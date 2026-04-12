Giá bạc hôm nay 12/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm như nào?

Giá bạc hôm nay 12/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc sáng nay vẫn niêm yết giá của ngày hôm qua, tại hệ thống Phú Quý, giá bạc vẫn ghi nhận ở vùng 78,373 triệu đồng/kg, tương đương 29,939 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 12/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay cũng không có sự điều chỉnh, giá bán vẫn niêm yết 78,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,933 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 12/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 12/4 cũng vẫn niêm yết bảng giá sáng ngày hôm qua (11/4), duy trì ở vùng 78 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 12/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,959 triệu đồng/lượng và 14,795 triệu đồng/5 lượng. Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh tăng nhẹ, rồi đi ngang giá vẫn duy trì, niêm yết ở khung giá mở phiên buổi sáng ngày hôm qua.

Giá bạc hôm nay 12/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc duy trì ở mức ổn định và có sự điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, giá ghi nhận hôm nay đang giữ ở ngưỡng 75,93 USD/oz, trong khi ngày hôm qua, giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 75,90 USD/oz.

Sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động được nâng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.

