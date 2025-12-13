Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025

Thứ bảy, 15:29 13/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 13/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 12/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 12/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 13/12/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 13/12/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

13/12/2025


Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 13/12/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

13/12/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 13/12/2025
Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 13/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 13/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

