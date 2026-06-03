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Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Thứ tư, 10:38 03/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 3/6

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay ngày 3/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ.

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay đang có xu hướng đi ngang. Giá bán niêm yết tại khung giờ 9h12 phút sáng nay ghi nhận ở vùng 77,866 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá bán sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 2.

Giá bạc Phú Quý 3/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc sáng nay cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ. Tại bảng giá niêm yết lúc 9h19 phút sáng nay, giá bạc đã giảm xuống vùng 77,573 triệu đồng/kg, tương đương 2,909 triệu đồng/lượng. Đã giảm 294.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (77,867 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng). 

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 3.

Giá bạc Ancarat hôm nay 3/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Động thái giảm nhẹ cũng xuất hiện tại hệ thống Sacombank-SBJ. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h55 phút sáng nay đã giảm xuống vùng 78,000 triệu đồng/kg, tương đương 2,95 triệu đồng/lượng. Đã giảm 480.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (78,480 triệu đồng/kg, tương đương 2,943 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 4.

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 3/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống Doji, giá bạc có xu hướng giảm nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra tại 9h19 phút sáng nay niêm yết ở vùng 2,923 triệu đồng/lượng và khoảng 14,615 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,937 triệu đồng/lượng và khoảng 14,685 triệu đồng/5 lượng. 

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 5.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 6.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Tại thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay có xu hướng đi ngang sau khi giảm nhẹ, giá bán duy trì ở vùng 74 USD/ounce, trong khi giá bán những phiên trước, cũng như tuần trước duy trì liên tục ở vùng 75 USD/ounce.

Tín hiệu kỹ thuật này báo hiệu thị trường bạc đang có dấu hiệu chững lại. Thị trường bạc có nhiều diễn biến phức tạp, giá bạc phục hồi không lâu, giá cầm chừng tăng giảm liên tục. Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc khi xuống tiền.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 7.

Giá bạc thế giới hôm nay (3/6) giảm xuống vùng 74 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 8.Giá bạc hôm nay 2/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động như nào?

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 2/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 3/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu? - Ảnh 9.Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 1/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự phục hồi nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.


 


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