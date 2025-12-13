Mới nhất
Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng”

Thứ bảy, 15:40 13/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Có thời điểm trong năm, loại quả này chỉ vài nghìn đồng/kg, nhưng nay giá tăng cao gấp mấy chục lần khiến nhiều người mua không khỏi “ngờ ngàng”.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), tại cả thị trường truyền thống và trên 'chợ mạng' cà chua đang được rao bán với mức giá tương đối cao, thậm chí nhiều ngưới ví đắt ngang với thịt hoặc hoa quả nhập khẩu. Hiện tại giá cà chua tại các chợ dân sinh và nhiều hệ thống siêu thị ở Hà Nội đang bán quanh mức từ 50.000 – 90.000 đồng/kg (tùy chất lượng).

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 1.

Giá cà chua tăng cao khiến nhiều người bất ngờ.

Lý giải về nguyên nhân cà chua trở thành một mặt hàng đắt đỏ, một số tiểu thương chia sẻ, cà chua có mức giá cao như vậy là do mưa bão, lũ lụt nên nhiều loại rau củ, hoa màu bị ảnh hướng, dẫn tới tình trạng nguồn cung giảm, khan hiếm.

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 2.

Tùy vào chất lượng và khu vực, cà chua sẽ có giá bán khác nhau.

Giá cà chua tăng cao khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi "ngỡ ngàng", chị Thu Quyên (Từ Liên, Hà Nội) chia sẻ: "Lâu ngày tôi không đi chợ nên cũng không để ý giá cả các mặt hàng rau, củ, quả. Tôi vẫn nghĩ giá cả vẫn bình ổn cho đến khi mua một ít cà chua về nấu canh thì người bán hàng tính tiền khiến tôi "giật mình", ban đầu tưởng tính nhầm nhưng khi hỏi lại thì được thông báo 80.000 đồng/kg. Thật không thể tin nổi, hồi đầu năm tôi nghe mọi người nói chuyện cà chua bỏ đầy ruộng không ai mua hoặc chỉ có vài nghìn đồng/kg thì nay giá cao ngất ngưởng, không khác gì hoa quả nhập khẩu".

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 3.

Cà chua không chỉ là một nguyên liệu chế biến món ăn được nhiều người ưa chuộng mà nó còn có nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe như khả năng phòng chống ung thư, tăng cường thị lực, tốt cho sức khỏe tim mạch, giảm cân…

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 4.

Nhiều người mua hàng cảm thấy ngỡ ngàng khi đà tăng giá cà chua vẫn chưa dừng lại. Tại Hà Nội, loại quả này đã vọt lên 90.000 đồng/kg mà vẫn “cháy hàng”, nếu không mua sớm cũng không còn hàng để chọn.

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 5.

Nhiều người mua hàng chia sẻ, vì giá cà chua quá cao nên đã quyết định không mua và đổi sang loại rau quả khác.

Loại quả trước chỉ vài nghìn đồng/kg, nay giá đắt đỏ ngang thịt khiến người mua hàng “choáng váng” - Ảnh 6.

Nhiều tiểu thương cho biết, có những loại rau, củ, quả vẫn tiếp tục tăng giá do nguồn cung thiếu hụt.

Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu "hạ nhiệt" sau thời gian tăng cao Hà Nội, giá rau xanh bắt đầu 'hạ nhiệt' sau thời gian tăng cao

GĐXH - Sau thời điểm giá rau tăng mạnh sau 2 cơn bão, giá rau xanh tại Hà Nội bắt đầu “hạ nhiệt” nhưng vẫn còn ở mức cao.

 

