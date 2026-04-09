Giá bạc hôm nay 9/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ lại giảm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá bạc hôm nay 9/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc mở phiên sáng hôm nay bất ngờ giảm, quay ngược trở lại quanh vùng 75,759 triệu đồng/kg (tương đương 2,841 triệu/lượng).

Giá bạc hôm nay 9/4: Bảng giá bạc Phú Qúy.

Giá bạc Ancarat

Không chỉ Phú Quý, tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng đang đà giảm mạnh so với ngày hôm qua, giá mở phiên sáng nay quanh vùng 75,947 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,848 triệu đồng/lượng (trong khi giá bán sáng ngày hôm dao động quanh vùng 78,987 triệu đồng/kg, tương đương 2,962 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 9/4: Bảng giá bạc Ancarat

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 9/4 cũng giảm mạnh đang niêm yết ở vùng 75,840 triệu đồng/kg (tương đương 2,844 triệu đồng/lượng).

Giá bạc hôm nay 9/4: Bảng giá bạc Sacombank-SBJ.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 cũng giảm nhanh quanh vùng 2,876 triệu đồng/lượng và 14,380 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 9/4: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc quốc tế

Thị trường bạc quốc tế cũng có xu hướng giảm, khi đang ở vùng 73 USD/oz, trong khi giá bán ngày hôm qua cán quanh mốc 76 USD/oz.

Giá bạc thế giới hôm nay (9/4) quanh ngưỡng 73 USD/oz.