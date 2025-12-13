Ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư: Giảm tài khoản 'rác' hay hệ quả từ áp lực KPI khiến hàng triệu tài khoản 'nằm chết'?

Để độc giả hiểu rõ hơn về nội dung trên, phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc phỏng vấn nhanh chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu.

Quan điểm của ông thế nào về việc các ngân hàng tiến hành thu phí đối với tài khoản không đạt số dư tối thiểu? Đây có phải là xu hướng của các ngân hàng không, thưa ông?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Thu phí đối với tài khoản không đủ số dư tối thiếu là xu hướng của các ngân hàng. Thực tế, nhiều ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhằm kích thích các tài khoản hoạt động. Bởi lẽ, mỗi ngân hàng sẽ có những tài khoản thanh toán nhưng không được sử dụng, giao dịch và các nhân viên của ngân hàng lại chịu một áp lực KPI rất lớn là mỗi năm, họ phải mở bao nhiêu tài khoản ra - vào.

Vì thế, rất nhiều nhân viên ngân hàng đã đi tìm bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng của mình để mở thêm tài khoản nhằm đạt chỉ tiêu KPI, mà không nghĩ đến việc những tài khoản đó có được sử dụng hay không. Thành ra có rất nhiều tài khoản nằm "chết" từ bao nhiêu năm nay, hoàn toàn không được sử dụng.

Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc phỏng vấn nhanh chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu trong bối cảnh nhiều ngân hàng đang áp dụng thu phí đối với tài khoản không đủ số dư tối thiểu, dư luận quan tâm.

Trong khi đó, các ngân hàng vẫn phải duy trì những tài khoản này, gây ra chi phí và lãng phí cho hệ thống ngân hàng cũng như cho cả đất nước.

Do đó, tôi đồng ý rằng nên tìm cách để duy trì hoạt động của các tài khoản và thu phí là cách để duy trì hoạt động đó. Trong trường hợp những tài khoản để "chết" quá lâu, chẳng hạn sau 6 tháng nếu không có bất kỳ hoạt động nào thì nên đóng tài khoản đó.

Việc thu phí tài khoản không đạt số dư có thực sự giúp ngân hàng giảm số lượng tài khoản không hoạt động, hay chỉ là một biện pháp mang tính chất tăng nguồn thu, thưa ông?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Các ngân hàng cần hiểu điều này để khi giao KPI cho cán bộ nhân viên thì phải hướng tới việc tìm kiếm những tài khoản thực sự có nhu cầu sử dụng, chứ không phải chỉ mở tài khoản để đạt chỉ tiêu.

Nhiều ngân hàng đã làm việc này, tức là họ thông báo cho khách hàng biết là trong thời gian một tháng tới, nếu tài khoản không phát sinh giao dịch thì ngân hàng sẽ đóng tài khoản và hoàn trả số dư cho khách hàng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ngân hàng không làm như vậy. Có hai lý do.

Thứ nhất, các ngân hàng vẫn muốn giữ số lượng tài khoản càng lớn càng tốt. Mặc dù có nhiều tài khoản không được sử dụng nhưng về mặt marketing và truyền thông, số lượng tài khoản lớn khiến ngân hàng trông "quy mô" hơn. Vì mang tính chất "trang điểm" nên nhiều ngân hàng vẫn giữ những tài khoản không sử dụng.

Thứ hai, các ngân hàng cũng mong muốn những tài khoản không được sử dụng có thể được kích hoạt sử dụng lại.

Bởi vì đi tìm khách hàng mới để mở tài khoản mới tốn rất nhiều thời gian và công sức của cán bộ, thì với những tài khoản cũ, vốn đã có thông tin thì tại sao lại không thử kết nối lại với khách hàng để họ sử dụng?

Chính vì vậy, nhiều ngân hàng không chịu đóng những tài khoản đã lâu năm không hoạt động.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, những tài khoản lâu ngày không được sử dụng có thể xem là "tài khoản rác" và các tài khoản này kéo theo nhiều hệ lụy.

Theo tôi, nếu trong một tài khoản mà trễ lắm là một năm trời không có bất kỳ hoạt động nào thì nên đóng tài khoản đó. Và trước thời điểm đóng, các ngân hàng cần thông báo rõ cho khách hàng biết thời điểm tài khoản sẽ bị đóng.

Những tài khoản nên được đóng bởi vì số dư tối thiểu vừa là chi phí đối với khách hàng, nhưng đồng thời cũng là nguồn lợi nhuận của ngân hàng. Các ngân hàng sử dụng phần tiền này để cho vay. Vì vậy họ thường yêu cầu duy trì một mức số dư nhất định để bảo đảm tài khoản vẫn sinh lời.

Chính vì thế, theo tôi, với những tài khoản không duy trì được số dư tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định, ngân hàng cần thông báo cho khách hàng và tiến hành đóng tài khoản đó.

Theo ông, mức độ nghiêm trọng của vấn đề "tài khoản rác" hiện nay như thế nào? Nó tác động ra sao đến hoạt động vận hành và quản trị rủi ro của ngân hàng?

TS Nguyễn Trí Hiếu: Những tài khoản lâu ngày không được sử dụng có thể xem là "tài khoản rác" và các tài khoản này kéo theo nhiều hệ lụy.

Trước hết, chúng làm tăng chi phí vận hành cho ngân hàng. Để duy trì một tài khoản, ngân hàng phải chịu chi phí công nghệ, chi phí bảo trì hệ thống và chi phí theo dõi, giám sát. Những khoản này trở nên lãng phí nếu tài khoản hoàn toàn không hoạt động, nên việc đóng các tài khoản rác sẽ giúp giảm tải đáng kể chi phí không cần thiết.

Thứ hai, các tài khoản bị bỏ quên dễ trở thành mục tiêu bị kẻ gian lợi dụng cho những hành vi phạm pháp. Khi không được kiểm soát thường xuyên, các tài khoản rác có thể bị dùng để thực hiện giao dịch bất hợp pháp, gây rủi ro lớn cho cả hệ thống. Do đó, đóng những tài khoản này không chỉ giảm lãng phí mà còn góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch cho hoạt động ngân hàng.

Thứ ba, các ngân hàng cũng cần thay đổi tư duy là số lượng tài khoản nhiều không đồng nghĩa với việc ngân hàng mạnh hay uy tín hơn.

Những tài khoản không phát sinh giao dịch thực chất không đóng góp gì cho danh tiếng hay giá trị của ngân hàng. Vì vậy, việc duy trì một lượng lớn tài khoản "để làm đẹp số liệu" là không cần thiết và thậm chí phản tác dụng trong bối cảnh ngành ngân hàng hướng đến hiệu quả thực chất và minh bạch.

Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản? GĐXH - Hiện một số ngân hàng chưa triển khai thu phí tài khoản không đạt số dư tối thiểu nhưng không ít ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhiều năm. Đáng chú ý, nếu người dùng không để ý, dù làm đủ hoặc đảm bảo số tiền tối thiểu cần, tài khoản thanh toán vẫn bị thu phí.

Đừng để ngân hàng âm thầm trừ tiền: Chuyên gia chỉ cách tránh mất phí quản lý tài khoản vì… thiếu hiểu biết GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều khách hàng bất ngờ bị ngân hàng trừ phí quản lý tài khoản dù cho rằng mình "không giao dịch" hoặc "không biết có quy định về số dư tối thiểu".

Gửi câu hỏi Họ và tên Email Nội dung Gửi