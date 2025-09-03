Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản

Vụ việc xảy ra ngày 29/8/2025, tại nút giao cắt giữa đường 351 và đường Nguyễn Trường Tộ, thuộc tổ dân phố Hoà Nhất, phường An Dương, Hải Phòng. Theo trình báo, nạn nhân bị 2 người đàn ông tự xưng là Cảnh sát hình sự chặn đường, rồi dùng dùi cui điện uy hiếp, khống chế lấy đi xe máy, điện thoại di động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương triển khai lực lượng tập trung điều tra, truy xét nóng các đối tượng gây án.

Chỉ sau 2 ngày tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng gây án là Nguyễn Thành Như (SN 1987) và Hoàng Đức Vượng (SN 1987), cùng trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Các đối tượng Nguyễn Thành Như, Hoàng Đức Vượng và tang vật thu giữ.

Sáng 1/9/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Dương đã bắt giữ thành công 2 đối tượng trên; thu giữ tang vật liên quan gồm xe mô tô BKS: 15AA-858... (của bị hại); xe mô tô BKS: 18B2-278.68 (xe đối tượng sử dụng); 5 điện thoại di động (3 điện thoại của bị hại, 2 điện thoại của đối tượng); 1 khẩu súng dạng Colt quay, 1 khoá số 8, 2 bộ đàm, 1 dùi cui điện, 1 băng đỏ thêu chữ “Trực chỉ huy”, mà các đối tượng đã sử dụng để giả danh lực lượng Công an nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Tập trung đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an làm rõ, tối 21/8/2025, cùng thủ đoạn như trên, Nguyễn Thành Như đã thực hiện vụ cướp xe máy nhãn hiệu Honda- Lead.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Như và Hoàng Đức Vượng về tội cướp tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.