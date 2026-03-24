6 thay đổi về bảo hiểm y tế, mang lại tin vui lớn cho hàng triệu người tham gia
GĐXH - Từ năm 2026, nhiều chính sách về bảo hiểm y tế có lợi cho người tham gia. Đó là những chính sách gì?
Năm 2026, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường quyền lợi cho người tham gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Một số điểm mới đáng chú ý gồm:
1. Mở rộng đối tượng hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Từ năm 2026, quyền lợi BHYT của một số nhóm đối tượng yếu thế được nâng cao rõ rệt:
- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được nâng mức hưởng lên 100% chi phí khám chữa bệnh (thay vì 95% như trước đây).
- Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cũng được quỹ BHYT chi trả 100%.
- Người dân khi khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến cơ sở (như trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực) sẽ được hưởng 100% mức hưởng.
2. Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế theo lương cơ sở mới
Dự kiến, từ 1/7/2026 sẽ điều chỉnh lương cơ sở tăng thêm 8% (từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,527 triệu đồng), theo đó mức đóng BHYT sẽ thay đổi:
- Mức đóng BHYT hộ gia đình: Mức đóng của người thứ nhất (bằng 4,5% lương cơ sở) sẽ tăng tương ứng. Các thành viên tiếp theo trong hộ vẫn được giảm định mức (70%, 60%, 50%, 40% so với người thứ nhất).
- Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên: Mức đóng dự kiến tăng nhẹ lên khoảng 56.800 đồng/tháng.
3. Thông tuyến và đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến
- Người mắc các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo hoặc cần kỹ thuật cao (theo danh mục quy định) được đến thẳng các cơ sở chuyên sâu để điều trị theo BHYT mà không cần giấy chuyển tuyến như trước.
- Người dân có thể đi khám và điều trị nội trú tại các bệnh viện cấp cơ bản (tương đương tuyến huyện trước đây) trên toàn quốc mà vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi như đúng tuyến.
4. Tăng cường sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử
- Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thay thế thẻ BHYT giấy trở nên phổ biến và đồng bộ hơn tại tất cả các cơ sở y tế.
- Có thể thực hiện gia hạn thẻ hoặc đóng BHYT hộ gia đình trực tiếp qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng ngân hàng một cách nhanh chóng.
5. Cải thiện danh mục chi trả theo bảo hiểm y tế
Trong quá trình cải cách, hệ thống y tế cũng cập nhật thêm nhiều dịch vụ y tế vào danh mục chi trả. Một số dịch vụ được mở rộng gồm:
- Nhiều kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại.
- Dịch vụ điều trị chuyên sâu.
- Một số loại thuốc mới trong danh mục BHYT.
6. Tác động đến người dân
Những thay đổi chính sách BHYT mang lại nhiều tác động tích cực cho người dân bao gồm:
- Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
- Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
- Đơn giản hóa thủ tục khi sử dụng thẻ BHYT.
