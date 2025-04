Giá chung cư Hà Nội chững lại sau 8 quý tăng liên tiếp

Nhiều người vẫn còn bàng hoàng trước tốc độ tăng giá chóng mặt của chung cư tại Hà Nội năm 2024. Thì sang đầu năm 2025, giá chung cư trên địa bàn thủ đô lại có dấu hiệu chững lại. Theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, nguồn cung sơ cấp tại Hà Nội trong quý I/2025 chỉ đạt khoảng 4.000 căn và lượng tiêu thụ ở mức 3.000 căn, tức là đã giảm 60 - 70% so với mức 11.000 - 12.000 căn của quý IV/2024. Như vậy sau 8 quý tăng giá liên tiếp, thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ kể từ quý I/2023.

Cũng theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group nhiều khách hàng chưa giao dịch bất động sản tại quý IV/2024 cũng như đầu năm 2025 là do mức giá bán chung cư đang ở ngưỡng cao so với khả năng chi trả trung bình của người dân, đồng thời nhiều người cũng chưa đủ lực tài chính.

Trong giai đoạn 2025 – 2026, Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, dự báo khu Đông sẽ thay thế khu Tây dẫn dắt nguồn cung căn hộ Hà Nội, trong đó nguồn cung tại Văn Giang, Hưng Yên đã chiếm tới 29% tổng nguồn cung thị trường. Mức giá tại đây hiện khoảng 61 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì - thấp hơn đáng kể so với mức phổ biến ở khu vực nội đô Hà Nội.