Người phụ nữ ở Hà Nội bị đối tượng giả danh công an lừa 1,4 tỷ đồng

Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết đang điều tra, xác minh vụ giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước các chiêu trò lừa đảo, mạo danh công an.

Cụ thể, ngày 17/1, bà T. (SN 1965, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Đối tượng nói bà T. có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và yêu cầu bà kết bạn Zalo. Sau đó bà nhìn thấy một người mặc trang phục công an nhân dân trong Video call yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để xác minh. Bà T. đã chuyển 1,4 tỷ cho đối tượng. Sau đó, bà biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Từ vụ việc nêu trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí.