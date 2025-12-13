Tiểu thương lo ngại về quyền riêng tư tài chính trước đề xuất người kinh doanh phải kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàng

Một trong những nội dung thu hút nhiều ý kiến trái chiều là đề xuất yêu cầu người kinh doanh phải kê khai đầy đủ các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đề xuất trên, nhiều hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về tính khả thi cũng như quyền riêng tư tài chính.

Chị N.T.H., chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ tại phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, gia đình chị hiện chỉ sử dụng một tài khoản ngân hàng chung cho cả chi tiêu sinh hoạt và hoạt động buôn bán.

"Nếu buộc phải kê khai toàn bộ tài khoản liên quan đến kinh doanh thì rất khó tách bạch đâu là tiền bán hàng, đâu là tiền sinh hoạt. Người buôn bán nhỏ lẻ như chúng tôi sợ kê khai thiếu thì bị xử phạt, còn kê khai hết thì lại lo bị soi mói, gây thêm áp lực", chị H. cho hay.

Trong khi đó, anh P.V.M., kinh doanh quần áo online tại phường Phương Liệt (Hà Nội) cho rằng, việc quản lý doanh thu là cần thiết nhưng nên có lộ trình phù hợp. "Nhiều người bán hàng online dùng nhiều tài khoản để nhận tiền từ các nền tảng khác nhau, thậm chí dùng tài khoản người thân. Nếu yêu cầu kê khai toàn bộ ngay lập tức, không có hướng dẫn rõ ràng, rất dễ gây hoang mang cho người kinh doanh", anh M. cho hay.

Một số ý kiến khác cũng lo ngại quy định mới có thể làm gia tăng thủ tục hành chính bởi theo bà L.T.T. (tiểu thương tại một chợ truyền thống ở Hà Nội), phần lớn hộ kinh doanh nhỏ chưa quen với sổ sách, kế toán và các quy định về thuế. Nếu thêm yêu cầu kê khai nhiều tài khoản ngân hàng mà không có hỗ trợ cụ thể, người dân sẽ rất lúng túng, thậm chí ngại kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ủng hộ đề xuất này nếu được áp dụng minh bạch và đồng bộ. Một số người dân cho rằng việc quản lý chặt dòng tiền có thể góp phần tạo môi trường kinh doanh công bằng hơn, hạn chế tình trạng trốn thuế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh trên nền tảng số.

Theo quy định hiện hành của Luật Quản lý thuế năm 2019, hộ kinh doanh chỉ có nghĩa vụ thông báo với cơ quan thuế về tài khoản ngân hàng dùng để nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, tại dự thảo mới, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi kê khai. Cụ thể, Điều 9 dự thảo Nghị định yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải thông báo toàn bộ các tài khoản ngân hàng được sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh, không chỉ giới hạn ở tài khoản phục vụ nghĩa vụ thuế.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết việc kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàng nhằm tăng cường quản lý, giám sát dòng tiền và doanh thu của hộ kinh doanh, qua đó hạn chế tình trạng thất thu thuế. Đồng thời, đây cũng được xem là cơ sở để cơ quan thuế kiểm soát hiệu quả hơn các hoạt động kinh doanh phát sinh trên môi trường số và thương mại điện tử.

Bên cạnh quy định về kê khai tài khoản ngân hàng, dự thảo Nghị định cũng làm rõ quyền và trách nhiệm của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo đó, người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.

Ở chiều ngược lại, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có trách nhiệm tự kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác doanh thu phát sinh để xác định đúng nghĩa vụ thuế; thực hiện chế độ sổ kế toán, hóa đơn theo quy định; đồng thời cung cấp sổ sách, hóa đơn, phần mềm quản lý bán hàng và các tài liệu liên quan khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra.

Đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, dự thảo quy định hộ kinh doanh và cá nhân cư trú phải kê khai, nộp đầy đủ các loại thuế và khoản thu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các chủ thể kinh doanh trên nền tảng số còn có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin định danh cho đơn vị vận hành nền tảng thương mại điện tử, nhằm phục vụ công tác quản lý thuế.

