Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng và Công an phường An Dương vừa phối hợp truy bắt thành công 2 đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để thực hiện hành vi cướp tài sản.
Vụ việc xảy ra ngày 29/8/2025, tại nút giao cắt giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc tổ dân phố Hoà Nhất, phường An Dương, Hải Phòng. Theo trình báo, nạn nhân bị 2 người đàn ông tự xưng là Cảnh sát hình sự chặn đường, rồi dùng dùi cui điện uy hiếp, khống chế lấy đi xe máy, điện thoại di động.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương triển khai lực lượng tập trung điều tra, truy xét nóng các đối tượng gây án.
Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây án là Nguyễn Thành Như (SN 1987) và Hoàng Đức Vượng (SN 1987), cùng trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng.
Sáng 1/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên; thu giữ tang vật liên quan gồm xe mô tô BKS: 15AA-858... (của bị hại); xe mô tô BKS: 18B2-278.68 (xe đối tượng sử dụng); 5 điện thoại di động (3 điện thoại của bị hại, 2 điện thoại của đối tượng); 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khoá số 8, 2 bộ đàm, 1 dùi cui điện, 1 băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy”, mà các đối tượng đã sử dụng để giả danh lực lượng Công an nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Tập trung đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, tối 21/8/2025, cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Như đã thực hiện vụ cướp xe máy nhãn hiệu Honda- Lead.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng về tội cướp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Bà nội là nghi phạm sát hại 2 cháu bé trong khu trọPháp luật - 2 ngày trước
Bà Vân khai nhận do mâu thuẫn gia đình, bà đã sát hại 2 cháu K và H rồi tự tử nhưng bất thành.
Dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giậtPháp luật - 2 ngày trước
Ngày 31/8, Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh cho dựng lại hiện trường vụ nam sinh bị đánh đến co giật gây xôn xao dư luận.
Hà Nội: Xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTubePháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube.
Thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép ở Hà NộiPháp luật - 3 ngày trước
Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 100 thiết bị bay trái phép tại một hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Mua hàng online, nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tiền đặt cọcPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi đăng tải thông tin rao bán các mặt hàng trong nhiều hội nhóm, nếu có người liên hệ đặt mua, Dũng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.
Tạm giữ người phụ nữ lừa bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành 2/9Pháp luật - 3 ngày trước
Phan Hạnh Thương rao bán giấy mời xem diễu binh A80 giá 2 triệu đồng, sau khi cầm tiền cọc, Thương trả nợ và chi tiêu mà không có bất kỳ giấy mời nào trả khách.
20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồngPháp luật - 3 ngày trước
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với nhiều địa phương triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 400 tỷ đồng
Bắt khẩn cấp ông 'bầu' Cao Tiến ĐoanPháp luật - 3 ngày trước
Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á bị bắt khẩn cấp.
Truy tố đường dây đánh bạc 88.000 tỷ đồng do 'ông trùm' người Ấn Độ cầm đầuPháp luật - 4 ngày trước
Huỳnh Long Nhu cùng 42 đồng phạm bị truy tố trong đường dây đánh bạc bằng tiền số, quy mô gần 88.000 tỷ đồng, có sự điều hành của một "ông trùm" người Ấn Độ.
Lại thêm vụ đối tượng vi phạm giao thông, 'thông chốt' bảo vệ A80Pháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Dù lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng Nguyễn Xuân Khải (SN 2003) vẫn tăng ga xe máy, lao vào 1 cán bộ Công an phường đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80.
Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lýPháp luật
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.