Giá vàng hôm nay 13/12: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (13/12) tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu mua vào 153,6 triệu đồng/lượng; bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng SJC của Phú Quý mua vào ở ngưỡng 152,6 triệu đồng/lượng; bán ra 155,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng tăng mạnh so với phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC niêm yết mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 153,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn DOJI và PNJ giao dịch ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn Phú Quý mua vào ở mức 150,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng; bán ra 153,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,46% lên 4.298,7 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 21/10. Giá vàng giao tháng 2 cũng tăng 0,4% lên 4.330,35 USD/ounce.

Theo quy đổi giá tỉ số ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 137 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

Trong ngày 12/12 (giờ New York), giá vàng thế giới đã có lúc lên tới 4.350,1 USD/lượng, tăng khoảng 1% lên mức cao nhất trong 7 tuần vào thứ Sáu. Sau đó, giá vàng giảm dần và kết thúc phiên giao dịch trong ngày ở mức 4.298,70 USD/ounce.

Nguyên nhân dẫn tới sự tăng giá của vàng được chỉ ra là nhờ sự hỗ trợ bởi đồng USD yếu, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị. Đồng USD đang giao dịch gần mức thấp nhất trong hai tháng và hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, cho biết: "Sự gia tăng mạnh mẽ số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ, cùng với căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, đang hỗ trợ giá vàng và duy trì nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản trú ẩn an toàn".