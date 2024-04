Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự (SN 1979, trú tại thôn Hạ, xã Phùng Minh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã giả danh là Trung tướng công an dựng lên màn lừa đảo khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.



Theo tài liệu điều tra, do không có công ăn việc làm ổn định và thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên khoảng tháng 3/2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của người khác.

Chân dung đối tượng giả danh trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện được hành vi của mình, đối tượng tự "khoe" với nhiều người bản thân là Trung tướng công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho đối tượng số tiền 20 triệu đồng để nâng cấp tài khoản Vip.

Sau đó, đối tượng nói với chị Khuất Liên H (SN 1971, ở thôn 4, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội, là bạn quen biết xã hội của Sự) về các thông tin trên để nhờ chị H. giới thiệu cho bạn bè về Sự, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian tháng 3/2024 đến tháng 4/2024, tại TP. Hạ Long, Sự đã chiếm đoạt tổng số tiền 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh, thành khác nhau; trong đó có ông Mai Văn T (SN 1965, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lần thứ nhất vào ngày 7/3, thông qua chị H. giới thiệu, Sự quen biết và gặp ông T. Tại đây, đối tượng giới thiệu bản thân là cán bộ công an, mang cấp hàm Trung tướng được cử xuống TP. Hạ Long để làm nhiệm vụ. Quá trình nói chuyện, Sự cho biết, bản thân đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông T. cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận. Khi giao dịch thành công, ông T. sẽ nhận được 0,5% tiền hoa hồng.

Đối tượng Lê Văn Sự tại cơ quan công an.

Do chuyển số tiền lớn nên nạn nhân phải đưa 20 triệu đồng để Sự nâng cấp tài khoản Vip. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông T. Từ ngày 10/3 đến ngày 24/3, nạn nhân đã nhiều lần đưa cho đối tượng với tổng số tiền 90 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đâu, ông T. biết bản thân bị lừa đảo nên đã đến Công an TP. Hạ Long tố cáo hành vi lừa đảo của Lê Văn Sự.

Liên quan đến sự việc trên, Công an TP. Hạ Long đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Lê Văn Sự, sớm liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp của đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ quá trình điều tra vụ án.

