Hành động bất thường của nam sinh dùng búa phá két sắt lấy vàng mang bán sau khi bị thao túng tâm lý
GĐXH - Mặc dù đã được bố mẹ khẳng định kẻ gọi điện giả danh công an là lừa đảo, nhưng nam sinh vẫn tin theo đối tượng. Sau đó, kẻ giả danh thực hiện chiêu thao túng tâm lý chỉ cách nạn nhân phá két sắt gia đình lấy vàng mang bán để chuyển cho chúng.
Đại diện Công an phường An Biên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn thành công vụ giả danh công an lừa đảo trên không gian mạng, tránh cho gia đình nạn nhân bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng...
Cụ thể, vào chiều 29/8, Công an phường An Biên nhận được tin báo từ một tiệm vàng trên đường Hàng Kênh cho biết, có nam thanh niên vào bán vàng với số lượng lớn và có biểu hiện lấm lét, sợ sệt. Nhận thấy biểu hiện bất thường, chủ cửa hàng vàng đã thông báo cho cơ quan công an.
Ngay khi có mặt, cán bộ Công an phường An Biên trấn an nam thanh niên bán vàng. Qua xác minh, danh tính nam thanh niên xác định tên là nam sinh P.V.B (SN 2007, trú tại tổ Vĩnh Niệm, phường An Biên, TP Hải Phòng) mang gần 3 cây vàng của bố mẹ đi bán lấy tiền nộp vào tài khoản của quan điều tra do bị tình nghi liên quan đến một vụ án.
Xác định nam thanh niên là nạn nhân của đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, Công an phường An Biên đã liên hệ với gia đình đảm bảo tài sản và ổn định tâm lý con em mình.
Theo trình bày của nam sinh, vào sáng 28/8, em P.V.B nhận được điện thoại từ một người không quen biết tự xưng cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý, Công an TP Hồ Chí Minh. Quá trình nói chuyện qua điện thoại, cán bộ giả danh công an cho biết, đơn vị vừa bắt một shipper mang theo ma túy đi giao cho người có tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại như của em P.V.B. Do đó, nạn nhân bị nghi vấn là một mắt xích trong đường đây mua bán trái phép ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia.
Lúc này người tự xưng công an yêu cầu em B. kết bạn zalo và gọi video trực tiếp. Khi nói chuyện qua video, nạn nhân thấy hình ảnh nhiều người mặc trang phục công an đang truy vấn một người được cho là shipper.
Khi nam sinh khẳng định không có mối quan hệ gì với người shipper kia, thì người tự xưng công an yêu cầu em phải gọi cho bố mẹ chuyển tài khoản của cơ quan điều tra số tiền 800 triệu đồng để chứng minh dòng tiền sạch. Sau khi kết thúc vụ việc, xác định B. vô can thì cơ quan điều tra sẽ hoàn trả lại số tiền trên. Thấy vậy, nạn nhân trình bày mình chỉ có 800 nghìn đồng trong tài khoản và được các đối tượng yêu cầu em "tạm ứng" trước.
Sau khi em B. nói chuyện này với gia đình thì được bố mẹ giải thích đó là hành vi của đối tượng lừa đảo. Tưởng rằng được bố mẹ giải thích, nam sinh sẽ nhận thức được trò lừa đảo và cắt đứt liên lạc với những đối tượng này. Tuy nhiên, ngày hôm sau (29/8), đối tượng tự xưng công an trước đó tiếp tục gọi điện thao túng em B.
Để tăng thêm sức thuyết phục, nhóm đối tượng lừa đảo tự chế ra lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản gửi qua zalo cho em B. Sau đó, đối tượng này yêu cầu nạn nhân phải quay phim lại toàn bộ không gian ngôi nhà mình đang ở để chứng minh bản thân không liên quan đến vụ án mua bán ma túy và rửa tiền.
Trong quá trình quay phim, đối tượng hướng dẫn nạn nhân quay cận cảnh các vị trí như: bàn trang điểm phụ nữ, tủ đựng đồ và những nơi gia đình thường hay để tài sản quý giá. Khi biết gia đình em B. có 1 két sắt, đối tượng yêu cầu nạn nhân quay chi tiết, rồi dùng thủ đoạn thao túng tâm lý để nam sinh đồng ý phá két sắt lấy tài sản mang đi bán.
Sau khi mở được két sắt, toàn bộ tài sản bên trong gồm: gần 3 cây vàng cùng một số vật dụng quý giá khác, nhóm đối tượng lừa đảo yêu cầu B. lấy hết mang ra ngoài bán lấy tiền để nộp vào tài khoản cho bọn chúng. Tuy nhiên, trong quá trình nạn nhân mang vàng ra tiệm bán, may mắn được chủ cửa hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và báo cho cơ quan công an.
Cũng theo thông tin từ Công an phường An Biên, cùng thời điểm em B. bị gọi điện thao túng để chiếm đoạt tài sản, còn có 2 nam sinh khác cũng bị với thủ đoạn tương tự. May mắn 2 nam sinh còn lại được gia đình phát hiện khi đang cạy tủ để lấy tài sản mang đi bán. Đáng chú ý cả 3 nam sinh này đều cùng học tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Hiện vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.
