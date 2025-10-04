Gã thanh niên đập vỡ kính ô tô của người cùng thôn, trộm 50 triệu đồng
GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức Hợp đã nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kính xe ô tô của anh H. và trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quyền. Đáng chú ý, đối tượng này cùng thôn với nạn nhân.
Thông tin từ Công an xã Đức Hợp (Hưng Yên) cho biết, mới đây đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau vài giờ gây án, thu hồi toàn bộ tài sản bị mất, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an cơ sở.
Theo đó, vào khoảng 7h, ngày 1/10, Công an xã Đức Hợp nhận được đơn trình báo của anh N.V.H (SN 1979, trú tại thôn Trung Hòa, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) về việc gia đình bị kẻ trộm phá kính ô tô, trộm cắp tài sản.
Cụ thể, vào rạng sáng 1/10, anh H. phát hiện kẻ gian đã đập vỡ kính phía sau xe bán tải BKS 89C-263.xx đỗ tại khu vực lán xe xưởng gỗ gia đình (tại thôn Trung Hòa, xã Đức Hợp). Sau đó, kẻ trộm đột nhập vào trong xe trộm cắp số tiền 50 triệu đồng.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Hợp đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng đến hiện trường tiến hành công tác khám nghiệm, xác minh, điều tra và truy tìm đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h cùng ngày, Công an xã Đức Hợp đã xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Nguyễn Văn Quyền (SN 2003, trú tại thôn Trung Hòa, xã Đức Hợp – cùng thôn với nạn nhân). Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện Công an xã Đức Hợp đã thu hồi được toàn bộ tài sản liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
