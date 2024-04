Em gái rủ anh trai bán phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Lô Thị My (34 tuổi, trú xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An) và anh trai Lô Bún Ma (còn gọi là Lo Bún Ma, 36 tuổi, trú xã Hữu Lập, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội Mua bán người.

Vụ việc xảy ra vào năm 2014, thời điểm đó My lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc. Người phụ nữ này gọi điện về nhà nói anh trai tìm người có nhu cầu đi Trung Quốc làm ăn, đưa sang để bán.

Bún Ma quen biết với V.H.Y. (20 tuổi, trú xã Hữu Lập, Kỳ Sơn), biết cô gái này có ý định đi Trung Quốc nên giới thiệu, kết nối cho em gái.

Hai anh em Lô Bún Ma và Lô Thị My tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Lô Thị My nói với H.Y. đi Trung Quốc lấy chồng, người nhà sẽ được trả 60 triệu đồng. H.Y. đồng ý.

My nói Lô Bún Ma đưa H.Y. sang Trung Quốc, cô ta sẽ trả cho anh trai 5 triệu đồng.

Ngày 14/6/2014, dưới sự hướng dẫn của em gái, Lô Bún Ma đưa V.H.Y. sang Trung Quốc. Tại đây, vợ chồng My bán nạn nhân cho một người Trung Quốc mua về làm vợ giá 200 triệu đồng.

Lô Thị My gửi về cho bố đẻ 35 triệu đồng, dặn đưa 30 triệu đồng đến nhà V.H.Y., 5 triệu đưa cho Lô Bún Ma. Số tiền còn lại 165 triệu đồng Lô Thị My dùng để tiêu xài cá nhân.

Khoảng tháng 11/2018, V.H.Y. trở về Việt Nam. Đến cuối năm 2023, người phụ nữ này làm đơn tố cáo hành vi của anh em Lô Bún Ma, Lô Thị My đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Anh em Lô Bún Ma, Lô Thị My cho rằng, vì nạn nhân đồng ý đi Trung Quốc lấy chồng nên "giúp".

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lô Thị My và Lô Bún Ma là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền con người được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, hai bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Sau khi vụ án bị phát hiện, bị cáo Ma đã bồi thường cho bị hại H.Y. 3 triệu đồng, bị cáo My đền bù 2 triệu đồng... Đây là các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo cần xem xét khi lượng hình.

Xem xét tòa diện vụ án, Hội đồng cấp sơ thẩm tuyên phạt Lô Thị My, Lô Bún Ma mỗi bị cáo 5 năm tù về tội Mua bán người, buộc Lô Thị My phải bồi thường 20 triệu đồng theo yêu cầu của bị hại. Tòa cũng tuyên truy thu toàn bộ số tiền hai bị cáo phạm tội mà có.