Quảng Trị: Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn, số tiền giao dịch tới 350 tỷ đồng
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền giao dịch ước tính lên tới 350 tỷ đồng.
Qua quá trình trinh sát, nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây hoạt động thông qua website. Các đối tượng tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, lập hàng trăm tài khoản để phục vụ người chơi trên toàn quốc, đồng thời sử dụng VPN, IP ảo và thậm chí IP nước ngoài nhằm che giấu hành vi phạm pháp.
Cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Lê San U.
Tại cơ quan công an, Lê San U khai nhận đã sử dụng tài khoản chính để tạo các tài khoản cấp dưới cấp cho người chơi. Người chơi cá cược vào các giải ngoại hạng Anh và Champions League.
Hàng tuần, Lê San U sẽ thống kê thắng thua và thanh toán tiền cho các đại lý. Còn đối tượng Trần Văn Dương là một trong những đại lý cấp dưới, sau khi lấy 1 tài khoản từ Lê San U, Dương đã tạp ra các tài khoản con cấp cho người chơi và nâng giá để hưởng chênh lệch…
Theo cơ quan công an, đây là đường dây cá độ sử dụng công nghệ cao, có tính chất liên tỉnh và phương thức hoạt động tinh vi. Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập chứng cứ, bóc gỡ toàn bộ hệ thống.
Đại úy Nguyễn Phi Hùng (Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đối tượng có thủ đoạn xảo quyệt, sử dụng tài khoản ảo, IP ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm ẩn danh, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới khoảng 350 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 5/1 - 6/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 48 trường hợp vi phạm, trong đó vẫn chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, "quên" đội mũ bảo hiểm.
GĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
GĐXH - Hơn 1 nghìn điện thoại di động, máy tính bảng các loại đã qua sử dụng, không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu tội buôn lậu được chuyển cho công an để xử lý.
GĐXH - Mua pháo rẻ từ tháng 3, Nguyễn Văn Yên cất giấu kỹ trong kho chờ đến cận Tết Nguyên đán mới tung ra bán với giá gấp 4,5 lần. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt quả tang, thu giữ tổng cộng hơn 6,3 tấn pháo.
GĐXH - Cố ý báo cháy giả để trêu lực lượng chức năng, nam thanh niên ở Cao Bằng bị xử phạt hơn 6 triệu đồng.
GĐXH - Trong lúc ăn uống, Thắng và H xảy ra mâu thuẫn, dẫn tới cự cãi. Thắng và bạn dùng dao chém H bị thương nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết "tình địch".
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".