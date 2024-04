Giả danh nhân viên xổ số miền Bắc để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Ngày 5/4, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) cho biết, vừa phối hợp với Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội - Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nam bắt giữ đối tượng Nguyễn Sơn Bách (SN 1990, trú tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Sơn Bách cùng tang vật. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 20/3, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn M. (SN 1994, trú tại tổ dân phố Ba Nhất, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm) về việc bị một đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội với số tiền 2,5 triệu đồng.

Bách đã giả danh nhân viên của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc có thể cung cấp số lô, số đề trúng trước giờ quay trong ngày để bán cho người mua, đối tượng đã đăng tải các thông tin trên mạng xã hội Zalo và Facebook để lừa đảo, yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới cung cấp số lô, số đề.

Sau khi nhận được tiền, Bách sẽ cung cấp cho người mua số lô đề bất kỳ, nếu không trúng thưởng, đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền của bị hại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến nay, đối tượng Nguyễn Sơn Bách đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục bị hại trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt trên 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.