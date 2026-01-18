Gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà cuối năm? Các bước cần biết để đắc lộc, đắc tâm an ai cũng nên biết
GĐXH – Bốc bát hương cuối năm là một nghi thức quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, mang ý nghĩa thanh tẩy không gian thờ tự, khép lại năm cũ và mở ra năm mới hanh thông, an lành. Liệu gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà?
Có nên tự bốc bát hương tại nhà?
Trong tín ngưỡng truyền thống, bát hương là trung tâm linh khí của bàn thờ – nơi kết nối giữa con cháu với tổ tiên, thần linh. Sau một năm, bát hương có thể tích tụ bụi bẩn, tro cũ và theo quan niệm dân gian là cả uế khí. Bởi vậy vào dịp cuối năm, nhiều gia đình bốc lại bát hương như cách "làm mới" linh khí, giúp gia đạo ổn định, tâm an, lộc vượng trong năm tới.
Nhiều người băn khoăn liệu gia chủ có nên tự bốc bát hương tại nhà hay phải nhờ thầy. Theo các chuyên gia phong thủy, gia chủ hoàn toàn có thể tự bốc bát hương, với điều kiện người thực hiện phải thành tâm, hiểu đúng nghi thức và tiến hành trong không gian trang nghiêm.
Việc tự tay bốc bát hương còn mang ý nghĩa gắn kết sâu sắc hơn giữa gia chủ với tổ tiên, bởi từng công đoạn đều được thực hiện bằng sự kính cẩn và ý thức rõ ràng về việc thờ cúng.
Tuy nhiên, nếu gia chủ thiếu kinh nghiệm, không nắm chắc các bước cơ bản hoặc cảm thấy không yên tâm thì nên nhờ người có hiểu biết thực hiện để tránh tâm lý bất an về sau.
Các bước bốc bát hương đúng cách gia chủ cần biết
Trên thực tế gia chủ cũng có thể tự bốc bát hương được, miễn là phải thành tâm. Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, các gia chủ chỉ cần tuân thủ các bước sau:
Bước 1: Chọn ngày giờ bốc bát hương
Nên chọn ngày giờ hoàng đạo, đại cát, hợp mệnh gia chủ để tụ khí lành, tránh phạm sát khí. Nếu không rành việc xem ngày, gia chủ không nên tự suy đoán mà nên tham khảo lịch vạn niên hoặc tham khảo chuyên gia phong thủy để tránh phạm kỵ mà khó hóa giải.
Bước 2: Chọn người thực hiện
Người đại diện bốc bát hương thường là trạch chủ hoặc người lớn tuổi, có vai vế trong gia đình, đại diện cho con cháu đứng ra làm lễ để đảm bảo sự trang nghiêm và thống nhất, thành kính trong nghi lễ.
Bước 3: Bao sái bát hương
Dùng nước sạch pha bột ngũ vị hương hoặc nước thơm chuyên dùng để lau rửa bát hương, loại bỏ bụi bẩn và tạp khí. Gia chủ có thể sử dụng bột tẩy uế pha cùng nước sạch hoặc nước thơm bao sái để tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được sự thanh tịnh. Khi bao sái cần giữ tâm tĩnh, thao tác nhẹ nhàng.
Bước 4: Chuẩn bị đáy bát hương
Trải giấy sạch, sàng tro nếp cho mịn, loại bỏ tạp chất. Sau đó cho gói ngũ vị hương mới và gạo vàng Thần Tài vào, trộn đều rồi lót dưới đáy bát hương. Theo quan niệm, lớp nền giúp dẫn khí thanh sạch, tụ phúc khí.
Bước 5: Viết dị hiệu
Dị hiệu ghi rõ đối tượng thờ (gia tiên, thần linh, Phật…) nhằm xác lập rõ ràng ý nghĩa tâm linh của bát hương, tránh nhầm lẫn trong thờ cúng.
Bước 6: Gói cốt thất bảo
Dùng tờ dị hiệu gói toàn bộ cốt thất bảo của gia chủ, đặt vào chính giữa bát hương. Bộ cốt này tạo thành trụ linh khí, giữ vai trò như "linh mạch" của bát hương.
Bước 7: Bốc lại bát hương
Đặt nhẹ bộ cốt thất bảo vào giữa bát hương, rải hỗn hợp tro nếp và gạo vàng lên tro sẵn trong bát hương. Tro sẵn này chính là 2/3 tro cũ, gia chủ nên giữ lại để giữ mạch linh khí, không nên đổ sạch toàn bộ để duy trì mạch linh khí liên tục. Sau đó đốt trầm viên ở giữa bát hương, đợi trầm cháy hết rồi mới thắp hương an vị. Khi khói hương quy tụ, linh khí sẽ bắt đầu tụ về, hoàn tất nghi lễ bốc bát hương.
Hiện nay, nhiều gia đình lựa chọn các bộ bốc bát hương chuẩn gồm tro nếp, cốt thất bảo, dị hiệu, trầm, gạo vàng… để tiện thực hiện, đảm bảo sạch sẽ và đúng nghi thức.
Bát hương mới thắp hương bao nhiêu ngày?
Theo quan niệm dân gian, với bát hương mới lập (thờ gia tiên mới mất, ban thờ mới, thờ Phật hoặc Thần Tài – Thổ Địa), nên thắp hương và giữ đèn sáng liên tục trong khoảng 100 ngày để tụ khí và tạo sự ấm cúng cho không gian thờ tự.
Sau thời gian này, việc thắp hương trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, không cần thắp liên tục cả ngày. Khi thắp hương, nên dùng số lẻ 1 hoặc 3 hoặc 5 nén hương. Số lẻ là số thuộc dương, dương thờ âm là hợp. Nên thắp 1 lần, không nên thắp nhiều lần. Khi đốt hương xong thì tiến hành khấn vái sau đó mới cúi đầu lạy và cắm hương vào bát.
Việc thắp hương thể hiện sự tâm kính, tưởng nhớ của con cháu với gia tiên, gia chủ với Thần linh, các vị bề trên nên cần phải thường xuyên để tạo sự ấm cúng hương khói và cũng thể hiện sự tưởng nhớ đối với những người đã khuất.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
