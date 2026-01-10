Nam NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Đại tá vào vai Chủ tịch tỉnh trong 'Lằn ranh' là ai?

NSƯT Phạm Cường trong phim "Lằn ranh" đã vào vai Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông, từng là đồng cấp Phó Chủ tịch với ông Lê Đình Sách (NSND Trung Anh thủ vai). Đây là bộ phim chính luận về đề tài chống tham nhũng. Trong phim này, NSƯT Phạm Cường dù không xuất hiện nhiều, và không trực tiếp giải quyết tất cả những sự việc nhưng lại đóng vai trò là người đưa ra những quyết định quan trọng. Nhân vật Chủ tịch Thủy của NSƯT Phạm Cường hiểu rõ mọi chuyện nhưng không chọn đối đầu. Câu nói ấy là cách ông cảnh cáo khéo, vừa sắc sảo, vừa thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu, biết đối phó mà vẫn giữ chính nghĩa. Điều này cũng phản ánh tinh thần bộ phim là cuộc chiến giữa thiện và ác nay không còn ồn ào, mà là những toan tính ngầm, nơi trí tuệ và bản lĩnh mới là vũ khí.