Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 1 – 7/6/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày xếp hàng dài

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 1 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 1 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, Nguyễn Trung Trực, tồ 6, tổ 12, từ tổ 56 đến tổ 64, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 10:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kênh Xẻo Sình, khóm Hòa Dân, khóm Bình Dân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kênh Mương Trâu Nhà Thờ, tổ 17, tổ 20, khóm Hòa Dân, khóm Bình Nhứt, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ Cửa hàng xe máy Thanh Nhã đến UBND phường Sa Đéc) Phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Rạch Cái Bè, xã Tân Khánh Đông, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực rạch Ông Hộ, Kinh Sáu Đỏ, phường Sa Đéc và xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Công ty Nông Sản Tiền Giang, Đường dal khóm Đông Giang, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở thuộc trạm Ông Luận, Đường ĐT848, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ĐT 852B (từ cầu Ca Dao 2 đến Hoa Kiểng Hậu Minh), phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Xóm Mắm, xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần rạch Ngã Cạy, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Sấy cám Đồng Tháp, đường nội bộ khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Công ty Việt Thắng, đường nội bộ khu công nghiệp C, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm NMXX Đinh Văn Đường, Đưỡng dal, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cơ sở ĐInh Văn Đường, Đường dal, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà máy thuộc trạm Bơm Nước Thô, Đường nội bộ khu công nghiệp C, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực nhà bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng CTy TNHH SXTM BCĐ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Vàm Tân Lễ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Tân Lễ đến Vàm Bạch Viên thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Bến Đò Cái Tàu đến Đình Cái Tàu thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ba Miễu đến cuối Rạch Ba Minh; Từ Cầu Bờ Gáo đến Cầu Kim Hằng và toàn bộ Rạch Ba Miễu; Từ Nhà thờ Hòa Thuận đến cuối Rạch Ba Minh xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NGK Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 2, Võ Văn Tám

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Rạch Chùa đến Cầu Giồng Nổi thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Anh 2, Phương Anh 1, Phương Anh 2, Phương Anh 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Bến Đò Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Hai Một đến Cầu Ngang Xẻo Ông Son thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu ngang Xẻo Ông Son đến Kênh Năm Tỏ thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 10:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Kênh Năm Tỏ đến Cầu Tư Bạn thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Lò Hủ tiếu Thanh Tâm đến Cầu Tân Hựu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Nguyễn Thanh Hiển

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cả Ngỗ đến Cầu ngang Cả Ngỗ thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cây Gáo đến Cầu Rạch Miễu thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Trí Lai Vung, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 10:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Đỗ Thị Cẩm Hường, ấp Thới Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/06/2026 đến 12:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lò Bánh Mì Vũ Thị Thanh Thảo, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/06/2026 đến 15:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Lê Ngọc Phát, ấp Thới Mỹ 2, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Tân Nhiệm, Hộ Kinh Doanh Tân Nhiệm, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 12:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH MTV Thủy Sản Vĩnh Tiến, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 15:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thành Hà, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Rẽ Quạt đến chợ Cái Tắc)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 06:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành cầu Rạch Gia, từ Ngã Ba Cán Cờ đến Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/06/2026 đến 06:30:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ CDC Hòa Long đến vòng xoay Ngã Năm)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ vòng xoay Rẽ Quạt đến chợ Cái Tắc)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Thông Dông đến cua Tám Đức, từ chợ Long Thành cầu Rạch Gia, từ Ngã Ba Cán Cờ đến Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hội, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Nóng Anco, ấp Tân Định, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Định, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Bình, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 15:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Quýt đến Khu Công Nghiệp Sông Hậu)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Bần Trên)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 07:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực chợ Cái Mít)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 07:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/06/2026 đến 07:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Bần Trên)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực chợ Cái Mít)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Ông Tính đến cầu Cái Quýt)

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 05/06/2026 đến 18:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 08:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực lộ nhựa nông thôn Ấp Phú Hòa A, Ấp Phú Hòa B, Ấp Phú Thạnh A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/06/2026 đến 18:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực nhà ông tô văn nê ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 02/06/2026 đến 18:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực nhà làng bè ấp Long Hòa xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Khách hàng trạm xà làng Thanh Tiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 12:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm NTTS Trần Khắc Vũ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng bơm Lâm Xuân Măng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Chiến Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Lê Văn Dưỡng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng bơm HTX số 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Dương Văn Lòng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng bơm Nguyễn Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng NTTS Võ Văn Minh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Thanh Tú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng bơm HTX Phát Tài

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng NTTS Nguyễn Văn Bầy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng lò sấy Lê văn Sỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sân bòng đá Trần Văn Tài

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm ông Có 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm ông Có 3

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 1, ấp Láng Biển 1, ấp Láng Biển 2, ấp Láng Biển 3, ấp Láng Biển 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đổng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần Kinh Đình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện Lộ Đứt)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Bình Hàng Trung (mất điện khu vực Trường Bình Hàng Trung)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 11:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh (khu vực mất điện trạm Lê Hữu Phước)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung ( mất điện một phần Ngã Tư Nhỏ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-320kVA CADOVIMEX II-2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Chợ Mỹ Xương)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB THỦY LỢI-AN PHONG 4

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 và toàn bộ ấp 5, ấp 7 CDC Cây Dông, xã Ba Sao ( khu vực mất điện đầu kênh kỳ son đến CDC Cây Dông)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét ( Ấp 2A) Số 2 -160 KVA

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560kVA Việt Nga

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160kVA Bơm Cây Vông Giáo Giáp Số 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện khém bần sụ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Quốc lộ 80 từ Cầu Tân Lợi đến Cống Số 1, Rạch Cái Tắc, Rạch Xẻo Đào thuộc xã Lấp Vò và xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Khu vực Chùa Tòng Sơn ấp An Bình xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 09:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực cuối Rạch Tòng Sơn ấp An Bình xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/06/2026 đến 11:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Tòng Sơn ấp An Bình xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Thánh Thất Cao Đài ấp An Bình xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Kinh Thủy Lợi ấp An Ninh xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Đường Cầm ấp Khánh Mỹ xã Tân Khánh Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Nguyễn Thị Kim Loan, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/06/2026 đến 13:30:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Bào Hòn)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 12:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Lộ Mới)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần trạm bơm Mương Hai Tuốt, xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Long (khu vực gần Nhà thờ Tân Long, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/06/2026 đến 17:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh và Thạnh An, xã Tân Long (khu vực từ Cầu Tân Long đến Cua Sáu Chí)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 17:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Cầu Voi Lửa, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Long (khu vực Mương Tư Phủ, xã Tân Bình cũ)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 14:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (một phần tuyến dân cư Rạch Mã Trường Tân Huề, xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ nước đá Phương Diệu dọc theo đường ĐT 843 đến cầu K10).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Trường dọc theo quốc lộ 30 đến cầu Trung Tâm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/06/2026 đến 13:30:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhất, xã An Long. (Khu vực từ cửa hàng xăng dầu số 47 đến nhà bà Phan Thị Huyền).

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/06/2026 đến 17:00:00 ngày 02/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhì, xã An Long. (Khu vực từ cửa hàng xăng dầu số 47 đến nhà bà Phan Thị Huyền).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/06/2026 đến 10:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thị, xã An Long. (Khu vực từ chân cầu Ba Răng đến nhà ông Phan Văn Hiệp).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/06/2026 đến 12:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K8, ấp K9, xã Tam Nông. (Khu vực từ trạm bơm Số 1 dọc theo đường ĐT 843 đến nghĩa trang nhân dân ấp K9).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhì, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Thanh Phương đến nhà ông Trần Hữu Nghị).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 10:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhất, xã An Long. (Khu vực từ bến phà Tân Lập Tây ven theo sông Tiền đến nhà ông Phạm Thanh Hồng).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhất, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Quang Thành đến Công ty Thái Bình Seed).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Nhất, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn Biền đến nhà ông Lê Văn Lượng).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 05/06/2026 đến 17:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Thường Lạc khu vực từ VLXD Thanh Thúy đến đầu cống xả lũ và đến Miếu thờ Quan Âm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/06/2026 đến 17:00:00 ngày 01/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cây xăng An Bình dọc QL 30 đến Ranh giới Hồng Ngự - Tam Nông

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/06/2026 đến 18:00:00 ngày 03/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện