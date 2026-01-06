Mới nhất
Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng

Thứ ba, 21:30 06/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.

Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây hoạt động thông qua website. Các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lập hàng trăm tài khoản để phục vụ người chơi trên toàn quốc, đồng thời sử dụng VPN, IP ảo và thậm chí IP nước ngoài nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, thủ đoạn tinh vi, tổng số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê San U.

Tại cơ quan công an, Lê San U khai nhận đã sử dụng tài khoản chính để tạo các tài khoản cấp dưới cấp cho người chơi. Người chơi cá cược vào các giải ngoại hạng Anh và Champions League.

Hàng tuần, Lê San U sẽ thống kê thắng thua và thanh toán tiền cho các đại lý. Còn đối tượng Trần Văn Dương là một trong những đại lý cấp dưới, sau khi lấy 1 tài khoản từ Lê San U, Dương đã tạp ra các tài khoản con cấp cho người chơi và nâng giá để hưởng chênh lệch…

Theo cơ quan công an, đây là đường dây cá độ sử dụng công nghệ cao, có tính chất liên tỉnh và phương thức hoạt động tinh vi. Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, bóc gỡ toàn bộ hệ thống.

Đại úy Nguyễn Phi Hùng (Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đối tượng có thủ đoạn xảo quyệt, sử dụng tài khoản ảo, IP ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm ẩn danh, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới khoảng 350 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà NẵngBóc gỡ đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng ở Đà Nẵng

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 400 tỷ đồng.

34 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng34 đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá hơn 350 tỷ đồng

SKĐS - Công an vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với hơn 100.000 lượt tham gia, giao dịch hơn 350 tỷ đồng, triệu tập 34 đối tượng liên quan.

