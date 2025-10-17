Chỉ trong vài tháng, giá hàng hóa và dịch vụ: ly cà phê buổi sáng đắt thêm vài nghìn, suất ăn trưa nhích giá, tiền thuê trọ và chi phí đi lại, tất cả tăng đều. Lạm phát và chi phí sinh hoạt leo thang đang trở thành nỗi lo chung của nhiều người trẻ, đặc biệt là những ai mới đi làm hoặc có thu nhập trung bình.

Giá cả leo thang, người trẻ thắt hầu bao bằng những cách sáng tạo.

Trước sức ép này, thay vì than phiền, thế hệ Gen Z chọn cách thích nghi linh hoạt, tìm ra nhiều giải pháp thông minh để cân đối tài chính, vừa tiết kiệm, vừa giữ được chất lượng cuộc sống.

Một sinh viên trong quán cà phê tận dụng thời gian rảnh để theo dõi chi tiêu và tính toán ngân sách cá nhân (Ảnh : Minh Nguyệt )

Người trẻ ngày nay tận dụng triệt để các ứng dụng tài chính cá nhân để theo dõi thu chi, săn ưu đãi hoặc hoàn tiền mỗi khi mua sắm. Việc ghi lại từng khoản nhỏ, từ ly cà phê, bữa ăn, đến chi phí di chuyển đã giúp họ kiểm soát dòng tiền rõ ràng hơn, tránh chi tiêu "mất dấu". Cùng với đó, các cộng đồng trực tuyến chia sẻ "deal hời", "đồ cũ miễn phí", "app giảm giá" cũng trở thành điểm hẹn quen thuộc của Gen Z, nơi họ học cách mua sắm thông minh mà không lãng phí.

Người trẻ áp dụng công nghệ vào mua sắm – săn ưu đãi, mã giảm giá và hoàn tiền qua ứng dụng mua sắm. (Ảnh : Minh Nguyệt )

Tư duy "mua ít, dùng lâu" đang dần trở thành lối sống được nhiều người trẻ theo đuổi. Thay vì chạy theo xu hướng thời trang nhanh hay thiết bị mới, họ chọn những sản phẩm bền vững, dễ phối và có thể sử dụng lâu dài. Không ít bạn trẻ chọn thuê nhà nhỏ hơn, ở ghép với người có cùng lối sống hoặc tự nấu ăn để vừa tiết kiệm chi phí vừa đảm bảo sức khỏe, một sự "tối giản" nhưng không hề kham khổ.

Tự nấu ăn tại phòng trọ lựa chọn phổ biến của nhiều bạn trẻ hiện nay để vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo bữa ăn lành mạnh.

Bạn Hoàng Mai (sinh viên Học viện Tài chính) chia sẻ rằng, từ khi giá cả sinh hoạt tăng, đặc biệt là các suất ăn bên ngoài liên tục "nhích" giá, bạn đã quyết định tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm. Mỗi tuần, Mai lên kế hoạch thực đơn, mua nguyên liệu theo nhu cầu và chuẩn bị sẵn các phần cơm mang đi học. Với nhiều bạn trẻ như Mai, việc tự tay chuẩn bị bữa ăn không chỉ là cách "thắt chặt hầu bao" mà còn là lựa chọn giúp cân bằng giữa tài chính và sức khỏe trong thời kỳ vật giá leo thang.

Ngoài ra, khi chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người trẻ chọn cách mở rộng nguồn thu nhập bằng những công việc tay trái: làm freelancer, sáng tạo nội dung, kinh doanh nhỏ hoặc bán đồ cũ online. Những "side job" này không chỉ giúp họ có thêm thu nhập, mà còn rèn luyện kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và dần tiến tới tự chủ tài chính – một giá trị mà thế hệ Gen Z đặc biệt coi trọng.

Trước áp lực vật giá, Gen Z đang chứng minh họ là thế hệ linh hoạt, thực tế và biết thích nghi nhanh. Những chiến lược chi tiêu thông minh hôm nay không chỉ giúp họ vượt qua giai đoạn "bão giá", mà còn đặt nền móng cho thói quen tài chính vững vàng, chủ động và bền bỉ trong tương lai.