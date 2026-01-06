Mới nhất
Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1

Thứ ba, 19:28 06/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 5/1 đến 12h00 ngày 6/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 48 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã ghi nhận 17 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ. Số người không đội mũ bảo hiểm là 23 trường hợp.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, tại đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày "sạch bóng" vi phạm, hôm nay Camera AI đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), áp lực giao thông đã giảm hẳn so với những ngày trước.

Hệ thống ghi nhận 8.572 lượt phương tiện, tốc độ trung bình của các xe là 87,5 km/h. Do tốc độ di chuyển cao, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Ngoài ra, có 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hà Nội: Danh sách các trường hợp vi phạm giao thông 'lọt' vào ống kính Camera AI ngày 6/1 - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Hiện tại, danh sách và hình ảnh của các trường hợp vượt đèn đỏ cùng các phương tiện vi phạm khác đã được chuyển về Công an TP Hà Nội để xử lý phạt nguội.

Cục Cảnh sát giao thông mong muốn và khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì ý thức chấp hành luật pháp như ngày hôm nay để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Danh sách các trường hợp vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển số
15/1/26 15:56Không đội mũXe mô tô29E263633
25/1/26 15:30Không đội mũXe mô tô29AD24609
35/1/26 14:45Không đội mũXe mô tô29E252261
45/1/26 14:29Không đội mũXe mô tô29F163548
55/1/26 14:24Không đội mũXe mô tô29B228901
65/1/26 14:04Không đội mũXe mô tô89D107587
75/1/26 13:32Không đội mũXe mô tô36L610822
85/1/26 13:19Không đội mũXe mô tô29X583843
95/1/26 12:56Không đội mũXe mô tô29E128867
105/1/26 12:22Không đội mũXe mô tô29L38962
115/1/26 12:01Không đội mũXe mô tô29AB66162
125/1/26 11:09Không đội mũXe mô tô36H106809
135/1/26 10:56Không đội mũXe mô tô36H98169
145/1/26 10:55Không đội mũXe mô tô30X52637
155/1/26 9:28Không đội mũXe mô tô29Y762262
165/1/26 9:24Không đội mũXe mô tô29V722946
175/1/26 9:17Không đội mũXe mô tô30Y41282
185/1/26 9:08Không đội mũXe mô tô29P33034
195/1/26 8:40Không đội mũXe mô tô19P114211
205/1/26 8:03Không đội mũXe mô tô30F65016
215/1/26 7:43Không đội mũXe mô tô29G181233
225/1/26 7:41Không đội mũXe mô tô17M66488
235/1/26 7:31Không đội mũXe mô tô30F65016
245/1/26 8:06Vượt đèn đỏXe mô tô30X38341
255/1/26 8:02Vượt đèn đỏXe mô tô29E168732
265/1/26 8:59Vượt đèn đỏXe mô tô14U156086
275/1/26 8:59Vượt đèn đỏXe mô tô36B778195
285/1/26 8:55Vượt đèn đỏXe mô tô29AB05456
295/1/26 8:47Vượt đèn đỏXe mô tô36G115077
305/1/26 13:56Vượt đèn đỏXe mô tô14Z159922
315/1/26 10:35Vượt đèn đỏXe mô tô88B129432
325/1/26 10:33Vượt đèn đỏXe mô tô29V740746
335/1/26 10:19Vượt đèn đỏXe mô tô29F153523
345/1/26 10:14Vượt đèn đỏXe mô tô29X58511
355/1/26 10:14Vượt đèn đỏXe mô tô29Z179398
365/1/26 10:05Vượt đèn đỏXe mô tô90B349224
375/1/26 9:56Vượt đèn đỏXe mô tô29Z63039
386/1/26 7:26Vượt đèn đỏXe mô tô29H144716
396/1/26 7:13Vượt đèn đỏXe mô tô29P179665
406/1/26 7:11Vượt đèn đỏXe mô tô29S31737
416/1/26 6:32Không thắt dây đai an toànNhững loại khác24H03786
426/1/26 4:48Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn88C28385
435/1/26 22:56Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn78C04587
445/1/26 20:33Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn36N2168
455/1/26 20:05Không thắt dây đai an toànNhững loại khác29F02576
465/1/26 17:19Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn98C25648
475/1/26 16:05Không thắt dây đai an toànNhững loại khác98C24436
485/1/26 10:38Chạy sai làn đườngÔ tô con89A84713
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI "tóm gọn" ngày 2/1Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

