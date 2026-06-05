Giá bạc hôm nay 5/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ trong nước tiếp tục giảm sâu
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 5/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu xuống vùng 75 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 5/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang tiếp tục giảm sâu. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h15 phút sáng nay ghi nhận ở vùng 75,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,845 triệu đồng/lượng trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 76,346 triệu đồng/kg, tương đương 2,863 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay tiếp tục giảm mạnh, giá bán niêm yết tại khung giờ 9h21 phút đã giảm 346.000 đồng/kg xuống vùng 75,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,845 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng ở vùng 76,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,858 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Động thái giảm cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h55 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 76,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,862 triệu đồng/lượng. Giá bán đã giảm 160.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (76,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,868 triệu đồng/lượng).
Giá bạc DOJI
Tại bảng giá niêm yết lúc 9h27 phút, giá bạc DOJI 99.9 bán ra đã giảm xuống vùng 2,855 triệu đồng/kg và khoảng 14,275 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,876 triệu đồng/lượng và khoảng 14,380 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tiếp tục đà giảm mạnh, giảm thấp nhất trong suốt vài tháng qua khi xuống vùng 72 USD/ounce. Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc đang có nhiều biến động mạnh. Thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.
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