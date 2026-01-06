Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 5/1 đến 12h00 ngày 6/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 48 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã ghi nhận 17 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ. Số người không đội mũ bảo hiểm là 23 trường hợp.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, tại đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày "sạch bóng" vi phạm, hôm nay Camera AI đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), áp lực giao thông đã giảm hẳn so với những ngày trước.

Hệ thống ghi nhận 8.572 lượt phương tiện, tốc độ trung bình của các xe là 87,5 km/h. Do tốc độ di chuyển cao, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Ngoài ra, có 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách và hình ảnh của các trường hợp vượt đèn đỏ cùng các phương tiện vi phạm khác đã được chuyển về Công an TP Hà Nội để xử lý phạt nguội.

Cục Cảnh sát giao thông mong muốn và khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì ý thức chấp hành luật pháp như ngày hôm nay để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Danh sách các trường hợp vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 5/1/26 15:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E263633 2 5/1/26 15:30 Không đội mũ Xe mô tô 29AD24609 3 5/1/26 14:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 4 5/1/26 14:29 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 5 5/1/26 14:24 Không đội mũ Xe mô tô 29B228901 6 5/1/26 14:04 Không đội mũ Xe mô tô 89D107587 7 5/1/26 13:32 Không đội mũ Xe mô tô 36L610822 8 5/1/26 13:19 Không đội mũ Xe mô tô 29X583843 9 5/1/26 12:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E128867 10 5/1/26 12:22 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962 11 5/1/26 12:01 Không đội mũ Xe mô tô 29AB66162 12 5/1/26 11:09 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 13 5/1/26 10:56 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 14 5/1/26 10:55 Không đội mũ Xe mô tô 30X52637 15 5/1/26 9:28 Không đội mũ Xe mô tô 29Y762262 16 5/1/26 9:24 Không đội mũ Xe mô tô 29V722946 17 5/1/26 9:17 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282 18 5/1/26 9:08 Không đội mũ Xe mô tô 29P33034 19 5/1/26 8:40 Không đội mũ Xe mô tô 19P114211 20 5/1/26 8:03 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016 21 5/1/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 22 5/1/26 7:41 Không đội mũ Xe mô tô 17M66488 23 5/1/26 7:31 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016 24 5/1/26 8:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X38341 25 5/1/26 8:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E168732 26 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U156086 27 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195 28 5/1/26 8:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB05456 29 5/1/26 8:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G115077 30 5/1/26 13:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14Z159922 31 5/1/26 10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88B129432 32 5/1/26 10:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V740746 33 5/1/26 10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F153523 34 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X58511 35 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z179398 36 5/1/26 10:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B349224 37 5/1/26 9:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z63039 38 6/1/26 7:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H144716 39 6/1/26 7:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665 40 6/1/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S31737 41 6/1/26 6:32 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H03786 42 6/1/26 4:48 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C28385 43 5/1/26 22:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 78C04587 44 5/1/26 20:33 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36N2168 45 5/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29F02576 46 5/1/26 17:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C25648 47 5/1/26 16:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 98C24436 48 5/1/26 10:38 Chạy sai làn đường Ô tô con 89A84713