việt Nam. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn nhưng người đẹp quyết tâm tạo một sân chơi cho mình đã khiến chồng đại gia và đồng nghiệp bất ngờ.

Tuy nhiên, với Phan Như Thảo, cô sống và làm việc bằng đam mê. Người đẹp viết: "Không phải siêu nhân, cũng chẳng hoàn hảo. Thảo chỉ là người phụ nữ tin rằng, nếu còn đam mê thì không gì là quá sức. Ba tiếng ngủ, hai mươi mốt tiếng làm việc — nghe có vẻ điên, nhưng đó là niềm vui của Thảo, khi được sống trọn với điều mình yêu".

Phan Như Thảo hiện tại hoạt động trong ngành làm đẹp.

Được biết, suốt thời gian qua, Phan Như Thảo thoải mái kinh doanh và tự chủ kinh tế bằng nghề làm đẹp, cô kiên định với mục tiêu của mình và có được thành công nhất định.

Trước đó, Phan Như Thảo từng tiết lộ vì chồng đại gia thương và lo cho mình nên anh đã để lại toàn bộ gia sản cho cô. Người đẹp từng chia sẻ với truyền thông về việc này một cách chân thành và thoải mái. “Tài sản gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm", Phan Như Thảo kể.

Được biết, Phan Như Thảo từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008 và là đại diện Việt Nam tại Asia’s next top model 2013. Cô từng góp mặt trong một số phim như: Số phận bị đánh cắp, Sắc đẹp và danh vọng…

Người đẹp dù được thừa hưởng nhiều tài sản từ chồng nhưng cô vẫn muốn tự mình làm chủ kinh tế.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình chênh lệch 26 tuổi giữa Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng gây chú ý cho công chúng. Bởi lẽ, đại gia Đức An từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với nhiều ồn ào.

Năm 2015, Phan Như Thảo và đại gia Đức An tổ chức lễ đính hôn tại tư gia rồi về chung một nhà. Từ đó, người đẹp cũng rời xa showbiz để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình cũng như công việc kinh doanh. Khoảng một năm sau, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng cho chồng đại gia.

Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia.

Cô được chồng sang tên toàn bộ tài sản và hiện tại, Phan Như Thảo đang thay chồng quản lý công ty. Cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng viên mãn. Người đẹp từng chia sẻ rằng, niềm hạnh phúc của đại gia Đức An hiện tại là đưa đón con đi học, ở nhà chơi với con và trân trọng từng giây phút bên vợ con.

Ảnh: FBNV