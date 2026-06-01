'Future-Proof Home' và xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư tại Phú Quốc

Xu hướng mới của dòng tiền bất động sản

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trong quý I/2026 toàn thị trường ghi nhận khoảng 52.000 sản phẩm bất động sản nhà ở thương mại mở bán, trong đó nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm. Đáng chú ý, bất động sản tại các đô thị du lịch sở hữu hạ tầng đồng bộ luôn nằm trong nhóm được tìm kiếm cao nhờ dư địa tăng trưởng dài hạn.

Thanh khoản hiện cũng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào giá cao hay thấp, mà được quyết định bởi khả năng khai thác đa mục đích, tối ưu và tính bền vững của sản phẩm.

Thị trường bất động sản sẽ tiếp tục sàng lọc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Sự dịch chuyển này phản ánh tâm lý đầu tư ngày càng thận trọng - thay vì chạy theo "sóng ngắn", giới đầu tư tập trung nguồn lực cho những "tích sản thế hệ mới". Từ đó, khái niệm "Future-Proof Home" dần khẳng định được giá trị và trở thành một tiêu chuẩn lựa chọn mới trên thị trường.

"Future-Proof Home" là những bất động sản có khả năng thích ứng với tương lai, duy trì giá trị theo thời gian nhờ khả năng linh hoạt đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng. Đó là những bất động sản đa công năng - linh hoạt khai thác để ở, cho thuê hay đầu tư, có nền tảng pháp lý sở hữu lâu dài và nằm ở những khu vực hạ tầng phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt tại các thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới như Phú Quốc nhờ các chiến lược phát triển dài hạn và riêng biệt dành cho đặc khu, cộng thêm cú hích từ Hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra năm 2027 với sự nâng cấp của hệ thống siêu hạ tầng tỷ đô từ đường bộ, hàng không đến các công trình trọng điểm, khiến những sản phẩm đạt tiêu chí của một "Future-Proof Home" càng được săn đón.

Giữa tâm điểm đó, dòng căn hộ biển sở hữu lâu dài Meypearl Harmony Phú Quốc đang chứng minh được sức hút nhờ hội tụ hàng loạt ưu thế hiếm có trên thị trường.

Đáp án cho bài toán dòng tiền bền vững tại đảo Ngọc

Meypearl Harmony Phú Quốc là dự án căn hộ biển sở hữu pháp lý lâu dài - một dòng sản phẩm vô cùng khan hiếm và đắt giá tại đảo Ngọc. Dự án nằm trọn trong lòng đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với hệ sinh thái đô thị đáng sống, hoàn chỉnh và quy mô tại đảo Ngọc, tích hợp đầy đủ từ y tế, giáo dục liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm đến các trung tâm thương mại, giải trí cao cấp.

Đóng vai trò cửa ngõ đón sóng hội nhập, Meypearl Harmony đồng thời là tâm điểm kết nối trực tiếp các công trình phục vụ APEC 2027 như: tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị quốc tế, Công viên trung tâm và Bệnh viện quốc tế APEC…

Sở hữu đến 80% căn hộ view biển đắt giá, với diện tích đa dạng, thiết kế thông minh cùng hệ tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng cao cấp, dự án mở ra tiềm năng khai thác đa mục đích vượt trội: từ để ở, làm second-home đến cho thuê lưu trú. Đây chính là đòn bẩy bảo chứng cho tính thanh khoản cao, khả năng đón trọn các nhịp tăng giá phi mã theo nhịp đập APEC cùng với tốc độ hoàn thiện của hạ tầng. Bên cạnh đó, củng cố giá trị bền vững nhờ pháp lý sở hữu lâu dài.

Meypearl Harmony nổi bật với đặc quyền sở hữu lâu dài.

Cùng với đó, dự án đang tạo sức hút lớn bởi chính sách ưu việt trên thị trường. Cụ thể, Meypearl Harmony áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất kéo dài tới 48 tháng, ân hạn nợ gốc tối đa 36 tháng. Trong bối cảnh áp lực dòng tiền là yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư phải đau đầu, thì đây được xem là "khoảng đệm" phù hợp để người mua chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư.

Ở góc độ tài chính, chính sách này giúp giảm đáng kể áp lực thanh toán trong giai đoạn đầu. Thay vì phải dồn nguồn lực cho số tiền lớn ngay lập tức, nhà đầu tư có thêm thời gian để duy trì vốn cho hoạt động kinh doanh, phân bổ sang các danh mục đầu tư khác.

Đây cũng là sản phẩm thế hệ mới thể hiện rõ tiêu chí "Future-Proof" trong bất động sản - giá trị của một tài sản không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá, mà còn ở khả năng duy trì trạng thái tài chính an toàn và linh hoạt trong dài hạn. Một sản phẩm bền vững cần tạo được dư địa cho dòng tiền và thích ứng với biến động của thị trường.

Căn hộ biển Meypearl Harmony - những "Future-Proof Home" đích thực

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Meypearl Harmony hiện đang mở bán quỹ căn cuối cùng tại The Ocean Cruise - tòa căn hộ sở hữu vị trí và tầm nhìn đắc địa tại dự án. Không chỉ mở ra cơ hội sinh lời thông minh, đây còn là lựa chọn xứng đáng cho nhu cầu tích lũy tài sản và đầu tư bền vững tại Phú Quốc.

Tân Á Đại Thành