Con gái thứ hai của Hoa hậu Diệu Hoa: Tài sắc vẹn toàn

Hoa hậu Diệu Hoa là một trong những mỹ nhân của Việt Nam những năm 90, theo đó thông tin về các con của nàng hậu cũng được đặc biệt chú ý.

Theo Ngoisao, mới đây Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ niềm tự hào về Diệu Ly – con gái thứ hai vừa chính thức được tuyển dụng vào Apple Canada sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Đại học McGill.

Được biết Đại học McGill – nơi Diệu Ly theo học cao học là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín nhất Canada, nổi tiếng với yêu cầu đầu vào khắt khe và chương trình đào tạo mang tính học thuật cao. Việc tốt nghiệp thạc sĩ tại đây đã mở ra cho Diệu Ly cơ hội bước chân vào Apple Canada – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới với quy trình tuyển dụng được đánh giá là khắt khe và cạnh tranh bậc nhất.

Diệu Ly là con gái thứ 2 của vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa.

Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu Diệu Hoa cho biết, cô rất tự hào với thành tích học vấn, sự nghiệp của Diệu Ly. Vợ chồng cô tôn trọng mọi quyết định của con gái. Diệu Ly sẽ làm việc tại trụ sở chính của Apple Canada, đặt tại Toronto – một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn nhất Bắc Mỹ.

Không chỉ gây chú ý bởi thành tích học tập nổi bật, Diệu Ly còn được đánh giá là gương mặt trẻ tiêu biểu với hành trình phát triển sự nghiệp bền bỉ, bản lĩnh trong môi trường quốc tế.

Diệu Ly, sinh năm 1998, còn có tên Ấn Độ là Nikita Dane. Cô được nhận xét giống bố nhất nhà, tài sắc vẹn toàn khi vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thành đạt.

Gia đình Hoa hậu Diệu Hoa.

Từ nhỏ, Diệu Ly đã sớm bộc lộ tư duy độc lập, khả năng học tập nổi trội và tinh thần hội nhập quốc tế. Trước khi sang Canada học thạc sĩ, Diệu Ly từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing – Truyền thông tại Đại học New York University (NYU), một trong những trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ.

Ngoài Diệu Ly, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa còn có con gái lớn Diệu My và con trai út Hoàng Phi cũng học hành giỏi giang và có sự nghiệp thành đạt.

Các con của Hoa hậu Diệu Hoa đều học giỏi.

Từng chia sẻ trên báo Tiền Phong, Hoa hậu Diệu Hoa hạnh phúc khi nói về các con: "Ba con của chúng tôi đã trưởng thành. Chúng tôi rất mừng vì các con không phụ công bố mẹ, luôn nghe theo lời khuyên của cha mẹ, chăm chỉ học tập, đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, sinh hoạt giản dị, tiết kiệm, không đua đòi".

Tuy các con của hoa hậu tiếp thu và thụ hưởng văn minh phương Tây nhưng vẫn gìn giữ, trân trọng thuần phong mỹ tục, điều hay lẽ phải trong truyền thống văn hoá dân tộc của Việt Nam và Ấn Độ: "Các con thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thường xuyên trò chuyện với bố mẹ, thăm hỏi ông bà", Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ.

Hình ảnh nhan sắc xinh đẹp của Diệu Ly - con gái thứ hai của Hoa hậu Diệu Hoa:

Nguồn ảnh: Ngôi sao, Gia đình Việt Nam.