Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo

Thứ sáu, 16:01 17/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiền xăng, tiền trọ, cà phê, đồ ăn… đồng loạt tăng khiến chi tiêu hàng tháng của người trẻ bị “đội” lên đáng kể. Thay vì than thở, thế hệ Gen Z chọn cách ứng biến: cắt giảm hợp lý, chi tiêu có kế hoạch và tận dụng công nghệ để giữ cân bằng cuộc sống.

Chỉ trong vài tháng, giá hàng hóa và dịch vụ: ly cà phê buổi sáng đắt thêm vài nghìn, suất ăn trưa nhích giá, tiền thuê trọ và chi phí đi lại, tất cả tăng đều. Lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang đang trở thành nỗi lo chung của nhiều người trẻ, đặc biệt là những ai mới đi làm hoặc có thu nhập trung bình. 

Giá cả leo thang, người trẻ thắt hầu bao bằng những cách sáng tạo. 

Trước sức ép này, thay vì than phiền, thế hệ Gen Z chọn cách thích nghi linh hoạt, tìm ra nhiều giải pháp thông minh để cân đối tài chính, vừa tiết kiệm, vừa giữ được chất lượng cuộc sống.

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo - Ảnh 1.

Một sinh viên trong quán cà phê tận dụng thời gian rảnh để theo dõi chi tiêu và tính toán ngân sách cá nhân (Ảnh : Minh Nguyệt )

Người trẻ ngày nay tận dụng triệt để các ứng dụng tài chính cá nhân để theo dõi thu chi, săn ưu đãi hoặc hoàn tiền mỗi khi mua sắm. Việc ghi lại từng khoản nhỏ, từ ly cà phê, bữa ăn, đến chi phí di chuyển đã giúp họ kiểm soát dòng tiền rõ ràng hơn, tránh chi tiêu "mất dấu". Cùng với đó, các cộng đồng trực tuyến chia sẻ "deal hời", "đồ cũ miễn phí", "app giảm giá" cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của Gen Z, nơi họ học cách mua sắm thông minh mà không lãng phí.

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo - Ảnh 2.

Người trẻ áp dụng công nghệ vào mua sắm – săn ưu đãi, mã giảm giá và hoàn tiền qua ứng dụng mua sắm. (Ảnh : Minh Nguyệt )

Tư duy "mua ít, dùng lâu" đang dần trở thành lối sống được nhiều người trẻ theo đuổi. Thay vì chạy theo xu hướng thời trang nhanh hay thiết bị mới, họ chọn những sản phẩm bền vững, dễ phối và có thể sử dụng lâu dài. Không ít bạn trẻ chọn thuê nhà nhỏ hơn, ở ghép với người có cùng lối sống hoặc tự nấu ăn để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo sức khỏe, một sự "tối giản" nhưng không hề kham khổ.

Giá cả leo thang, người trẻ 'thắt hầu bao' bằng những cách sáng tạo - Ảnh 3.

Tự nấu ăn tại phòng trọ lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ hiện nay để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo bữa ăn lành mạnh.

Bạn Hoàng Mai (sinh viên Học viện Tài chính) chia sẻ rằng, từ khi giá cả sinh hoạt tăng, đặc biệt là các suất ăn bên ngoài liên tục "nhích" giá, bạn đã quyết định tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm. Mỗi tuần, Mai lên kế hoạch thực đơn, mua nguyên liệu theo nhu cầu và chuẩn bị sẵn các phần cơm mang đi học. Với nhiều bạn trẻ như Mai, việc tự tay chuẩn bị bữa ăn không chỉ là cách "thắt chặt hầu bao" mà còn là lựa chọn giúp cân bằng giữa tài chính và sức khỏe trong thời kỳ vật giá leo thang.

Ngoài ra, khi chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người trẻ chọn cách mở rộng nguồn thu nhập bằng những công việc tay trái: làm freelancer, sáng tạo nội dung, kinh doanh nhỏ hoặc bán đồ cũ online. Những "side job" này không chỉ giúp họ có thêm thu nhập, mà còn rèn luyện kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và dần tiến tới tự chủ tài chính – một giá trị mà thế hệ Gen Z đặc biệt coi trọng.

Trước áp lực vật giá, Gen Z đang chứng minh họ là thế hệ linh hoạt, thực tế và biết thích nghi nhanh. Những chiến lược chi tiêu thông minh hôm nay không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn "bão giá", mà còn đặt nền móng cho thói quen tài chính vững vàng, chủ động và bền bỉ trong tương lai.

Minh Nguyệt
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô

Bánh trung thu 'lên kệ' sớm: Đa dạng mẫu mã, giá cả hợp túi tiền, phục vụ nhu cầu người dân Thủ đô

Dịch vụ vệ sinh nhà cửa 'cháy lịch' dịp nghỉ lễ: Nhộn nhịp từ sớm, giá cả linh hoạt

Dịch vụ vệ sinh nhà cửa 'cháy lịch' dịp nghỉ lễ: Nhộn nhịp từ sớm, giá cả linh hoạt

Tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát giá cả, xuất xứ hàng hóa

Tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát giá cả, xuất xứ hàng hóa

Xe gầm cao SUV giảm giá cả trăm triệu, có xe giảm tới 500 triệu đồng: Honda CR-V còn bao nhiêu?

Xe gầm cao SUV giảm giá cả trăm triệu, có xe giảm tới 500 triệu đồng: Honda CR-V còn bao nhiêu?

Ngư dân 'trúng đậm' loại cá mềm như bún, giá cả triệu đồng vẫn được tranh mua

Ngư dân 'trúng đậm' loại cá mềm như bún, giá cả triệu đồng vẫn được tranh mua

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 17/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

'Điểm nóng' bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ

'Điểm nóng' bất động sản Việt Nam với nhiều rào cản cần tháo gỡ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 16/10 tại Hà Nội, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cùng Viện VARS IRE tổ chức hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhận diện những bất cập và giải pháp”. Sự kiện thu hút sự chú ý khi nhiều “điểm nghẽn” của thị trường tiếp tục được mổ xẻ. Các chuyên gia kỳ vọng sẽ sớm có hướng tháo gỡ khả thi cho giai đoạn tới.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Lactacyd® ra mắt sự kiện điều làn da muốn nói: Cảm xúc và khoa học làn da lên tiếng

Lactacyd® ra mắt sự kiện điều làn da muốn nói: Cảm xúc và khoa học làn da lên tiếng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

Ngày 14/10/2025, nhãn hàng chăm sóc da dịu nhẹ Lactacyd chính thức mang đến sự kiện Museum Of Speaking Skin - Điều Làn Da Muốn Nói tại An Fine Gallery, số 159 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian được thiết kế để mang đến hành trình khám phá làn da qua cả hai góc nhìn: cảm xúc và khoa học.

MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ nhất và hấp dẫn nhất Trung Quốc hiện nay thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị thực dụng và giá bán dễ tiếp cận.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn vọt lên 154 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng sắp vượt 150 triệu đồng.

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - iPhone 12 và iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn khá hấp dẫn bởi mức giá rẻ cho trang bị cực ngon vào năm 2025 như có màn OLED, camera chất lượng kèm hiệu năng ổn định vân mọi tác vụ.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 17-19/10/2025: Những khu vực nằm trong diện bị cúp điện cuối tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 17-19/10/2025: Một số khu vực nằm trong diện bị cúp điện để sửa chữa, bảo dưỡng

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top