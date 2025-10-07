Gần 14.000 hộ dân bị cắt điện do ngập úng, Ba Đình chiếm tỷ lệ cao nhất
Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng.
EVNHANOI cho biết, tính đến 12h ngày 7/10, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc trung tâm như Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).
Một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận sự tình trạng ngập úng với số lượng 3.226 khách hàng bị ảnh hưởng.
Các đơn vị điện lực đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị bơm nước, sấy khô, khẩn trương khôi phục trạm biến áp và đường dây. Đến thời điểm hiện tại, EVNHANOI đã khôi phục và cấp điện trở lại cho 5.562 khách hàng trên địa bàn Thủ đô.
Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như Ba Đình và Hoàn Kiếm đang được ưu tiên xử lý với các đội kỹ thuật viên làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây. Khi nước bắt đầu rút, EVNHANOI đã triển khai các tổ công tác di chuyển nhanh đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, EVNHANOI cũng kịp thời phát đi các khuyến cáo nhắc nhở người dân cắt ngay nguồn điện gia đình khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm.
Được biết, ngay từ khi bão bắt đầu hình thành, EVNHANOI đã chủ động củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu và đảm bảo vận hành các trạm biến áp có nguy cơ ngập úng. Các đơn vị trực thuộc như Công ty Điện lực các khu vực nội thành và ngoại thành đã kiểm tra định kỳ hệ thống điện tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các sự cố do cây đổ, vật thể lạ va chạm đường dây. Nhờ đó, trong suốt quá trình bão, hệ thống điện tại Hà Nội được duy trì an toàn, ổn định.
Đồng thời, EVNHANOI đã kích hoạt ngay các kịch bản ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên và các đội xung kích sẵn sàng 24/24 giờ để theo dõi, xử lý sự cố.
